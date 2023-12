Muerte de Pedro Suárez Vértiz: ¿Quiénes son sus tres hijos y a qué se dedican?. Instagram.

Pedro Martín José María Suárez-Vértiz Alva más conocido como Pedro Suárez Vértiz dejó un vacío inmenso en todos sus fanáticos, pues el 28 de diciembre falleció producto de un infarto cardíaco en el interior de su domicilio en Miraflores.

Pero el cantante de rock nacional de 54 años dejó un gran legado para la industria musical, pero también deja una lección de familia y unión, pues mediante sus redes sociales siempre contaba historias de su esposa Cynthia Martínez, de cuánto la amaba y cuanto significa sus tres hijos para él.

Como se sabe, luego de ser diagnosticado en el 2011 con la enfermedad neurológica degenerativa llamada parálisis bulbar que afectó los nervios que controlaban los músculos de la masticación y el habla. Por ese motivo tuvo que abandonar los escenarios y los conciertos, pero jamás dejó de comunicarse con sus fanáticos y mediante sus plataformas digitales publicaba sus polémicas opiniones sobre el acontecer social y político, así como compartió grandes anécdotas familiares.

Entre ellos destacaba los logros y experiencias que vivía al lado de su esposa Cynthia y sus hijos; María José, Salvador y Tomás.

María José, Salvador y Tomás Suárez Vértiz junto a su madre Cynthia Martínez. Facebook.

María José Suárez Vértiz

María José es la hija mayor y la niña de los ojos del cantante, quien lo obligó a tomarse en serio la carrera de la música, pues debía mantener a Cynthia y a una bebé recién nacida que llegó en 1994, época donde Pedrito estaba iniciando su etapa como solista. Majú como es conocida entre sus amigos y familiares, se ha destacado como bailarina de danza contemporánea y administra una cuenta de redes sociales dedicada a la fotografía.

María José y Pedro Suárez Vértiz. Instagram.

Salvador Suárez Vértiz

El segundo hijo del rockero peruano tiene 24 años y un interés destacado por la música. Pero también se dedica a otras aficiones como el skateboard y la creación de videos. Además, acompañó a su padre en diversas giras por la selva peruana.

“He viajado con él (Pedro) numerosas veces para acompañarlo a sus conciertos. Nuestro destino favorito siempre fue la selva. Vivíamos una verdadera aventura padre e hijo. Lo mejor era que me lo pedía el mismo día. De chico siempre salíamos en bicicleta por Miraflores o el Olivar. Íbamos en el tándem y yo observaba todo mientras conversábamos”, reveló su hijo en una ocasión.

Salvador Suárez Vértiz. Instagram.

Y le dedicó una última publicación para despedirse de su padre Pedro Suárez Vértiz. “Gracias por ser el mejor papá que pude pedir. Te amo infinito. Elévate hasta el fin, papá”, fueron sus sentidas palabras.

Salvador Suárez Vértiz le dedicó emotivas palabras a su padre Pedro Suárez Vértiz. Facebook.

Tomás Suárez Vértiz

El menor de los hijos siempre fue motivo de orgullo para el cantautor. En el 2002 cumplió 18 años y su padre le escribió una carta que generó un intenso debate en las redes sociales. Sin embargo, más allá de lo que las cámaras puedan transmitir, Tomás siempre ha demostrado una estrecha relación con su padre durante cada entrevista que concedía ante los medios.

“Siempre me he considerado una persona con iguales privilegios que los demás. Ser conocido nunca me afectó. Pero sí me dio un privilegio: encontrar en una computadora vieja, un video de mi hijo Tomás bailando una canción mía. Gracias Dios. Buenos días y feliz Día del trabajador”, recordó Pedro en una ocasión sobre la cercanía con su hijo.

Pedro Suárez Vértiz le dedicó una publicación a su hijo Tomás. Facebook.

Pedro Suárez Vértiz: “Mi familia se convirtió en mi banda”

El cantante peruano plasmaba todos sus pensamientos y opiniones mediante sus redes sociales y una publicación muy especial es la que mantiene como foto principal en su cuenta de Facebook, donde revela qué es lo que significa para él sus tres hijos.

Además, la acompaña de una foto de él junto a sus hijos; María José, Salvador y Tomás y recrean una foto icónica del grupo británico The Beatles en la calle Abbey Road.

“Cuanto tiempo busqué esta foto por Dios santo. Fue tomada con esas cámaras Canon digitales, que todas las chicas tenían, antes del boom de los teléfonos inteligentes. Ver esta foto me hizo rebobinar mi pasado reciente. Lo primero que pensé cuando el doctor me comunicó sobre mi problema en el 2011 (ese día, además recién me enteré que existía lo que tenia) fue: “¿cómo seguir siendo el papá que siempre había tratado de ser para mis hijos?”, escribió el cantante.

“Mi vida entera, la de mi esposa, mi trabajo y mis sueños, siempre han girado alrededor de cumplir con mis hijos. En sustento y presencia. No hay duda que la coincidencia de objetivos en una pareja, los une más que el amor mismo”, continuó.

Pedro Suárez Vértiz y una emotiva publicación para su familia. Facebook.

Y para cada hijo dedicó hermosas palabras. Para María José resaltó su primogénita, pudo gozarlo en la cima de su carrera como cantante y eso lo hace sentir muy orgulloso.

“Mariajosé si me gozó en la cúspide de mi energía y amor por la música. Lo que la convirtió en toda una experta en la historia del rock y de la música clásica. Ella le pidió a su mamá que nos tome esta foto estilo Beatles. Por eso amo esta foto. Porque todos nos involucramos”, detalló.

Sobre su hijo Salvador, recordó una anécdota que aún no puede creer. “Recuerdo cuando a mi hijo Salvador le susurré palabra por palabra al oído todos los diálogos de El Señor de los Anillos en el cine —él aún no sabía leer— y simplemente no lo puedo creer”, indicó.

Y para su último hijo, Tomás señaló que fue el hijo que le tocó ver a su padre la mayor parte de su vida con la enfermedad que le detectaron en el 2011.

“Mi menor hijo Tomás, entendía muy bien aquello poco entendible que yo podía pronunciar y así le contestaba todo lo que me preguntaba”, reflexionó.

Pero al terminar su mensaje resaltó que su verdadera banda fue su familia. “Al final, mi familia, se convirtió en mi verdadera banda. Compartan, por favor”, escribió.