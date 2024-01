Rodrigo González le pide a Said Palao que se porte bien con Alejandra Baigorria después de perdirle matrimonio

Rodrigo González comparte comentario por el compromiso de Alejandra Baigorria y Said Palao. (Captura: @rodgonzalezl)

Fuertes declaraciones. La empresaria Alejandra Baigorria recibió una propuesta de boda por parte de Said Palao durante su reciente viaje a Filipinas. La noticia fue divulgada por la pareja en sus redes sociales, generando sorpresa entre sus seguidores. La comunidad en línea ha participado activamente, compartiendo sus opiniones y felicitaciones para la futura unión de la pareja.

Ante ello, el presentador de “Amor y Fuego”, Rodrigo González, comentó sobre la sorpresiva propuesta de matrimonio del conocido ‘Samurai’ a la ‘Gringa de Gamarra’, y no dudó en extenderle sus respectivas felicitaciones. “Said la sorprende en Filipinas. ¡Felicidades, Alejandra! Said, pórtate bien con esa gran mujer. Cumple uno de sus más grandes sueños: la Baigorria se nos casa”, dijo en un inicio el comunicador.

Después, difundió el comentario de una de sus seguidoras, y el conocido ‘Peluchin’ no dudó en compartirlo, manteniendo su estilo característico.“Con separación de bienes, por favor... ¿Por qué son así? ¿Se lo dicen ustedes o se lo digo yo?”, agregó entre risas el presentador de Willax Televisión en sus historias.

Mamá de Said Palao emocionada por pedida de su hijo a Ale Baigorria

María Rosa Castro, la madre de Said Palao, mostró su entusiasmo y alegría en las redes sociales tras el compromiso de su hijo con Alejandra Baigorria. La matriarca de la familia expresó su emoción y felicidad al ser testigo de la propuesta de matrimonio que Palao ofreció a Baigorria. La aceptación de la empresaria ante la propuesta ha sido motivo de celebración para Castro, quien acogió con afecto la noticia de que Baigorria se convertirá en su futura nuera.

“Isaías 62:5. Porque como el joven se casa con la joven, así se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del novio con la novia, así se gozará contigo el Dios tuyo”, compartió en un inicio la señora con una imagen de la pedida de mano de la integrante de “Esto es Guerra”.

“Mi corazón está lleno de felicidad, hoy después de su llamada con la noticia. Disfruten su noviazgo y alistarse para la bendición de Dios”, dijo Rosa Castro, en sus historias de Instagram.

Por otro lado, Verónica Alcalá, madre de Alejandra Baigorria, expresó su emoción al recibir la noticia del compromiso de su hija con Said Palao. A través de su cuenta de Instagram, Alcalá publicó un mensaje afectuoso donde manifestó su alegría y emoción por la propuesta de matrimonio que su hija había aceptado. Las palabras publicadas reflejaron el sentimiento de una madre ante un acontecimiento tan significativo en la vida de su hija. “Hija de mi vida, Said, los amo, ya soy su suegra, me siento mega feliz por ustedes porque lograron conectarse para siempre. Amén”.

Padre de Alejandra Baigorria feliz por matrimonio con Said Palao

Alejandra Baigorria y Said Palao anuncian su compromiso el 8 de enero, generando felicitaciones, pero la atención se desplaza hacia un enigmático mensaje de Sergio ‘Cheky’ Baigorria, padre de Alejandra, que insinúa un posible embarazo, manteniendo a los seguidores en expectativa.

“Me llamaron tempranito por la diferencia de horarios. ‘Papá, tenemos una noticia que darte’, con una cara de felicidad mi hijita. Le contesté: ‘¿Me vas a hacer abuelo?’”, escribió el padre de la empresaria.

No obstante, la incertidumbre se aclaró cuando Alejandra emitió su respuesta. “No papá”. El alcalde de Chaclacayo compartió su emoción por la futura unión matrimonial de la conocida ‘rubia de Gamarra’. “Y me contó su historia de amor, te amo hijita, eres una maravillosa mujer. Felicidades, Said, ¡un abrazote!!”, agregó la autoridad.

Así reaccionó la hija de Said Palao

El compromiso de Alejandra Baigorria y Said Palao, quienes sostienen una relación desde hace tres años a pesar de las dificultades, fue recibido con alegría y emoción por su entorno cercano, incluida la hija de Palao, Caetana,

Otros familiares como Austin Palao y Sergio Baigorria también se emocionaron por la noticia. Las reacciones a la pedida de mano en una playa quedaron inmortalizadas en distintos videos donde se muestra la euforia y las felicitaciones por parte de sus seres queridos.

Como se recuerda, el chico reality preparó la sorpresa en la orilla del mar con una propuesta romántica. La empresaria de Gamarra aceptó feliz la propuesta de matrimonio, tras lo cual contactaron a sus seres queridos para comunicarles lo sucedido.