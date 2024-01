Pablo Heredia se muestra orgulloso del éxito que Nicola Porcella tiene en México: “Verlo triunfar es una gran alegría para mí”

Pablo Heredia se muestra orgulloso del éxito que Nicola Porcella tiene en México. América TV

Pablo Heredia es el nuevo galán de la novela ‘Super Ada’ de América TV que tiene como protagonistas a Maricarmen Marín y César Ritter. El actor argentino está muy emocionado de volver actuar en una producción peruana.

Pero en la conferencia de prensa de la novela nacional recordó su gran amistad con Nicola Porcella y expresó lo orgulloso que se siente de su gran amigo en México.

Como se sabe, Nicola Porcella está grabando una novela de Televisa llamada ‘El amor no tiene receta’ de Juan Osorio, gran productor mexicano, y además tiene algunas incursiones como conductor en el magazine ‘Hoy’.

Al respecto, Pablo Heredia contó que compartió la Noche Buena con la familia del exchico reality en Perú porque tiene una amistad de hace muchos años y desde que llegó a nuestro país fue recibido con los brazos abiertos.

“Hace muchos años paso Navidad con ellos, es como mi familia acá. Es una costumbre que tengo desde que llegué, me dieron un lugar en su mesa. Estoy muy agradecido”, expresó.

Nicola Porcella no quiso perder la oportunidad de felicitar ante las cámaras de América Espectáculos a su gran amigo, con quien recibió el 2024 en las playas de Tulum en México.

“Lo veo increíblemente bien, me pone muy contento porque yo lo amo, es un gran amigo. Que él vuelva a su centro, a su energía del inicio y su esencia de lo que es él, me alegra. Es un gran amigo, en las buenas y las malas siempre estuvo”, indicó.

“Ver triunfar a los seres queridos que uno ama y admira en su mejor momento, es una gran alegría para mí. (Nicola) está decidido, está grabando una novela, ha firmado con Televisa. Le está rompiendo y le está yendo muy bien, como se lo merece”, dijo.

Pablo Heredia se pronuncia sobre el fallido compromiso de Ale fuller

Pablo Heredia y Ale Fuller fueron una de las parejas más sólidas y tuvieron una relación de cerca de dos años, sin embargo, decidieron darle fin a su romance y cada uno tomó su camino por separado.

Pasaron algunos años, y la influencer conoció a un abogado con quien estuvo a punto de casarse, no obstante en julio del 2023, sorprendieron al cancelar sus preparativos de boda. Ambos negaron que el motivo de su ruptura sea por la existencia de un tercero.

Pablo Heredia fue consultado sobre el fallido compromiso de su expareja y señaló que no está al tanto de su vida privada, pero le desea lo mejor en el aspecto personal porque la quiere mucho y la considera una mujer muy especial.

“Bueno, desconozco un poco la vida de Ale, desde ese lugar. El otro día la vi súper bien y nos saludamos, yo la quiero mucho. Le tengo mucho cariño y respeto, yo creo que el haber tenido una relación tan linda y tan larga con Ale, me ha enseñado y me ha dejado muchas cosas, y hoy me ha dejado una amiga. Siempre le voy a desear los mejores deseos.”, expresó al diario La República.

Por otro lado, se mostró triste por el desenlace que tuvo su compromiso con Francesco Balbi, pero resaltó que de repente no era el hombre indicado para ella.

“Lamento que haya tenido un desencuentro amoroso con el amor de su vida, te vas a casar, no sé, estás ilusionada y las cosas no resultan, pero yo soy creyente de que las cosas siempre pasan por algo, y no hay mal que por bien no venga, tal vez no era la persona”, agregó.