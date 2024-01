Playa de Barranco luce enrejada para controlar el ingreso y prohibir la entrada de mascotas y alimentos

Playa de Barranco luce con rejas (Latina Noticias)

La mañana de este martes 9 de enero la playa Los Yuyos de Barranco lucía un enrejado removible colocado por la municipalidad de ese distrito que desde hace unos días viene aplicando las ordenanzas 539-2020-MDB, 471-2017-MDB y el acuerdo de Concejo N° 130-2023-MDB que declara la zona como intangible y que prohíbe el ingreso de animales, instalación de carpas, la venta y consumo de bebidas alcohólicas, los ruidos molestos, el ingreso de alimentos y los ambulantes no autorizados. Además, no se permiten las actividades comerciales relacionadas a los deportes.

El enrejado y las prohibiciones generan el reclamo de vecinos, bañistas y deportistas quienes aseguran que se les está restringiendo sus derechos y que no les están dejando realizar deportes acuáticos. “Nos están prohibiendo entrar a hacer deporte a la playa, no quieren que nos agrupemos. Están yendo contra nuestros derechos. Han declarado intangible la playa sin saber qué significa la figura de intangibilidad y nos está restringiendo el uso de un espacio público”, manifestó a Latina Noticias.

Actividades deportivas comerciales prohibidas

Quienes se sienten más perjudicados por la medida son las academias de portes acuáticos que ahora no pueden dar clases en el lugar. Ellos aseguran que han intentado solicitar permiso en la municipalidad, pero que no se les ha dado la autorización ya que la playa es intangible.

“Esto no solo está afectando a las escuelas y los clubes, sino también a las personas independientes que vienen a nadar”, mencionó Wilder Ocampo, representante del club Nadar es Vida.

Miguel Fernando Navarrete Rojas, gerente de Fiscalización y Seguridad Ciudadana de la municipalidad de Barranco, precisó que el objetivo de la ordenanza es poder ordenar este espacio público. Precisó que el acuerdo del concejo prohíbe solo “el deporte comercial”. “Es decir, clases donde puedan marginar y cobrar dinero por ese tipo de actividad”, manifestó a Latina Noticias

El representante de la comuna barranquina aseguró que cualquier persona, de manera individual, puede realizar deportes en la playa, pese a que los vecinos indicaron lo contrario.

Navarrete Rojas, además recordó que la medida se da en las playas de arena de Barranco, Las sombrillas y Los Yuyos, por no en el resto de playas de piedra que se encuentran en ese distrito.

Reclamos por las rejas

Los bañistas también protestaron por la presencia de las rejas a lo largo de la playa Los Yuyos que les impide “transitar libremente”. “Solo hay dos salidas ¿cómo vamos a entrar o salir?”, denunció uno de los vecinos.

Al respecto, el gerente de Fiscalización y Seguridad Ciudadana indicó que hay cinco accesos a esa playa y que esta medida se toma para controlar el ingreso. “Nosotros hacemos que se cumplan las ordenanzas municipales y las prohibiciones que existen para los bañistas cuando ingresan: que no puedan ingresar con canes, con bebidas alcohólicas y no hacer ruidos molestos”, indicó.

Por otro lado, comentó que el parqueo en la playa de Barranco está permitido desde las 7 a.m. y que se cobra 0.50 céntimos por media hora. Esto tampoco es del agrado de los bañistas ya que aseguran que llegan más temprano para hacer deporte y que no pueden estacionar sus vehículos ya que esa zona no abre hasta la llegada de personal de seguridad.

¿Qué dice la nueva normativa para las playas de Barranco?

El Acuerdo de Concejo Nº 130-2023-MDB, publicado el 11 de diciembre del 2023 en el diario El Peruano, declaró el espacio público de las playas Los Yuyos y Las Sombrillas como zona intangible:

“Prohibir el desarrollo de actividades de comercio en forma ambulatoria, al igual que los recreativos y deportivos no organizados por la Municipalidad Distrital de Barranco, con excepción de eventos cívicos, culturales, tradicionales, festivos institucionales, recreativas, deportivas y educacionales en zonas autorizadas de las playas Los Yuyos y Las Sombrillas”, se lee en el artículo cuarto del referido documento.

“Prohibir el ingreso con alimentos, bebidas alcohólicas, ni canes a la zona de playa de Los Yuyos y Las Sombrillas, salvo perros guías, guardianes o salvavidas con su debida distinción y acompañados de su instructor”, continúa el artículo quinto del texto.