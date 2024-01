“Alberto Otárola es quien manda, Dina Boluarte no tiene cómo sacarlo”, asegura Carlos Anderson

Alberto Otárola ha sido parte del gabinete de Dina Boluarte desde su asunción a la Presidencia. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Presidencia / PCM

De acuerdo al Ejecutivo, solo en enero ya se han convocado más de cinco protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Al respecto, el congresista Carlos Anderson (no agrupado) consideró necesaria la salida del premier Alberto Otárola.

Además de recordar que estuvo al frente de la cartera de Defensa cuando las movilizaciones se desencadenaron, mencionó que debilita gravemente la imagen de la mandataria.

“Ella tendría que haber cambiado al ministro de defensa responsable en esos momentos [de las protestas], pero después lo puso como su primer ministro. Hemos tenido todo un año de un personaje que no ha sido elegido por nadie, Alberto Otárola es un funcionario nombrado a dedo por la señora Dina Boluarte, que de alguna forma se ha convertido prácticamente en el presidente del Perú, es un todopoderoso sin importar qué”, mencionó en RPP.

“Alberto Otárola debe dar un paso, debería renunciar. La señora [Dina Boluarte] debería tener algo de estadista y entender que no puede seguir teniendo al lado a alguien que le hace sombra, que ejerce el poder y la deja a ella, pues como la segunda posición”, agregó.

Congresista no agrupado consideró que la salida de premier sería beneficiosa para la jefa de Estado. | RPP

En otro momento, cuestionó el mal manejo que está haciendo la sucesora de Pedro Castillo en materia de seguridad ciudadana: “No les importa. Si les importara, en lugar de poner 3.500 millones de dólares a PetroPerú le hubiesen puesto 1.350 millones de dólares a la policía”.

“El Ejecutivo pidió facultades excepcionales para poder legislar en materia de seguridad ciudadana y yo no he visto que hayan legislado nada importante. La brecha es más o menos de 40 mil policías, entonces son cinco mil por año, son ocho años para llenar el vacío. Hay regiones del país donde hay dos policías por cada mil personas. Así no se puede realmente ejercer autoridad y ofrecer seguridad ciudadana”, indicó el parlamentario.

“Lo que falta es liderazgo y decisión política. Hemos tenido cualquier cosa menos eso, los ministros del interior son muy tímidos, sin ideas claras, dependientes de la voluntad política”, sostuvo.