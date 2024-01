Tula Rodríguez no puede evitar recordar a Javier Carmona con gran nostalgia: “Él era el amor de mi vida”

Tula Rodríguez no puede evitar recordar a Javier Carmona con gran nostalgia. (Video: Youtube Soy Gianotti).

Tula Rodríguez tuvo una extensa entrevista con el youtuber Christopher Gianotti, para su canal “Soy Gianotii” y el espacio “Preguntas que arden”. Durante la entrevista, abordaron el tema de una nueva pareja en la vida de la conductora y si es que se volvería a casar, a lo que ella recordó con gran nostalgia a su difunto esposo, Javier Carmona.

Rodríguez no pudo evitar recordar a su esposo con gran melancolía y amor, ya que aseguró que ella conoció el verdadero amor con Javier Carmona y después de ello, no hay nadie que pueda volver a hacerla sentir igual de amada como lo fue con su difunto esposo y padre de su hija Valentina.

Tula Rodríguez se sinceró con Gianotti y le reveló el sentimiento que aún mantiene hacia su difunto esposo. La conductora explicó que una cosa es terminar una relación por los mil motivos que puedan existir, pero algo muy diferente es separarse de alguien, para toda la vida, estando enamorada.

“Él era el amor de mi vida. Yo conocí al amor de mi vida”, dijo Rodríguez con profunda nostalgia, afirmando que Javier Carmona no solo fue el padre de su hija, si no también el gran amor de su vida.

Es por ello que la exvedette comentó que para ella es muy complicado darse una nueva oportunidad con alguien porque sus estándares son muy altos. Además, ya no está para aguantar escenas de celos u otro.

¿Cómo se lleva Tula Rodríguez con los hijos de Javier Carmona?

Tula Rodríguez se animó a contar cómo es su situación actual con los hijos de su difunto esposo Javier Carmona. Lucas y Tadeo son los hermanos mayores de su engreída Valentina y hace algunos años estuvieron enfrentados por un tema de la herencia de su esposo.

“No tenemos una comunicación constante; sin embargo, le dije a mi hija Valentina que hay que invitar a sus hermanos porque es una fecha importante como su quinceaños, fue como un lonche”, reveló en un inicio.

Para luego contar que su hijastro Tadeo Carmona acudió a la celebración de su hermana. Lucas, en un inicio, señaló que tenía un viaje programado esa misma fecha, no obstante aparece en las fotos que la conductora de TV publicó en las historias de su Instagram.

“El mismo día, Tadeo me escribió y le dije que avise a la familia porque a Valentina le gustaría verlos. Llegaron y me dio mucho gusto, no hay ningún sentimiento en contra, ni nada. Agradezco que hayan ido porque mi hija estuvo feliz, entonces quien haga feliz a Valentina, me hace muy feliz a mí y tiene mi corazón ganado”, indicó.