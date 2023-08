Junior Silva habló por primera vez sobre la denuncia de acoso sexual de Mayra Couto contra Andrés Wiese. Tiempo Muerto / Canal de Youtube de 'Flaco' Granda

Junior Silva se refirió por primera vez a la denuncia por presunto acoso sexual que Mayra Couto interpuso contra Andrés Wiese en el 2020. El popular ‘Pollo Gordo’, quien fue pareja de la actriz, aseguró que jamás vio al recordado ‘Nicolás de las Casas’ agredir sexualmente a su compañera de reparto durante las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’.

En entrevista con ‘El Flaco’ Granda, Junior Silva reconoció que, detrás de cámaras, el elenco de ‘Al Fondo Hay Sitio’ solía pelear por cuestiones políticas o por incompatibilidad de personalidades. “Eso no es algo fuera de lo común, en la serie grabábamos todos los días durante dos años. Nos veíamos más que a nuestras propias familias. Era otra convivencia”, recordó el actor nacional.

Andrés Wiese y Mayra Couto dieron vida a 'Nicolás' y 'Grace' en 'Al Fondo Hay Sitio', volviéndose una de las parejas más queridas. Créditos a América TV

Con relación al escándalo que surgió en el 2020, cuando Mayra Couto acusó a Andrés Wiese de haberla acosado y hasta maltratado cuando daban vida a ‘Grace’ y ‘Nicolás’ en la serie, Junior aseguró que “hubo malentendidos, frases que se dijeron y cosas que se soltaron sin pensar que, cuando una persona es mediática, sueltas algo y se genera un escándalo”.

Para el exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’, la rencilla entre ambos actores debió solucionarse de manera “distinta”. “No estoy diciendo que esta persona tiene la culpa y esta no, pero si se vieron por mucho tiempo, yo tengo todo el tiempo del mundo en decirte: ‘Me llega que me hayas hecho esto y lo otro’. Y yo te puedo decir si eso es verdad, mentira o pedirte disculpas”, mencionó.

Junior Silva no fue testigo del supuesto episodio de acoso sexual

El artista nacional indicó que se quedó sumamente sorprendido cuando se enteró de las acusaciones de Mayra Couto contra Andrés Wiese, pues él compartía gran parte de las escenas con ellos—al igual que los demás integrantes del elenco—y jamás vio nada fuera de lo común.

“Ese día había muchas personas grabando. Si pasó algo, que no me consta, y donde todos se enteran de todo con las cámaras prendidas, alguien se hubiera dado cuenta. Estaban los extras, los Gonzales, los Maldini, el padre. Si alguien se hubiera dado cuenta, la gente hubiera saltado o algún extra se hubiera ganado con eso”, indicó el ‘Pollo Gordo’.

Junior Silva negó haber visto un supuesto acoso sexual por parte de Andrés Wiese hacia Mayra Couto. Créditos a Youtube y América TV

Además, resaltó que los rumores en ‘Al Fondo Hay Sitio’ solían hacerse públicos rápidamente, por lo que le resulta extraño que nadie se hubiera referido al tema antes que Mayra decidiera hablar. “Eso (el rumor de un presunto acoso sexual) en cinco minutos el Perú ya lo hubiera sabido. Me causó mucho asombro y extrañeza, me pregunté: ¿Cuándo? ¿Qué pasó?”, dijo.

Cree que Mayra Couto debió presentar pruebas

Junior Silva considera que Mayra Couto debió recopilar y mostrar sus pruebas antes de acusar a alguien de algo “tan delicado”, principalmente porque Andrés Wiese, justo por esas mismas fechas, había sido denunciado por una menor de edad por supuesto acoso sexual.

“Yo no puedo juzgar por las medidas que tomaron otras personas, ellos ya verán si estuvo mal o bien lo que hicieron. Pero yo, como comunicador, tienes que tener las pruebas para acusar a alguien, cuando ya había tenido un problema anterior. Es como si te remataran, que estás en el piso y te dan el tiro de gracia. Lo bueno es que, judicialmente, ya se aclaró. Pero qué pena llegar a esas instancias para comprobar que algo sea cierto o no”, precisó al espacio ‘Tiempo Muerto’.

Tras salir de la serie, la actriz viajó a Cuba para estudiar cine. Créditos a Facebook/@MayraCoutoOficial

¿Qué pasó con la denuncia de Mayra Couto contra Andrés Wiese?

En junio de 2023, Mayra Couto denunció a Andrés Wiese por, supuestamente, haberle acosado durante las grabaciones de ‘Al Fondo Hay Sitio’. Además, lo acusó de haberle hecho bullying y de haberla maltratado físicamente cuando compartían escenas. Según explicó la actriz, el desprecio de su compañero surgió porque ella se negó a besarlo durante una de las giras.

“Tenía miedo de subirme a ese hotel gigante sola, y me quedé contigo. Intentaste besarme 3 veces, la primera dije no, la segunda dije ‘tienes novia’ y la tercera fue ‘no me gustas’. Desde ahí, comenzaste a echarme mierda en cada escena, te molestaste al enterarte que regresaba a la serie y empezaste a sabotear mi trabajo. Cuando nos abrazábamos, aprovechabas para ahocarme un poco. Muchas veces, cuando hacíamos un plano donde tú debías estar casi detrás de mí, he sentido como rozabas tu pene sobre mis nalgas”, señaló.

En febrero de 2022, Andres Wiese reveló que las denuncias en su contra, la de Mayra Couto y la de una menor de edad, fueron archivadas. “Hemos cumplido con demostrar ante la ley (y no de manera mediática como empezó todo esto) mi inocencia y que jamás cometí algún delito. Errores, sí, pero jamás un delito”, manifestó.