Madre de Said Palao, emocionada por compromiso de su hijo con Ale Baigorria: “Alistarse para la bendición de Dios”

Madre de Said Palao, emocionada por compromiso de su hijo con Ale Baigorria: “A alistarse para la bendición de Dios”. (Captura: @mariaqueija)

Una buena nueva. La sorpresa de compromiso matrimonial en Filipinas protagonizada por Alejandra Baigorria y Said Palao ha cautivado a sus seguidores en las redes sociales. Durante sus vacaciones, el reconocido ‘Samurái’ planificó cuidadosamente sorprender a la modelo con esta romántica propuesta.

Te puede interesar: Said Palao le pidió matrimonio a Alejandra Baigorria: empresaria lloró ante romántica pedida de mano

En reacción a la noticia, seguidores y amigos de la pareja les han enviado sus más sinceros deseos para esta nueva etapa en sus vidas. Como era de esperarse, la madre de Said Palao no se quedó atrás y, llena de emoción, fue una de las primeras en expresar sus sentimientos ante el compromiso. ¿Qué fue lo que dijo?

Por medio de Instagram, María Rosa Castro, celebró el compromiso de matrimonio de su hijo con la empresaria de ‘Gamarra’. La señora no pudo contener su alegría y recurrió a las redes sociales para expresar su felicidad al observar la romántica propuesta de matrimonio que su querido hijo organizó para la empresaria, la cual fue aceptada con entusiasmo, consolidando así el compromiso de ser su futura esposa.

Madre de Said Palao, emocionada por compromiso de su hijo con Ale Baigorria: “A alistarse para la bendición de Dios”. (Captura: @mariaqueija)

“Isaías 62:5. Porque como el joven se casa con la joven, así se casarán contigo tus hijos, y como el gozo del novio con la novia, así se gozará contigo el Dios tuyo”, compartió en un inicio la señora con un capture de la pedida de mano de la integrante de “Esto es Guerra”.

Te puede interesar: Korina Rivadeneira reacciona al enterarse del compromiso de Alejandra Baigorria y Said Palao: “Maravilloso”

“Mi corazón está lleno de felicidad, hoy después de su llamada con la noticia. Disfruten su noviazgo y alistarse para la bendición de Dios”, dijo Rosa Castro, en sus historias de Instagram.

Por otro lado, Verónica Alcalá, madre de Ale Baigorria, recibió con emoción la noticia del compromiso de su hija con Said Palao. En su cuenta de Instagram, compartió un mensaje afectuoso expresando su alegría por la propuesta matrimonial. “Hija de mi vida, Said, los amo, ya soy su suegra, me siento mega feliz por ustedes porque lograron conectarse para siempre. Amén”.

Madre de Said Palao, emocionada por compromiso de su hijo con Ale Baigorria: “A alistarse para la bendición de Dios”. (Captura: @mariaqueija)

Alejandra Baigorria descartaba maternidad y matrimonio con Said Palao

Recientemente, la modelo Alejandra Baigorria compartió a un medio conocido que su principal enfoque para el año 2024 es el desarrollo de su línea de ropa. Aclaró que, por el momento, la idea de casarse y tener hijos con su actual pareja, Said Palao, no está en sus planes inmediatos.

Te puede interesar: Armando Machuca presenta a su novia, María Pía Núñez, y Milene Vásquez le da las gracias

De acuerdo con la participante de “Esto es Guerra”, ha compartido conversaciones con el popular ‘Samurai’ sobre la maternidad y sus deseos de ser madre. Sin embargo, en la actualidad, ha decidido posponer esa etapa por su propia iniciativa. Argumenta que el lanzamiento de sus nuevas tiendas en una cadena de tiendas por departamento muy concurrida requiere todo su tiempo y atención. Aunque no descarta la posibilidad de ser madre en el futuro, destaca que ya no es una preocupación que le quite el sueño en el presente.

“Es algo que hemos conversado, pero se ha atrasado por mí, estoy bastante ajetreada, siento que casarme o tener un hijo me quitaría el tiempo. El año que viene quiero estar en todas las tiendas (con su marca de ropa), incluyendo una tienda en Chile y Estados Unidos. En algún momento seré mamá, de eso estoy segura, pero hijos por ahora no”, sostuvo la modelo en un inicio a un medio conocido.

“Creo haber cumplido un ciclo. Y si sigo acá es porque siempre regreso más que por una necesidad de un trabajo. Gracias a Dios, tengo un trabajo que me da una estabilidad, regreso porque yo me siento viva con la competencia. Prepararme y entrenarme para una contienda, a mí me hace sentirme viva. Yo necesito en mi vida y mi sangre competencia, es por eso que siempre regreso, porque amo competir”, agregó a El Popular.