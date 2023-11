Lima es uno de los mejores destinos para viajar en el mundo, según National Geographic

El portal destaca a Miraflores y Barranco por ser buenos lugares para vivir y visitar para los extranjeros - crédito Andina

National Geographic anunció que Lima, la capital del Perú, se encuentran entre los 30 mejores destinos para viajar en el mundo. En su última publicación de The Cool List 2024, señalan que la ciudad destaca por su accesibilidad y gastronomía, ya que alberga algunos de los mejores restaurantes del mundo.

Te puede interesar: Violencia contra niñas y adolescentes: uno de cada 10 limeños considera que estos abusos son inevitables

“La estrella culinaria de Lima muestra pocos signos de debilitamiento. Fue la única ciudad con dos lugares en el top 10 de los premios más recientes de los 50 mejores restaurantes del mundo. La cocina Nikkei (fusión japonés-peruana) de Maido obtuvo el sexto lugar, mientras que Central, considerado por muchos como el que colocó a (la ciudad) en el mapa gastronómico mundial, quedó en primer lugar por su enfoque innovador en ingredientes autóctonos”, indicó National Geographic.

De esta manera, destacan a los establecimientos de Virgilio Martínez y Mitsuharu, Micha, Tsumura, quienes vienen ocupando las primeras posiciones de los principales rankings de gastronomía en los últimos años.

Virgilio Martínez y Sang Jeong, son chefs en Central, considerado el mejor restaurante del mundo en el 2023 - NatGeo

También señalan que debido a la presencia de diferentes aerolíneas hay una gran accesibilidad para los turistas. Por otro lado, afirman que los distritos de Miraflores y Barranco, especialmente, brindn una buena experiencia tanto para residentes como visitantes.

Te puede interesar: Previsión del clima en Lima para antes de salir de casa este 24 de noviembre

“Lejos de los restaurantes con estrellas Michelin, los bares en las azoteas se han convertido rápidamente en el lugar preferido de los limeños. La mayoría se encuentran en los barrios de Barranco y Miraflores, incluido el Hotel B, que sirve platos pequeños como ceviche de trucha y tacos de cochinillo, y el elegante Insumo del AC Hotel, que apuesta por (la comida) ikkei”, manifestó el portal.

Si bien no se menciona en este artículo de National Geographic, otro de los restaurantes que también es reconocido a nivel internacional es Astrid y Gastón, de Gastón Acurio y su esposa Astrid Gutsche. El chef peruano ganó el premio Lifetime Achievement Award en The World’s 50 Best Restaurants, en el 2018, un reconocimiento que no ha vuelto repetir ningún cocinero nacional.

Micha Tsumura, es el creador de Maido, un establecimiento que combina la comida peruana y la japonesa - Facebook

Criterio de búsquedas en Google

Sin embargo, el Perú no solo es relacionado con su amplia y variada selección de platillos, sino también con el “turismo sostenible”, de acuerdo a los datos internos de Google.

Te puede interesar: Policía que torturó y provocó la muerte de Gerson Falla fue capturado luego de doce años

La empresa de tecnológica afirma que en una economía global que cambia de forma constante, las personas cada vez buscan más experiencias, como viajar y conocer lugares nuevos. En el 2022, el interés por esta actividad aumentó en un 26% a comparación del 2021.

Asimismo, sostienen que el precio es un factor muy importante al momento de elegir un destino, ya que el 75% de los latinoamericanos se deciden finalmente por una opción que ofrezca una mejor relación precio-calidad.

Miraflores tiene destinos turísticos bastante conocidos como la Costa Verde y una serie de museos y hasta lugares arqueológicos - crédito archivo Infobae

Destinos favoritos de peruanos

Entre los destinos preferidos por los peruanos para el verano del 2024 se encuentra El Carible. Por ejemplo, la aerolínea SKY espera trasladar un 33% más viajeros que el 2022 desde Lima hacia Cancún, una ruta que ha tenido alta demanda durante este año.

“La gran acogida que ha tenido nuestra oferta en destinos del Caribe es un reflejo de que, además de la gran demanda para volar al interior del país, los viajeros peruanos también están mirando al extranjero para viajar durante las fiestas de fin de año. Esta respuesta nos avizora buenos resultados, en donde proyectamos contar con vuelos de 80% de ocupación en promedio”, menciona Franco Chaparro, gerente de ventas de la compañía.

En el caso de República Dominicana, se proyecta un incremento de viajes superior al 78% de pasajeros en comparación del 2022. Esto significa que 6.000 personas irán a este país, lo que a su vez se traduce a un 84% de la ocupación estimada.