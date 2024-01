Washington Corozo fue anunciado como fichaje de multicampeón de Ecuador y rival de Sporting Cristal en 2023

Después de cuatro años ligado a Sporting Cristal, 'Manchita' se retorna a su país. (Twitter Emelec)

El delantero ecuatoriano Washington Corozo ya tiene nuevo equipo. Después de anunciarse su salida de Sporting Cristal el pasado mes de diciembre, hoy domingo 7 de enero, se comunicó de manera oficial el próximo destino deportivo del ex Independiente del Valle.

Después de culminar su contrato con el elenco del Rímac, el futbolista de 25 años volverá a su país por primera vez desde 2020, esta vez para jugar por el Emelec. El anuncio fue comunicado por el ‘millonario’ a través de sus redes sociales.

“Washington Corozo se suma a la plantilla 2024 del Club Sport Emelec. El ‘bombillo’ adquiere el 70% de los derechos económicos y firma por tres años. ¡Bienvenido!”, se lee en la publicación, que fue acompañada por una gráfica y un video.

Cabe mencionar que Sporting Cristal no recibirá compensación económica alguna por el traspaso, pues el jugador rescindió contrato con la institución de La Florida y el porcentaje que indican desde Emelec recaerá en su grupo empresarial.

Washington Corozo jugará en Emelec por las próximas tres temporadas - Crédito: Emelec

Los objetivos de Washington Corozo en Emelec

Corozo Becerra llegó este mismo domingo a la ciudad ecuatoriana de Guayaquil para sumarse a su nuevo club y fue abordado por la prensa en el aeropuerto, en el cual brindó sus primeras palabras como integrante ‘eléctrico’.

“Vengo con mucha hambre a aprovechar la oportunidad que me dieron y espero no defraudar a nadie. La verdad estoy bastante emocionado de llegar, el año pasado no se dio mi llegada, pero este año sí. Espero dar todo de mí y rendir como se espera”, indicó ante los medios de comunicación.

Por otro lado, el veloz extremo comentó que tras su paso por el ‘cervecero’ ya conoce la presión que conlleva jugar en un cuadro de gran repercusión y además pidió apoyo a sus nuevos compañeros para mostrar su mejor versión.

“Tomo la expectativa con mucha responsabilidad porque sé lo que es jugar en un equipo grande como Emelec y voy a dar lo mejor de mí. A mis compañeros les pido que me apoyen a mil. Espero poner al equipo donde se merece, que es campeonar”.

Washington, que reconoció ser un pedido expreso del entrenador Hernán Torres, también habló de otro objetivo: volver a la selección ecuatoriana. Corozo fue convocado por el argentino Gustavo Alfaro para las Eliminatorias Qatar 2022, llegando a jugar contra Paraguay y ser suplente ante Chile.

“Como digo, espero trabajar de la mejor manera y una de las metas que tengo es volver a la selección”, aseveró el atleta, que espera entrar en la consideración del español Félix Sánchez para la Copa América 2024 de Estados Unidos.

Después de anunciarse su fichaje por Emelec, el futbolista de 25 años brindó sus primeras palabras como parte del 'bombillo'. (Twitter Mario Mendoza)

Rendimiento global de Washington Corozo en Cristal

Desde que fue transferido desde Independiente del Valle a Sporting Cristal por un monto superior al medio millón de dólares, con dos préstamos de por medio al Pumas UNAM de la Liga MX y Austin FC de la Major League Soccer, ‘Manchita’ llegó a sumar 81 apariciones, entre todas las competencias con la ‘máquina celeste’. En el conteo acumulado, llegó a anotar 16 veces y repartió 18 asistencias, además de recibir 14 amonestaciones y una tarjeta roja.

En la última temporada, bajo el mando del brasileño Tiago Nunes, tuvo un rol menos protagónico, pero consiguió participar en nueve tantos. Convirtió cuatro veces en el Torneo Clausura e hizo tres por la Copa Libertadores 2023. En el certamen Conmebol le marcó a Nacional de Paraguay, River Plate de Argentina y The Strongest de La Paz.

También tuvo participación en los play off de la Copa Sudamericana, justamente ante su nuevo elenco, perdiendo la llave por un global de 1-0. Ingresó tanto en la ida como en la vuelta, pero no aportó gol alguno.