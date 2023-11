Tula Rodríguez comparte el afectuoso abrazo que se da con Tadeo Carmona en 15 años de Valentina Carmona

Tula Rodríguez celebra sus 15 años como mamá. (Video: TikTok Tula Rodríguez).

El reciente festejo por los 15 años de Valentina Carmona, la hija de Tula Rodríguez y el fallecido gerente de televisión, Javier Carmona, parece haber sido el momento de reconciliación familiar con los hijos mayores del empresario.

Te puede interesar: Tula Rodríguez luce vestido de quinceañera al celebrar sus 15 años como madre de Valentina

Fue la propia animadora quien publicó un video en TikTok donde se logra capturar un emotivo abrazo entre ella y Tadeo Carmona, hijo de un anterior matrimonio de Javier Carmona. Esto ha dejado ver que la familia ha superado los problemas y diferencias que han podido relacionadas con la herencia del difunto empresario.

Tula Rodríguez celebra los 15 años de su hija Valentina con los hijos de Javier Carmona.

Tula Rodríguez celebra los 15 años de su hija Valentina con los hijos de Javier Carmona.

Celebración por los 15 años de Valentina Carmona

Como era de esperarse, aunque la hija de Tula Rodríguez y Javier Carmona prefirió salir de viaje en crucero con su mami, en lugar de tener una gran fiesta, su madre no iba a pasar por alto esta gran celebración. Por ello, realizó una íntima reunión familiar y con amigos cercanos en su casa.

La animadora realizó una reunión en honor al quinceañero de su hija Valentina Carmona. El resumen de lo que se vivió en esta fiesta fue compartido por Tula en sus redes sociales. Y es que, además de festejar el cumpleaños de su hija, Rodríguez decidió sumarse a los festejos: “Celebrando mis 15 de mamá”, fue como tituló el video que compartió.

Entre los asistentes, se pudo ver a algunos personajes conocidos en los medios, como Maju Mantilla, Ricardo Rondón y el actor Miguel Álvarez, entre otros amigos de su nuevo y anteriores trabajos, así como también padres de familia de los amigos de Valentina Carmona.

Te puede interesar: Juan ‘Chiquito’ Flores revela todo lo que le dijo a Tula Rodríguez en su última conversación: “Le pedí disculpas”

En un momento de la reunión, Tula Rodríguez dirigió unas palabras a los invitados, agradeciéndoles su presencia y el compartir este gran momento junto a ella y a su hija.

Tula Rodríguez se emociona por 15 años de su hija Valentina Carmona.

“Quiero agradecer a todos los presentes, mi familia, mi familia con la que estoy empezando a trabajar, mi familia con la que he trabajado anteriormente, papás del colegio... estoy muy emocionada...”, comentó la conductora, quien no pudo evitar soltar algunas lágrimas de emoción.

Sin duda, esta celebración causa mucha nostalgia a Tula Rodríguez, no solo porque ve cómo crece su hija y se vuelve toda una señorita, si no porque desde hace tres años perdió a su esposo y padre de su hija, el ex gerente de televisión, Javier Carmona.

¿Qué pasó con la herencia de Javier Carmona?

Como se ha mencionado, Javier Carmona tenía dos hijos de su primer compromiso: Lucas y Tadeo. Después de varios años y de casarse con Gisela Valcárcel, la pareja se separa y Carmona empieza una relación con Tula Rodríguez, con quien tiene una hija, Valentina, y unos años después se casan.

En 2018, Carmona sufre un infarto del cual no vuelve a despertar al quedarse en estado vegetativo, hasta que fallece en setiembre de 2020. Tras su muerte, mucho se habló de lo que pasaría con el patrimonio y las propiedades del empresario, ya que estaba casado con Tula y tenía tres hijos.

Conoce a qué se dedican los hijos de Javier Carmona. (Foto: Composición Infobae)

En un inicio, las partes se vieron enfrentadas por algunos desacuerdos, pero la última información que ha brindado Rodríguez fue que habían acordado que los hijos de Carmona vivan en el departamento que tenía ella con el padre de los jóvenes hasta que Valentina alcance la mayoría de edad.

Tras ello, será la propia Valentina, junto a sus hermanos y Tula Rodríguez, quienes tomarán las decisiones que corresponden a la herencia de Javier Carmona. La casa donde vive actualmente la conductora con su hija es una propiedad que ella compró sola, antes de su relación con el empresario.