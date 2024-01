Nicola Porcella y Tefi Valenzuela condenan la brutal golpiza a Paolita Suárez de ‘Las Perdidas’: “Mucha fuerza”

Nicola Porcella y Tefi Valenzuela condenan la brutal golpiza Paolita Suárez, de ‘Las Perdidas’. (Composición: Infobae)

Lamentable. La influencer mexicana Paolita Suárez, miembro del grupo ‘Las Perdidas’ y querida amiga de Wendy Guevara, ha conmocionado a México y a sus seguidores en todo el mundo al compartir en redes sociales la madrugada del miércoles 10 de enero que sufrió una brutal agresión por parte de Jesús Castro Gómez, dejándola casi al borde de la muerte.

En medio de su dolor, la joven, compartió imágenes impactantes de su rostro desfigurado después de que su pareja la golpeara, tan solo un día después de jurarle amor eterno y proponerle matrimonio frente a sus seres queridos. Desde la cama de la clínica y con dificultades para hablar, su amiga Wendy informó por medio de una transmisión en vivo que Paola estaría a punto de perder uno de sus ojos.

Como era de esperarse, la noticia ha causado una profunda impresión, suscitando solidaridad y preocupación entre aquellos que siguen su trayectoria. Inmediatamente, influencers, celebridades mexicanas y usuarios en redes sociales han expresado su apoyo a la influencer. Entre ellos se encuentran los peruanos Nicola Porcella y Tefi Valenzuela, quienes residen en México desde hace varios años.

Nicola Porcella y Tefi Valenzuela condenan la brutal golpiza Paolita Suárez, de ‘Las Perdidas’. (Captura: @p/C16Mn1iOXAN)

Nicola Porcella y Tefi Valenzuela condenan la brutal golpiza a Paolita Suárez

Nicola fue el primero en responder a la publicación de Paola. “Fuerza Paolita”, fue el mensaje que dejó el exintegrante de “La Casa de los Famosos”. Incluso, compartió la foto de la pareja de Paola en sus historias de Instagram. “Nico, no sé si te diste cuenta de que ya no está la publicación que subiste sobre el cobarde que le hizo daño a Poalita, porque Caracheo la borró de su perfil y subió otra foto con los ojos tapados. ¡Gracias por demostrar tu cariño y apoyo en estos momentos!”, agrega una usuaria.

Por su parte, Tefi Valenzuela también comentó la publicación y se solidarizó con la mexicana.“Fuerza y justicia para ti. Hasta cuando Dios mío, nadie debería pasar por esto”, agrega el comentario de la exchica reality, quien se solidarizó con la amiga de Wendy Guevara. Entre los mensajes de apoyo, se logra apreciar a los influencers, Kuno, ‘La Divaza’, Gloria Trevi, Andrea Legarreta, entre otros.

Paola Suárez comparte sentida publicación

Paola Suárez expresó su dolor e incredulidad ante la violenta agresión que sufrió por parte de su pareja, Jesús Castro Gómez, un día después de que él le propusiera matrimonio. Afirmó no encontrar explicación al ataque recibido en un momento tan cercano a su compromiso.

“No entiendo por qué fue todo esto, si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”, mencionó en su publicación.

Paola Suárez fue golpeada por su novio a horas de haberse comprometido (Instagram/@paolitasuarez28)

¿Qué pasó entre Paola Suárez y su novio?

Según relató Wendy Guevara en una transmisión en vivo por su canal de YouTube, la agresión sufrida por Paola Suárez se originó en una disputa financiera con su pareja, quien pretendía retirar dinero de ella. En un intento por evitar que se llevara sus ahorros, Paola lo siguió y se lanzó desde un balcón hacia la caja de una camioneta.

No está claro si la violencia ocurrió antes o después de este suceso. Wendy compartió que, en grabaciones de seguridad, se vio a Paola caminando con la ropa rota, descalza y con señales de sangre. “Paola estaba gritando desde el balcón y se tuvo que aventar hasta la camioneta que tiene en la cochera, ella midió para caer justo en la caja, pero al momento que se para, cae otra vez en el piso y luego a correr, pero sí logro recuperar su dinero”, dijo la exparticipante de “La Casa de los Famosos”.