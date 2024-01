Carolina Braedt aclara que no está comprometida pese a que aceptó lujoso anillo que le dio su novio Anders Partouche

Carolina Braedt aclara que no se casará con Anders Partouche. | Instagram

La influencer de moda peruana Carolina Braedt usó sus redes sociales para explicar el verdadero significado del anillo de diamantes que le fue entregado por su novio, Anders Partouche, durante sus vacaciones en Francia. Al desmentir rumores sobre un segundo matrimonio, Braedt enfatizó que el anillo es en realidad un “anillo de promesa” y no uno de compromiso.

Como se recuerda, la empresaria mostró la hermosa joya que le dio el francés durante un video publicado en la víspera del Año Nuevo 2024. Sin embargo, cuando todos pensaban que se iba a casar por segunda vez - recordemos que ella contrajo matrimonio en el 2021 con Bruno Vega - Carolina Braedt decidió pronunciarse.

En una publicación reciente, Braedt ofreció una detallada explicación sobre el simbolismo del anillo. “Siento que les debo muchas explicaciones. Antes que nada, no estoy comprometida, así como lo conocemos em Perú, acá es muy distinto. Como lo explico... obviamente no estoy lista para casarme ni nada de eso, y Anders lo tiene super claro”, dijo al inicio.

Carolina Braedt se casa con Anders Partouche: este fue el anillo que le dio el francés

El significado del anillo que le dio Anders Partouche

La popular ‘Fashaddicti’ explicó a sus seguidores que en Perú que aún no está preparada para el matrimonio. A pesar de los malentendidos, la influencer expresó que su pareja entiende su posición y que la entrega del anillo fue un gesto simbólico que representa la firmeza y seriedad de su relación amorosa. Además, mencionó que la práctica de entregar un “promise ring” es común en otros lugares, lo que podría haber causado confusión entre el público.

Esta aclaración llega después de especulaciones sobre una posible boda, recordando que la influencer se separó de su expareja recién en marzo de 2023.

“Fue solamente como una pequeña promesa, de que él iba en serio con esto, y que la relación va en serio, pero no es que nos vayamos a casar pronto ni nada de eso, cuando sea el momento, si es que se da en el futuro, va a volver a pedirme oficialmente, pero esto es como una bonita promesa”, comentó en un video este 3 de enero en su cuenta de Instagram.

Carolina Braedt se casa con Anders Partouche: asi fue la pedida de mano

“Acá se acostumbra a dar como un ‘promise ring’ una cosa así, es un poco distinto, pero no me caso, no por ahora. Es solamente como ‘be sure’ (estar seguro) de la relación, quería aclararles por acá y me siento rara de no contarles toda la historia”, agregó.

¿Fue una pedida de matrimonio a futuro?

En otro momento, la heredera de la empresa de embutidos ‘Braedt’ compartió emociones más profundas sobre el regalo. Reveló en un video aparte que al recibir el anillo indicó no estar lista para comprometerse, sugiriendo así que Partouche podría haber tenido la intención de proponer matrimonio.

“Hay su videito, pero es un poco dramático, porque me pongo a llorar, y le digo que no estoy lista”, dijo, planteando la posibilidad de compartir en el futuro la grabación como una anécdota. Aun así, reafirmó el valor sentimental del obsequio: “uso el anillo porque es un regalo de su parte y una promesa de que la relación va en serio”.