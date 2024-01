Feriados de Semana Santa 2024: ¿en qué mes y qué fechas caen los días libres más próximos del año?

Revisa el calendario de feriados de este 2024 para que programes tus días libres. - Crédito: Infobae

La llegada de un nuevo año lleva a que los peruanos se pregunten por los feriados y días no laborables que se aproximan. Y, al ser los descansos de Semana Santa los más cercanos, el mes de marzo se perfila como una oportunidad para que las familias planifiquen viajes o actividades que contribuyan al turismo en diversas regiones.

La medida se integra dentro de las políticas destinadas a fomentar el descanso y la recreación de los ciudadanos. Por ello, se espera que pueda permitir a la población liberarse por unos días de la rutina laboral y educativa, además de ofrecer un respiro en el calendario habitual.

¿Qué fechas cae Semana Santa 2024?

Conoce los cuatro nuevos feriados que han sido añadidos al calendario 2024 | Foto composición: Infobae Perú

En el año 2024, la Semana Santa se celebrará en las siguientes fechas:

Domingo de Ramos: 24 de marzo

Jueves Santo: 28 de marzo

Viernes Santo: 29 de marzo

Domingo de Resurrección o Domingo de Pascua: 31 de marzo.

Esta decisión también tendrá un impacto positivo en el sector turístico, ya que se esperan movimientos significativos de personas aprovechando la extensión del fin de semana.

Esta decisión también tendrá un impacto positivo en el sector turístico, ya que se esperan movimientos significativos de personas aprovechando la extensión del fin de semana.

Calendario de feriados 2024

Revisa el calendario de feriados y días no laborables del 2024. - Crédito: Infobae

El calendario de feriados para el año 2024 se amplió con la inclusión de cuatro nuevos días festivos en el territorio nacional. Esta actualización a la agenda oficial ofrece a los ciudadanos la posibilidad de planificar sus actividades con antelación al considerar los días no laborables que ahora forman parte del calendario.

Año Nuevo: lunes 1 de enero.

Semana Santa: jueves 28 de marzo.

Semana Santa: viernes 29 de marzo.

Día del Trabajador : miércoles 1 de mayo.

Batalla de Arica y Día de la Bandera: viernes 7 de junio.

San Pedro y San Pablo: sábado 29 de junio.

Día de la Fuerza Aérea del Perú, en honor a José Abelardo Quiñones Gonzáles: martes 23 de julio.

Fiestas Patrias: domingo 28 de julio

Fiestas Patrias: lunes 29 de julio.

Batalla de Junín: martes 6 de agosto.

Santa Rosa de Lima: viernes 30 de agosto.

Combate de Angamos: martes 8 de octubre.

Día de Todos los Santos: viernes 1 de noviembre.

Inmaculada Concepción: domingo 8 de diciembre.

Batalla de Ayacucho: lunes 9 de diciembre.

Navidad: miércoles 25 de diciembre.

La incorporación de estos feriados responde a un intento de equilibrar el tiempo de trabajo y de descanso de los habitantes, así como de fomentar actividades culturales, patrióticas y de ocio en la población. No obstante, la decisión ha generado opiniones encontradas, con sectores económicos preocupados por la posible reducción de la productividad.

¿Qué diferencia hay entre un feriado y un día no laborable?

Conoce si los días no laborables y feriados | Foto composición: Infobae Perú

Los feriados, también conocidos como días festivos, son fechas que conmemoran eventos de significación social, religiosa o histórica. Durante estos días, se suspenden las actividades laborales de forma general y obligatoria en todo el país, y los trabajadores tienen derecho a descansar sin perder su remuneración. Si se acude al centro de labores, la legislación de peruana establece un pago adicional.

Por otro lado, los días no laborables son establecidos por el Gobierno y, a diferencia de los feriados, su observancia no es obligatoria. Las empresas y organismos pueden elegir si cesan sus operaciones y los empleados descansan o no. En caso de trabajar durante un día no laborable, no se suele percibir un pago adicional como en los feriados, a menos que esto esté estipulado en alguna normativa específica o convenio colectivo. Suelen ser declarados para facilitar puentes turísticos o por eventos especiales.