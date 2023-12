Pago Fonavi 2023: este 29 de diciembre cobran todos los rezagados del Grupo 20

Los "rezagados" de los cobros del Fonavi podrán cobrar su aportes este viernes 29 de diciembres. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Este viernes 29 de diciembre, es el último día del cronograma del Fonavi 2023 para cobrar la más reciente devolución aprobada. Estos pagos, que se han venido haciendo al Grupo 20 desde el pasado jueves 21 de diciembre, han sido resultado de una lucha de décadas de exaportantes del Fondo Nacional de Vivienda, que fue creado en 1979 y derogado posteriormente, sin que el dinero fuera devuelto a sus afiliados.

¿Quiénes podrán cobrar este día? Hoy podrán acercarse al Banco de la Nación todos los aportantes del padrón nacional oficial del Grupo 20 que no cobraron en los días anteriores; es decir, los rezagados. En esta nota revisa todo lo que necesitas para acceder a la devolución del Fonavi en este último día de pago.

Guía para cobrar Fonavi este 29 de diciembre en Banco de la Nación

Para acceder a tu devolución del Fonavi hoy viernes 29 de diciembre en el Banco de la Nación, primero debes corroborar, si aún no lo has hecho, que estés dentro del padrón nacional del Grupo 20 que se aprobó para esta devolución.

Así puedes revisar cuánto te toca cobrar el Fonavi según el cronograma con último digito del DNI. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

Primer paso: verifica que estás en el padrón de beneficiarios

Para certificar que perteneces al vigésimo grupo de pago del Fonavi, que fue seleccionada para recibir parte de sus aportes, deberás ingresar a la plataforma digital de la Secretaría Técnica del Fonavi.

padrón de fonavistas del vigésimo grupo en este enlace: Ingresa aldel vigésimo grupo en este enlace: https://www.fonavi-st.gob.pe/sifonavic2/index.jsp

Escoge el tipo de documento para identificarte.

Ingresa tu DNI y consulta si estás en el padrón. En la pantalla aparecerá si te toca estar en el padrón.

Así podrás consultar en el padrón nacional de fonavistas si te toca cobrar el jueves 21 de diciembre de 2023 tus aportes al Fonavi. - Crédito Composición Infobae/Edwin Montesinos/Andina

Segundo paso: infórmate del las agencias y horarios del Banco de la Nación

Si ya sabes que te toca cobrar el Fonavi, para hacerlo deberás saber en dónde lo cobrarás este viernes 29 de diciembre. Tal como se detallo anteriormente “el monto aprobado por la Comisión Ad-Hoc asciende a la suma de (S/ 164′350,034.33), cantidad que se transferirá al Banco de la Nación para cumplir con la devolución de los Fonavistas Beneficiarios del Vigésimo Grupo de Pago”, según señaló la resolución que aprobó el padrón.

Para cobrar esta devolución, cerca de cincuenta locales del Banco de la Nación ampliaron sus horarios de atención: Lunes a viernes: 07:00 a 17:00 y sábado: 08:00 a 13:00.

Revisa cuáles son las sedes con este nuevo horario en este enlace: https://www.bn.com.pe/canales-atencion/agencias-fonavi-2023.pdf

Apunta cuál es el que te queda más cerca para ir a cobrar

Banco de la Nación atenderá desde las 7 a.m. hasta las 5 p.m. de lunes a viernes. - Crédito Composición Infobae/Andina

Tercer paso: acércate con tu DNI a cobrar tu Fonavi

Si ya tienes todo lo anterior, solo te queda acercarte a una agencia del Banco de la Nación solo con tu DNI para cobrar el Fonavi. Recuerda que hay un monto mínimo y máximo que te podrá tocar de devolución, que va desde S/40 hasta S/6.680.

Del mismo modo, ten en consideración lo siguiente:

Solo necesitas tu DNI para ir a cobrar

Podrás recibir tu dinero en efectivo o en cheque, si así lo solicitas.

Los trámites del Fonavi son gratuitos

Solo podrás cobrar si estas en el padrón oficial del grupo de pago 20.

Fonavi se podrá cobrar incluso luego de las fechas del cronograma. - Crédito Andina

¿Se puede cobrar el Fonavi en otra fecha luego del 29 de diciembre?

¿Qué pasa si el fonavista no puede cobrar incluso luego del 29 de diciembre? Los exaportantes que no pudieron cobrar en la fecha estipulada, de acuerdo al cronograma, no perderán estos montos. “No importa si se me pasó el día del cronograma de pago, su dinero va a seguir en el banco. Se puede acercar otro día que es lo recomendable de repente para que no haya colas. Después del viernes, pueden acercarse en cualquier momento”, señaló Eduardo Gaytán, representante de la Comisión Ad Hoc.

De igual manera, Patricia Serpa, supervisora de la plataforma de la Secretaría Técnica del Fonavi informó a Andina que el proceso de pagos del Fonavi es progresivo que luego saldrían más listas para devolver los aportes de otros fonavistas.

Además, según lo que adelantó el presidente de la Federación de Fonavistas y Pensionistas del Perú, Luis Luzuriaga, a Infobae Perú, se ha confirmado que para la primera semana de enero, un grupo adicional de beneficiarios se incorporará a la lista existente para cobrar sus aportes. Estos serán cerca de 25 mil fonavistas, quienes ya cumplen con los requisitos de ley para recibir el desembolso.

.