Pedro Suárez Vértiz: Cynthia Martínez y sus tristes dedicatorias al cantante a cinco días de su fallecimiento. Facebook.

Cynthia Martínez, esposa de Pedro Suárez Vértiz, se encuentra viviendo uno de los momentos más complicados de su vida, pues su compañero de vida ya no está. Lamentablemente, el cantante de rock falleció el pasado 28 de diciembre del 2023, marcando para siempre la vida de su familia, pero también de miles de fanáticos que lo van a extrañar mucho.

Te puede interesar: Pedro Suárez Vértiz y la emotiva despedida de su esposa Cynthia Martínez: “Te amo esposo mío, por siempre y para siempre”

La madre de sus tres hijos ha usado sus redes sociales para expresar cómo se siente en estos momentos y cómo será su vida ahora adelante sin el intérprete de ‘Cuando pienses en volver’.

“Día por día, esposo”, escribió la empresaria y agregó una fotografía de ambos muy jóvenes. En una siguiente publicación compartió una foto del recuerdo de ambos y agregó el símbolo de infinito, demostrando que su amor atraviesa la muerte.

Cynthia Martínez y sus emotivos mensajes para Pedro Suárez Vértiz. Instagram.

Además, Cynthia Martínez ha cambiado las fotos de sus principales plataformas digitales donde aparecía su familia y ahora ha publicado fotos de ella con ‘Pedrito’. Sumado a ello, ha realizado una emotiva dedicatoria, dándole inicio al año 2024, donde resalta que su rol de cuidadora ha cambiado y que ahora pasará a ser la persona cuidada por Pedro Suárez Vértiz.

“Después de más de 30 años de estar juntos, hoy inicia un año en el que no estarás a mi lado para cuidarte. Estoy segura de que ahora te tocará a ti cuidarme desde el cielo. Te amo para siempre, esposo mío”, escribió.

Cynthia Martínez le dedica post a Pedro Suárez Vértiz.

Los mensajes de los hijos de Pedro Suárez Vértiz

Minutos antes de que los restos de Pedro Suárez Vértiz fueran llevados al cementerio de Jardines de la Paz de La Molina para ser cremados, Cynthia y sus tres hijos María José, Salvador y Tomás salieron a agradecer al público por acompañarlos en la misa y en los exteriores de la parroquia de la Virgen de Fátima en Miraflores.

María José, Salvador y Tomás Suárez Vértiz junto a su madre Cynthia Martínez. Facebook.

La familia permitió el acceso a algunos fanáticos del cantante a la iglesia para que puedan escuchar la misa y también darle el último adiós a su artista favorito. Como se recuerda, fue su hijo menor Tomás Suárez Vértiz de 18 años, quien estuvo en los últimos momentos del músico peruanos, pues Cynthia y sus hijos mayores se encontraban pasando Navidad en Madrid, España.

Te puede interesar: Esposa de Pedro Suárez había anunciado que el cantante lanzaría nuevos proyectos: “cosas que ni se imaginan”

Cada uno de sus hijos se ha despedido de su padre dedicándole emotivas dedicatorias, el primero fue Sal Salvador Suárez-Vértiz Martínez, quien dedicó emotivas palabras a su padre en redes sociales, agradeciéndole por su rol como padre.

“Gracias por ser el mejor papá que pude pedir. Te amo infinito. Elévate hasta el fin, papá”, escribió junto a una imagen donde aparece de niño, al lado de su padre en la playa.

Salvador Suárez Vértiz y sus conmovedoras palabras a su padre Pedro Suárez Vértiz. Instagram.

Por su lado, Tomás Suárez-Vértiz Martínez, compartió un mensaje y la letra de una canción inédita de su padre titulada ‘Tema del Adiós’. En su Instagram, resaltó la relación cercana de su padre con sus seguidores: “Pedro no tiene fans, Pedro tiene amigos”.

Te puede interesar: Pedro Suárez Vértiz y Cynthia Martínez: Un rockero que se enamoró de su fan quinceañera y construyeron una hermosa familia

“Todo lo que han hecho, todo lo que han generado no es caos, es una fiesta. No es triste, es conmovedor. La puerta de mi edificio parece la misma puerta al cielo. Son todos unas personas hermosas. Es el público más amoroso y cariñoso que jamás he conocido en un artista. Son todos ángeles y estoy seguro que mi papá iluminará el camino de cada uno de ustedes”, escribió el menor de los hijos de Suárez Vértiz este 31 de diciembre.

Hasta el momento, la hija mayor, María José no se ha pronunciado, pero de acuerdo a las imágenes del velorio de su padre, es una de las más afectadas debido a todos los años que vivió junto a su padre. Se trata de 30 años juntos.