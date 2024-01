Fonavi 2024: aportantes de Grupos de pago anteriores que no cobraron accederían pronto a devolución

Estos son los fonavistas que podrán acceder al Fonavi en 2024. - Crédito Composición Infobae/Paula Elizalde

A fines del 2023 se retomó con los pagos parciales de la devolución del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi) a exaportantes que llevan luchando décadas para poder recuperar el dinero que aportaron. Así, a través de la Comisión ad hoc —la entidad que se reglamentó en diciembre del 2010 para poder efectuar las medidas para el desembolso de estos montos—, se informó a la Asociación Federación Nacional de Fonavistas y Pensionistas del Perú (Fenaf Perú) sobre los pagos que se esperan para estos primeros meses del 2024.

“Comisión ad hoc aprueba activar el pago parcial a los fonavistas y sus herederos que siendo parte de los grupos de pagos anteriores no hicieron efectivo dicho cobro. Este pago parcial será activado la última semana de enero, y estará conformado por más de 71 400 fonavistas”, informó esta asocación a través de su página de Facebook oficial.

Asimismo, recuerda que los fonavistas del grupo 20 que aún no hayan cobrado su devolución, podrán seguir acercándose a reclamar estos montos en las oficinas del Banco de la Nación.

Más beneficiarios fonavistas cobrarían en enero del 2024. Crédito Composición Infobae/Andina

La situación de los fonavistas de anteriores grupos de pago

Como se sabe, los pagos del Fonavi se realizaron a partir del jueves 21 de diciembre de 2023, dada la demora del Ejecutivo (la potestad era del Ministerio de Economía y Finanzas) en aprobar la reglamentación para esta devolución. Sin embargo, durante estas jornadas en que se concentraron el mayor grupo de fonavistas que asistieron a las oficinas del Banco de la Nación en todo el país para cobrar su dinero, hubieron un sinnúmero de problemas.

La comunicación, y sobre todo ante tanta demora, no había probado ser efectiva —el titular del MEF, Alex Contreras, había señalado que el pago empezaría a desembolsar el 14 de diciembre, pero tras la demora en reglamentar, esto no fue así—. Y de esta manera, varios adultos mayores encontraban en las largas colas, que se formaron para cobrar en el BN y tener más información de sus devoluciones, que les tocaba un monto mínimo, que ni siquiera estaban registrados en el Fonavi o que no eran parte de este padrón del grupo de pago 20.

Así, surgió la duda de aquellos aportantes que habían sido parte de los grupos anteriores que no habían cobrado anteriormente sus aportes, quienes consideraban que justamente deberían acceder a la devolución de sus aportes, dado que el grupo 20 incluía a los que no habían recibido ningún monto de desembolso del Fonavi.

Fonavistas que aún no reciben sus pagos y eran parte de grupos anteriores de pago tendrán que esperar menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Ahora, justo para ellos, la Comisión ad hoc aprobó que se active a finales de enero un pago parcial para estos exaportantes, de los grupos de pago del 1 al 19. Sin embargo, aún no se detalla qué significará esta “activación”, si involucrará que este desembolso se de en enero o próximamente.

Ya puedes registrarte en el Fonavi, si no lo habías hecho anteriormente

Durante el inicio de la etapa de pagos de las devoluciones del Fonavi, la secretaría técnica de esta entidad no estaba dejando registrarse a los fonavistas y herederos que aún no lo hubieran hecho. Sin embargo, ya está disponible de nuevo esta opción, a la que podrás acceder de esta manera.

registrarte en la página del Fonavi: Primero debesen la página del Fonavi: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/tempPopup.jsp

Haz clic en “Crear usuario”, al medio, en la parte inferior de la página.

Llenar tus datos, así seas el titular (fonavista) o solicitante (representante o deudo del fonavista).

Aquí se te permitirá rellenar el formulario 1 virtualmente.

La ley N° 31928 privilegia la devolución para los aportantes mayores a los 60 años con enfermedades terminales o que estén registrados en el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad. - Crédito Andina

Para llenar el formulario 1 virtual podrás hacerlo ingresando a este enlace: https://apps4.mineco.gob.pe/registro1/pages/index.jsp. Esta es la información y datos que te pedirán:

Información personal : datos básicos. Primero colocar el tipo de documento y el número del mismo. Suministrar apellidos y nombres completos , como lo solicita la página. Colocar la fecha de nacimiento y el sexo, ya sea masculino o femenino. En un recuadro similar solicitan la ubicación actual .

También debes ingresar el número de teléfono personal y colocar una dirección de correo electrónico actual. Cuando termine el cuadro principal, debe ir directamente al cuadro inferior.

En ese punto, suministrar el historial laboral . Y se recomienda ser cuidadoso con las fechas. Colocar el tipo de registro, número particular, el nombre de la empresa y la fecha de inicio y finalización.

Al final, podrás agregar datos adicionales solicitados por la estructura, el estado de retiro, la fecha de ONP, la fecha de conexión de SNP y AFP.

Si quieres revisar el estado de tu registro, deberás acceder a este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic1/index.jsp.