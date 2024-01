Año escolar 2024: ¿Cuál es la calificación que deben obtener los estudiantes para recibir refuerzo de verano?

El Minedu informó que se priorizará a los menores que obtengan C para que puedan subir al siguiente grado. - Crédito: Andina

Tras finalizar el año escolar 2023, se reveló que alumnos con desempeño medio, con calificaciones B y C, serán objeto de programas de apoyo especializado en 2024. Esta iniciativa busca mejorar su rendimiento académico y cerrar brechas educativas.

El Minedu informó que se priorizará a los menores que obtengan C para que puedan subir al siguiente grado. De esta manera, la escuela deberá, de acuerdo a sus posibilidades económicas y de recursos, hacer un acompañamiento o recuperación pedagógica.

Este refuerzo se podrá realizar luego de las clases regulares, si así lo estipula el colegio o en las vacaciones de verano. Si este proceso es virtual, habrá un portafolio o carpetas de trabajos físicas o digitales, o se impartirá un examen de recuperación.

Indecopi supervisará que los colegios privados cumplan con todos los lineamientos - crédito Andina

Las instituciones educativas tendrán que orientar a los colegiales sobre los temas de aprendizaje que se evaluarán. En el caso de que el acompañamiento sea en este verano 2024, las escuelas deberán tomar en cuenta estos lineamientos:

El menor podrá hacer su recuperación en otro colegio , siempre y cuando el director lo autorice.

Si los estudiantes no quieren participar de este proceso de recuperación, ellos mismos deberán prepararse para ser evaluados en fechas establecidas por la escuela. Aun así, tendrán que recibir orientación sobre los temas que se tendrá en consideración.

Si se obtiene una C en una o más materias asociadas al área de Comunicación, el profesor que haga el acompañamiento tendrá que estar acreditado con el dominio de la lengua materna del alumno.

Los progenitores, apoderados o tutores recibirán información “de forma oportuna” durante el acompañamiento de los hijos.

En secundaria, los resultados serán registrados directamente en el Siagie (Sistema de Información de Apoyo a la. Gestión de la Institución Educativa) por el colegio.

¿Cómo se calificará en el 2024?

Los alumnos de inicial y primer grado de primaria no repetirán el año; no obstante, necesitarán pasar de nuevo por el mismo grado los que cursen desde el segundo año hasta el quinto de secundaria, cuando obtengan C en la mita de los cursos y B en los demás. De acuerdo al ministerio, se ha establecido los siguientes niveles de calificación:

Obtiene AD: Hubo un aprendizaje más allá de lo esperado para su grado o edad.

Obtiene A: se reporta un manejo satisfactorio de todas las tareas propuestas en el tiempo programado.

Obtiene B: El estudiante está cerca al desempeño esperado.

Obtiene C: Hay un progreso mínimo, por lo que se requiere un mayor tiempo de acompañamiento e intervención del profesor.

Las clases comenzarán en marzo; sin embargo, todavía está pendiente saber si esto será modificado por el fenómeno El Niño - crédito Andina

¿Cuándo comienzan las clases?

El Ministerio de Educación anunció las fechas clave para el Año Escolar 2024, incluyendo la asignación de vacantes, la matrícula oficial y el inicio y fin de clases en todo Perú.

Se han dispuesto 250 mil vacantes en colegios públicos de Lima Metropolitana, un incremento significativo respecto al año anterior. El período de matrícula se extenderá del 12 al 15 de enero, mientras que las clases comenzarán el 11 de marzo y finalizarán el 20 de diciembre.

En relación con los procesos administrativos, el Minedu indicó que la revisión de solicitudes se efectuó hasta el 8 de enero. Posteriormente, del 8 al 12 de enero, se procedió con la comunicación de la asignación de plazas.

La calificación AD es la más alta dentro de la escala para el 2024 - crédito archivo Infobae

En el caso de los Colegios de Alto Rendimiento (COAR) la postulación comenzó el 8 de enero, ofreciendo 2.535 vacantes para estudiantes con buenas calificaciones.

El cronograma educativo también contempla los periodos de receso por feriados de ley y los días no lectivos. En caso de necesidades específicas que justifiquen la alteración del calendario, las Direcciones Regionales de Educación (DRE) deben comunicarlo formalmente al Minedu con la justificación pertinente. Además, el portal web oficial de la cartera remite a los usuarios consultar las calificaciones escolares, facilitando así el seguimiento del rendimiento académico de los estudiantes.

Año escolar 2024: ¿cuándo serán las vacaciones?

El Ministerio de Educación ha anunciado que las vacaciones de mitad de año para los estudiantes se llevarán a cabo desde el lunes 22 de julio hasta el viernes 2 de agosto de 2024. Los jóvenes retomarán sus actividades académicas el lunes 5 de agosto. Dicho receso escolar está establecido dentro del calendario educativo a nivel nacional.

Este intervalo de descanso permitirá a los estudiantes y docentes un período de recuperación antes de emprender la segunda mitad del año académico. Las fechas establecidas buscan ofrecer un tiempo adecuado de descanso, y a la vez mantener la continuidad y calidad del proceso educativo. La planificación de estas fechas también ayuda a las familias a organizar actividades recreativas o viajes que enriquezcan la experiencia formativa de los alumnos fuera del entorno escolar.

¿Colegios pueden exigir los útiles el primer día de clases?

Foto: Cuartoscuro

Además de asegurar una vacante en un colegio privado, los padres de familia tienen otra gran preocupación al inicio del año escolar 2024, que es la lista de útiles escolares. Por lo general, surge la duda sobre si enviar o no los materiales que serán utilizados a lo largo de los meses por sus pequeños hijos en los primeros días de clases.

Según Indecopi, los padres podrán enviar los útiles escolares de sus hijos cuando sean necesarios para el desarrollo de sus clases. Además, se establece que el colegio privado debe fijar un plazo determinado para que los materiales sean entregados, el cual no debería exceder más de 30 días calendario.

Fechas conmemorativas sobre Educación

El Minedu estableció una lista de fechas especiales para conmemorar la Educación en el Perú. Son las siguientes:

Día de la Educación Inicial: 25 de mayo.

Semana de la Educación Artística: cuarta semana de mayo.

Semana Internacional del Estudiante Adulto: segunda semana de setiembre.

Semana de la Educación Física: del 02 al 08 de octubre.

Semana de la Educación Rural: del 09 al 13 de octubre.

Día de la Educación Inclusiva: 16 de octubre.

Semana de Educación Ambiental: cuarta semana de octubre.

Día de la Educación Primaria: 12 de noviembre.

Calendario Año Escolar 2024