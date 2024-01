Lima destacada por prensa internacional como un importante destino para el turismo mundial

Lima también se caracteriza por tener problemas de congestión vehicular - crédito composición Infobae / Andina

Lima continúa siendo elogiada como un gran atractivo turístico a nivel internacional. En esta ocasión, un medio de comunicación británico afirma que la capital peruana se encuentra actualmente en el mapa mundial de los mejores destinos para visitar.

En un artículo publicado por la BBC, se menciona que la ciudad se viene recuperando luego de verse afectada por las medidas sanitarias que se implementaron contra el COVID-19, durante la pandemia.

En ese sentido, se comenta que antes de este evento, llegaban a Lima cerca de cuatro millones de turistas, entre nacionales y extranjeros. Sin embargo, ahora alrededor de dos millones de turistas deciden viajar hacia la capital.

La plaza de Armas de Lima es uno de los principales atractivos de la ciudad - crédito archivo Infobae

La transformación de Lima ‘La Horrible’

Dentro del artículo, se cuenta que antes Lima era más conocida por sus “atascos permanentes, la alta contaminación y la espesa masa nubosa que cubre la ciudad durante gran parte del año”. Por estas características, este lugar se convirtió, en uno poco amable para sus visitantes.

Entre los cambios que se destacan se encuentra la revalorización del centro histórico con la rehabilitación de varios edificios y la peatonalización de las calles.

Además, se resalta los beneficios de encontrarse cerca al mar, como una rica gastronomía marina. En este aspecto, también se recuerda los esfuerzos de chefs como Virgilio Martínez, con Central, y de Gastón Acurio, con sus múltiples restaurantes, para redescubrir la cocina peruana.

“Pero, como sabe cualquiera que haya pasado un tiempo en esta ciudad, en Lima se puede comer muy bien y a buen precio, no solo en los restaurantes famosos, sino también en los negocios populares que abundan en sus calles, como Al Toke Pez, una modesta cebichería en la Avenida Angamos, que saltó a la fama después de que un documental de Netflix”, describe el autor.

Central fue elegido el mejor restaurante del mundo en este 2023, destacando la labor del chef peruano Virgilio Martinez - crédito EFE/ Ernesto Arias

National Geographic también destaca a Lima

Además de este medio europeo, la reconocida revista National Geographic también incluyó a Lima, en su listado de ‘The Cool List 2024′, posicionándola como uno de los 30 mejores destinos para viajar a nivel mundial. Destacó especialmente la gastronomía y accesibilidad de la ciudad, realzando que aquí se encuentran dos de los mejores restaurantes a nivel global: Central y Maido, del chef Mitsuharu ‘Micha’ Tsumura.

El informe resalta, además, la oferta hotelera y de ocio de los distritos de Miraflores y Barranco, donde las azoteas y bares son atracciones populares entre turistas y locales, como el Hotel B.

A pesar de no ser mencionado en este artículo, la capital peruana cuenta con otro reconocido restaurante en el extranjero. Este es el caso de Astrid y Gastón, cuyos chefs Gastón Acurio y Astrid Gutsche han sido galardonados con el premio Lifetime Achievement Award, en los premios de The World’s 50 Best Restaurants del 2018.

Barranco también es conocido por su estilo bohemio y porque está cerca al litoral - crédito Andina

Paralelamente, a Perú se le vincula con el turismo sostenible, ya que, según datos de Goole, hay un incremento de búsquedas relacionadas con este tema en la plataforma. El precio, un factor decisivo para la elección de un destino, destaca el 75% de los latinoamericanos que optan por viajar, considerando la mejor relación precio-calidad

Peruanos prefieren El Caribe

Con respecto a destinos turísticos fuera del Perú, los connacionales muestran preferencia por El Caribe para el verano de 2024, lo que queda demostrado en la proyección de la aerolínea SKY, que prevé transportar un 33% más de viajeros desde Lima hacia Cancún, comparado con las cifras del 2022.

Franco Chaparro, gerente de ventas de la aerolínea, anticipó un promedio de vuelos al 80% de su capacidad. Por otra parte, se espera para la República Dominicana un aumento de viajes de más del 78%, ya que 6.000 personas optarán por este destino, lo cual se traduce a una ocupación estimada del 84%.