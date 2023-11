Carolina Braedt no descarta casarse y tener una familia con su novio francés. | Latina.

Carolina Braedt estuvo en el ojo de la tormenta durante varias semanas por su mediática separación de su esposo Bruno Vega. En su momento, la influencer de moda fue acusada de haberle sido infiel con un francés de nombre Anders Partouche.

Asimismo, ella salió a defenderse y señaló que antes de empezar una nueva relación, le comunicó a su entonces pareja que había conocido a otro hombre en sus viajes a París, por lo que le solicitó el divorcio. En un primer momento, pensó que la separación iba a ser amistosa, pero luego se dio cuenta de que no sería nada sencillo.

Tras iniciar el proceso legal para divorciarse y dividirse las empresas que formaron durante el tiempo que estuvieron junto, Carolina Braedt decidió presentar a su nueva pareja, incluso formó parte de ‘El Gran Chef Famosos’, aunque solo fue por unos días.

Carolina Braedt pasó una temporada en París y hoy se encuentra en Lima junto a su pareja francesa.

Aprovechando su estancia en Lima, el programa ‘Reporte Semanal’ entrevistó a la influencer, teniendo la oportunidad de ingresar a su hogar para conocer sus más profundos sueños, así como los proyectos en los que actualmente ella se encuentra trabajando.

Carolina Braedt en todo momento estuvo acompañada de Anders Partouche, por lo que no dudó en contar su historia de amor con el francés. Para empezar, señaló que ellos se conocieron cuando ella tomó una clase para hacer alfombras en París.

“Fue de la nada. Anders tenía una tienda en París para hacer alfombras. No sé cómo me salta un video en Instagram de esta actividad que se podía hacer en París y reservé. Llego a este lugar para hacer mi alfombra y, ¿quién era el señor que atendía? Venía de Perú, estaba con jet lag. Veo esto y me inscribí par el día siguiente”, reveló.

Asimismo, el francés indicó que tuvo su primer contacto con la influencer cuando vio que necesitaba ayuda en la elaboración de la alfombra. ”Ella necesitaba algo de apoyo, así que empecé a ayudarla y en algún punto, nuestros hombros chocaron y sentí una pequeña chispa. Y luego pensé: ‘Creo que le puedo gustar’”, agregó.

Carolina Braedt se luce con su novio francés en Lima- Perú - 7 de septiembre - Instagram.

En otro momento, Carolina Braedt contó cómo fue que Anders Partouche le pidió que ellos fueran pareja. Todo sucedió cuando estuvieron en una cita en el Arco del Triunfo. Aquí, él se animó a consultar si quería que sean pareja. “Esto nunca lo habíamos contado. Yo regresé de Perú, la segunda vez que lo vi y bueno, nada, me llevó y me preguntó ¿Quieres ser mi novia? Le dije que sí”, dijo.

En ese sentido, la entrevistadora le consultó a la influencer si había la posibilidad de que ellos se casen en un futuro. Ella no dudó en responder que podría darse dicha situación, ya que ella no ha dejado de creer en el matrimonio pese a su primer divorcio. Además, indicó que no sabía si más adelante ellos podrían formar una familia.

Para finalizar, Carolina Braedt indicó que ahora lo que busca con su novio francés es establecerse en un lugar fijo, porque de momento ambos viajan constantemente a Lima y París, pues en ambas ciudades tienen negocios, pero lo ideal es quedarse en un sitio fijo.