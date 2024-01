Tula Rodríguez revela cómo es su relación actual con los hijos de Javier Carmona: “No es muy constante”

Tula Rodríguez revela cómo es su relación actual con los hijos de Javier Carmona. YouTube: Soy Gianotti.

Tula Rodríguez se animó a contar cómo es su situación actual con los hijos de su difunto esposo Javier Carmona. Lucas y Tadeo son los hermanos mayores de su engreída Valentina y hace algunos años estuvieron enfrentados por un tema de la herencia de su padre; sin embargo, todo esto habría quedado atrás.

La exvedette comentó en una entrevista con Christopher Gianotti en YouTube que la comunicación con sus hijastros no es muy frecuente, pero resaltó que cuando su hija los invitó para que vayan a su celebración de sus 15 años, no dudaron en ir y hacerse presente para acompañar a la engreída de Tula.

“No tenemos una comunicación constante; sin embargo, le dije a mi hija Valentina que hay que invitar a sus hermanos porque es una fecha importante como su quinceaños, fue como un lonche”, reveló en un inicio.

Para luego contar que su hijastro Tadeo Carmona acudió a la celebración de su hermana. Lucas, en un inicio, señaló que tenía un viaje programado esa misma fecha, no obstante aparece en las fotos que la conductora de TV publicó en las historias de su Instagram.

“El mismo día, Tadeo me escribió y le dije que avise a la familia porque a Valentina le gustaría verlos. Llegaron y me dio mucho gusto, no hay ningún sentimiento en contra, ni nada. Agradezco que hayan ido porque mi hija estuvo feliz, entonces quien haga feliz a Valentina, me hace muy feliz a mí y tiene mi corazón ganado”, indicó.

Tula Rodríguez resaltó que actualmente su meta es vivir en armonía y tranquilidad y es lo mismo que quiere para su hija. Además, señaló que los hermanos de Valentina siempre serán bienvenidos en su casa.

“Hoy mi meta en la vida es tener paz, yo no tengo ningún conflicto (con ellos)... Ellos son los hermanos y lo van a ser siempre, mis puertas siempre van a estar abiertas, y lo digo de todo corazón y yo creo que lo saben y me da mucho gusto que hayan estado en una fecha tan importante”, detalló.

Tula Rodríguez no le cierra las puertas al amor y quiere volver a casarse

Tula Rodríguez reveló en la misma entrevista que no descarta volver a casarse y unir su vida a un hombre que se gane su corazón y se gane el cariño de su hija Valentina. La conductora de TV señaló que es una mujer que cree en el matrimonio de manera legal y tener la bendición de Dios.

“Sí, sin pensar, creo fervientemente en el matrimonio, creo en el amor y creo que las personas pueden estar unidas legalmente y ante los ojos de Dios... yo sí me volvería a casar. Pero si alguien no va por esa línea conmigo, entonces no, chau”, explicó.

La exbailarina confesó que luego de su primer matrimonio con Javier Carmona, quien falleció en el 2020, tras quedar en un estado vegetativo irreversible, extraña una compañía y no solamente física, sino el poder compartir la responsabilidad de mantener una familia con alguien.

“El matrimonio no es fácil, ni perfecto, pero lo que más extraño es dormir y sentir que estoy segura con la persona que está a mi lado. Si algo me pasa, sé que me va a cuidar, que tengo quien me proteja porque estoy agotada de ser cabeza, es lo que me toca vivir, pero es bien agotador. Respeto a las mujeres que dicen que pueden solas, yo también puedo sola, pero es mucho más fácil de a dos...” explicó.

Por otro lado, Tula Rodríguez comentó que por varios años se negó en rehacer su vida y pensar en una pareja, porque aún sigue enamorada de su esposo, pero ahora lo ve de otra manera y señala que solamente daría la oportunidad a una persona madura, que tenga las cosas claras y que entienda su relación con su hija.

“Yo sí creo en el matrimonio y hay hombres que no desean el matrimonio, y me parece válido porque uno tiene que ser honesto con lo que quiere. Si para ti es libertad y para mí, es me enamoro y casarme, no me asusta... ¿a qué me engancho contigo?... ¿Cómo te obligo? ¡Qué flojera!... Ya no me complico con nada”, finalizó.