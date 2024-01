Tula Rodríguez no descarta casarse por segunda vez: “Este 2024, estaré atenta a las señales”

Tula Rodríguez no descarta casarse por segunda vez. YouTube: Soy Gianotti.

Tula Rodríguez comienza un año con nuevos propósitos y uno de ellos es en el plano sentimental donde no descarta volver a casarse y unir su vida a un hombre que se gane su corazón y se gane el cariño de su hija Valentina.

Te puede interesar: ‘El Gran Chef Famosos’ premió con el “Cucharón de Oro” a Renato Rossini Jr., Mauricio Mesones, Armando Machuca, Milett Figueroa y más

La conductora de TV dio una entrevista al Christopher Gianotti para su programa de YouTube, donde le hicieron varias preguntas a nivel personal y una de ellas fue si se volvería a casar y señaló que es una mujer que cree en el matrimonio y es algo que no descarta.

“Sí, sin pensar, creo fervientemente en el matrimonio, creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios... yo sí me volvería a casar. Pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau”, explicó.

La exbailarina comentó que luego de su primer matrimonio con Javier Carmona, quien falleció en el 2020 tras quedar en un estado vegetativo irreversible, extraña una compañía y no solamente física, sino el poder compartir la responsabilidad de mantener una familia con alguien.

Te puede interesar: Milena Warthon, la artista revelación del 2023: conquistó Viña del Mar y ganó su primera Gaviota de Plata

“El matrimonio no es fácil, ni perfecto, pero lo que más extraño es dormir y sentir que estoy segura con la persona que está a mi lado. Si algo me pasa, sé que me va a cuidar, que tengo quien me proteja porque estoy agotada de ser cabeza, es lo que me toca vivir, pero es bien agotador. Respeto a las mujeres que dicen que pueden solas, yo también puedo sola, pero es mucho más fácil de a dos...” explicó.

Por otro lado, Tula Rodríguez comentó que por varios años se negó en rehacer su vida y pensar en una pareja, porque aún sigue enamorada de su esposo, pero ahora lo ve de otra manera y señala que solamente daría la oportunidad a una persona madura, que tenga las cosas claras y que entienda su relación con su hija.

Te puede interesar: Alejandra Baigorria respondió a usuaria que la criticó por usar traje típico en Taj Mahal: “¿Algún problema?”

“Yo sí creo en el matrimonio y hay hombres que no desean el matrimonio, y me parece válido porque uno tiene que ser honesto con lo que quiere. Si para ti es libertad y para mí, es me enamoro y casarme, no me asusta... ¿a qué me engancho contigo?... ¿Cómo te obligo? ¡Qué flojera!... Ya no me complico con nada”, explicó.

Tula Rodríguez no descarta casarse por segunda vez. YouTube: Cristopher Gianotti.

Tula Rodríguez revela los motivos por los que ya no pasa Navidad en Perú

En otro momento de la entrevista, Tula Rodríguez comentó que desde que falleció su esposo Javier Carmona, le era muy difícil pasar las fiestas de Navidad en su casa de Lima, pues tenía que afrontar su realidad que era ya no tenerlo en su mesa de Noche Buena. Por eso, hace tres años, sale de viaje con su hija Valentina y lo pasa en la casa de sus amigos.

“Desde lo que paso con Javier yo no paso navidades en Perú, son tres o cuatro años, porque aún no he logrado verme en mi mesa sin él, sola, armar mi árbol y no tenerlo. Siempre he estado huyendo de mi realidad de que somos dos”, contó.

Pero este año, cambio todo, señala que ya le tocaba abrazar su realidad y ya no seguir huyendo de lo que le toca vivir. “Esta Navidad me fui al Centro de Lima con mis hermanas a comprar todos mis adornos para mi árbol. Me fui bien contenta, esto ya es conmigo misma”, detalló. Además, salió con su hija a repartir regalos a niños de la calle de Lima.

Tula Rodríguez reparte regalos junto a su hija Valentina. (Instagram)

Finalmente, comentó que este año estará más atenta a las personas que se le puedan acercar con intenciones sentimentales porque antes no le prestaba atención a esas cosas.