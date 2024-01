Tula Rodríguez reveló por qué no celebra la Navidad en Perú: “He estado huyendo de la realidad”. | YouTube.

En una reciente entrevista con Christopher Gianotti, Tula Rodríguez reveló que, desde la partida de su esposo Javier Carmona, ha evitado pasar la Navidad en Perú, tomando así distancias de las festividades tradicionales que hay en nuestro país.

Durante la conversación que tuvo con el presentador, la exconductora de ‘En Boca de Todos’ confesó la dificultad de enfrentar la Navidad sin su esposo, lo cual ha impactado su manera de conmemorar la fecha junto a su hija Valentina. “Desde que pasó lo de Javier no paso navidades en Perú... He estado huyendo de la realidad porque solo somos dos”, explicó.

Sin embargo, este 2023 cambió su mentalidad por completo, esto debido a que entendió que debe de seguir con su vida. Asimismo, a pesar de compartir contenido en redes sociales durante la época navideña, ella no experimentaba esta emoción.

En otro momento, Tula Rodríguez contó que fue su hija Valentina la que la inspiró a superar este mal momento, ya que era su hija la que armaba el árbol y hacía las decoraciones de su casa, pero este año ella decidió hacerlo por cuenta propia.

“Tenía mis adornos desde hace 10 y 12 años y no me llamaba comprar nada. Y moví todo para enero y esta Navidad, me fui al centro de Lima y dije ya, bien contenta, me he ido a comprar, elegir mis adornos, ya ni con Vale, elegí mi modelo que yo quería, de rojo a verde a champán, mis hermanas se fueron a dormir en mi casa para decorar (…) este año dije, creo que ya toca abrazar mi realidad y aceptarla”, agregó.

Asimismo, sorprendió a Christopher Gianotti al decir que este 2024 tiene una mentalidad totalmente renovada, pues si en algún momento alguien la invita a salir, ella no dudará en aceptar y darse una nueva oportunidad en el amor.

¿Cómo se lleva con los hijos de Javier Carmona?

Tula Rodríguez se animó a contar cómo es su situación actual con los hijos de su difunto esposo Javier Carmona. Lucas y Tadeo son los hermanos mayores de su engreída Valentina y hace algunos años estuvieron enfrentados por un tema de la herencia de su esposo.

“No tenemos una comunicación constante; sin embargo, le dije a mi hija Valentina que hay que invitar a sus hermanos porque es una fecha importante como su quinceaños, fue como un lonche”, reveló en un inicio.

Para luego contar que su hijastro Tadeo Carmona acudió a la celebración de su hermana. Lucas, en un inicio, señaló que tenía un viaje programado esa misma fecha, no obstante aparece en las fotos que la conductora de TV publicó en las historias de su Instagram.

“El mismo día, Tadeo me escribió y le dije que avise a la familia porque a Valentina le gustaría verlos. Llegaron y me dio mucho gusto, no hay ningún sentimiento en contra, ni nada. Agradezco que hayan ido porque mi hija estuvo feliz, entonces quien haga feliz a Valentina, me hace muy feliz a mí y tiene mi corazón ganado”, indicó.