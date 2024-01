Alianza Lima reveló que Jairo Concha no respondió y rechazó varias ofertas: “Nadie pone al club abajo o en espera”

Bruno Marioni se refirió a la no renovación de Jairo Concha con Alianza Lima.

Después de tres años, Jairo Concha le dijo adiós a Alianza Lima, a pesar de que el club quiso seguir contando con sus servicios en la temporada 2024. De hecho, Bruno Marioni -director de fútbol de los ‘íntimos’- reveló que el volante recibió varias ofertas para renovar su contrato, pero no respondió en el plazo acordado y se concretó su marcha.

Marioni compareció este viernes 5 de enero ante los medios de comunicación y se refirió a diversos temas de índole deportivo en el conjunto de La Victoria. En ese contexto, el exfutbolista argentino fue consultado sobre la partida de Concha del equipo y la demora de esa decisión final. Su respuesta dejó mucho que hablar.

“A Jairo Concha se le hicieron varias ofertas, yo incluso llegué a hacerle una oferta. Pusimos un plazo, pero no se cumplió. Junto con el club, tomamos la decisión de que no se le renueve el contrato. Nadie va a poner a Alianza Lima abajo o en espera. Alianza es demasiado grande como para esperar a alguien”, señaló el director de fútbol en la conferencia de prensa en el estadio Alejandro Villanueva.

En un inicio, el mediocampista de 24 años dio señales de su continuidad en el club, tras pasar los exámenes médicos sin mayores problemas y ser parte de la primera semana de la pretemporada del equipo bajo la mirada del nuevo entrenador Alejandro Restrepo. Sin embargo, el futbolista no dio una respuesta a tiempo a la institución, que ante la indecisión, optó por despedirse de él en sus redes sociales.

Jairo Concha pasó los exámenes médicos de Alianza Lima de cara a la temporada 2024. Crédito: Prensa AL

De todas formas, la marcha de Jairo Concha ha puesto manos a la obra a Alianza Lima para buscar e integrar a un nuevo ‘10′ en su plantilla. Christian Neira de Unión Comercio y el uruguayo Sebastián Rodríguez del Peñarol figuran como principales opciones para ocupar el vacío que dejó el volante que ahora es pretendido por Universitario de Deportes, el clásico rival del conjunto aliancista.

La renovación del plantel y su influencia en el éxito aliancista

En este 2024, Alianza Lima anhela recuperar el trono en el fútbol peruano, después de que en la última temporada se haya quedado con las manos vacías tras perder la final de la Liga 1 2023 ante Universitario. Para ello, el cuadro ‘blanquiazul’ se está reforzando lo mejor posible para poder volver a esa senda gloriosa, tras el bicampeonato entre 2021 y 2022.

Asimismo, el cuadro de La Victoria tiene la intención -principalmente- de hacer un buen papel en la Copa Libertadores 2024. En los últimos años, este certamen ha representado un terreno bastante áspero para los ‘íntimos’, pero confían en cambiar esa situación negativa en la edición venidera.

“Tener figuras en el plantel no asegura éxito. Lo que asegura es competitividad el hecho de tener un plantel renovado y de la forma en la que lo hemos hecho, con profesionales, disciplinados, responsables que cumplen con arriba del 80% de minutos jugados en el último año”, apuntó Marioni al respecto en la conferencia de prensa.

Bruno Marioni es director de fútbol en Alianza Lima. Crédito: Prensa AL

“Después, en el fútbol pueden pasar muchas cosas, pero dentro de las mejoras que hemos hecho, hemos reestructurado y mejorado mucho los estudios y el análisis de cada uno de los futbolistas que llegan al club. Así tiene que ser para que nos permita tener a futbolistas que nos compitan la mayoría de los minutos. Nosotros contactamos jugadores para que estén dentro de la cancha y no afuera, tengan nombre o no lo tengan. Acá lo importante es Alianza, no el nombre de un futbolista”, añadió.