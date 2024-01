Esto fue lo que respondió el novio de Paola Suárez tras el video de la influencer en el hospital

El joven le pidió matrimonio a Paola tan solo horas antes de la agresión. (IG @paolitasuarez28)

Paola Suárez, integrante de Las Perdidas se encuentra hospitalizada tras haber sido golpeada presuntamente por su novio José de Jesús C., la madrugada del miércoles 10 de enero. Con ayuda de su amiga Wendy Guevara, hicieron público lo que había ocurrido por medio de una transmisión en vivo donde mostraron las lesiones en el rostro y el cuerpo que sufrió Paola.

La noticia causó indignación, pues tan sólo unas horas antes de la agresión Jesús le había pedido matrimonio a Paolita en una reunión con amigos. De inmediato, usuarios en redes sociales brindaron todo su apoyo a la influencer logrando viralizar los hechos.

Durante la noche del mismo miércoles, José de Jesús fue abordado por comunicadores a las afueras del nosocomio donde permanece internada Paola. “No, yo no me encuentro prófugo yo estoy afuera de Prevención para poner mi demanda contra ella y todo lo que dicen en redes sociales. Por eso yo vengo aquí a dar la cara”, aseguró el joven.

El novio de la influencer Paola Suárez dio su versión de los hechos sobre el hecho que mandó al hospital a la integrante de "Las Perdidas". (X/@escandalamx)

“Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, a lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera”

De acuerdo a Jesús, Paola se lanzó por su voluntad desde su balcón y el guardia de la privada donde se localiza su vivienda vio aquella escena. “Temo por mi seguridad y la de mi familia por sus amenazas que me mandan decir. Ella me amenazó porque me dijo que tenía el suficiente dinero para mandarme a matar”, aseguró el novio de Paola.

En un video Wendy Guevara dio a conocer que Paolita había sido violentada por su novio, reciente prometido, señaló también que La Perdida se encontraba delicada de salud, pues requiere una cirugía urgente en el ojo y en la nariz.

“Su novio la golpeó, yo no había querido decir nada pro respeto a ella. Ella ahorita no puede hablar mucho porque le duele todo esto, tiene un hematoma en el ojo y se le desvió el tabique”.

La influencer estuvo con su amiga de Las Perdidas en el hospital Crédito: YT/@soywendyguevara1113

Las amigas de Paola quieren llevarla a otro hospital no obstante, por ahora no es posible ya que tiene que rendir su declaración ante el Ministerio Público, pues impondrá la denuncia en contra de su prometido.

En su cuenta de Instagram La Patitas pudo publicar un desgarrador mensaje dirigido a su agresor, “No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio”.