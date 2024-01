“Me amenazaron”: Mayra Couto cuenta el terror que vivió después de denunciar a Andrés Wiese por acoso

Mayra Couto cuenta el infierno que sufrió tras denunciar a Andrés Wiese por acoso. | Instagram Mayra Couto - Andrés Wiese/difusión

Mayra Couto, recordada actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’, habló después de tiempo sobre la denuncia que interpuso en 2020 contra el actor Andrés Wiese por acoso sexual. La actriz peruana, conocida por interpretar a Grace en la popular producción, reveló en una reciente entrevista su intención de volver a la pantalla y no evitó tocar el tema de su excompañero de trabajo.

La intérprete, quien se encontraba en Cuba por motivos laborales aquel año durante la pandemia, decidió sumar su testimonio luego que una menor de edad denunciara al popular ‘Nicolás de las Casas’ por el mismo motivo.

“El que sea menor me tocó fibras muy íntimas y personales,” confesó la actriz a un medio local, quien también comentó sobre la falta de receptividad por parte de Andrés Wiese tras la denuncia: “Y lejos de encontrarme con un caballero que asume su error o tontería, me encontré con una pared.”

Mayra Couto y Andrés Wiese dieron vida a Grace Gonzáles y Nicolás de las Casas, una de las parejas más populares de AFHS. (Foto: América TV)

El tormento que vivió Mayra Couto tras la denuncia

La situación, según Mayra Couto, se agravó con amenazas y la divulgación de información personal sensible tras decir públicamente que él intentó besarla forzosamente en tres ocasiones, mientras grababan la serie de América Televisión.

“Salí a denunciar sin abogado, sin Internet. Ese día, ni bien denuncié, una chica feminista me escribió para avisarme que alguien estaba publicando toda mi información: mi dirección, mi teléfono, los nombres de mis papás, mis estados financieros, mi número de cuenta del banco y cuánta plata tenía”, dijo la intérprete a El Comercio.

“Empecé a temblar. Mis papás estaban aterrorizados. Temían que les hagan algo. A mí me amenazaron (de muerte). Cerré todas mis cuentas. Fue hardcore,” explicó consternada.

Publicación de Mayra Couto. | captura Instagram

Los sucesos llevaron a la intérprete a alejarse temporalmente de las redes sociales tras el acoso y las intimidaciones recibidas como consecuencia de su decisión de contar su experiencia.

En esa línea, aseguró que si vive otra situación similar, no dudaría en planear una estrategia de defensa. “Si a alguien le parece que soy una mentirosa, que se quede con eso. Yo estoy orgullosa de mí y satisfecha con mi desempeño. No me quedaré callada nunca más”, sentenció.

¿Qué puso Mayra Couto en su denuncia contra Andrés Wiese?

En el 2020, La actriz publicó en su cuenta de Instagram una serie de mensajes acusando a Andrés Wiese, quien fuera su coprotagonista en ‘Al Fondo Hay Sitio’, de haber incurrido en acoso sexual. En un conjunto de ‘stories’ describió que él habría intentado besarla en varias ocasiones contra su voluntad.

Según reveló, las acciones del actor comenzaron después de que ella rechazara sus avances amorosos. La joven relató que temía subir sola a su habitación de hotel, donde el intérprete intentó besarla tres veces, reteniéndolo en todas ellas.

Mayra Couto y Andrés Wiese en Al Fondo Hay Sitio. (Fotos: Instagram)

“Y me quedé contigo. Intentaste besarme 3 veces. La primera dije no, la segunda dije ‘tienes novia’, y la tercera dije ‘no me gustas’”, manifestó.

Couto también afirmó que él la había expuesto a episodios de bullying por parte del equipo, llegando incluso a ahorcarla ligeramente durante los abrazos de las escenas que compartían en la producción dirigida por Efraín Aguilar.

“Te molestaste al enterarte de que regresaba a la serie. Y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos, aprovechabas para ahorcarme un poco”, agregó. Expresó, además, que en ese momento no contaba con los recursos para enfrentar la situación y le pidió que deje de acosar a otras personas.

Junior Silva habló por primera vez sobre la denuncia de acoso sexual de Mayra Couto contra Andrés Wiese. Tiempo Muerto / Canal de Youtube de 'Flaco' Granda

Luego del hecho, la joven indicó que no ha recibido ninguna respuesta por parte de este. La actriz de 28 años mencionó sentirse temerosa y esperaba disculpas de Wiese, aseverando que se sentía preparada para eliminar las publicaciones si él reconocía los hechos.