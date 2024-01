Fenómeno El Niño: casi un millón y medio de personas estarán expuestas a huaicos el primer trimestre de 2024

Cenepred emitió un informe donde se confirma una tendencia moderada en la evolución de El Niño, sin embargo, se ha advertido sobre potenciales escenarios de riesgo que podrían afectar distintos puntos del país. Fotos: Andina/Composición Infobae

Los riesgos por inundaciones continúan en aumento. El Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred) —encargado de investigar el origen, comportamiento y consecuencias de los fenómenos naturales causantes de desastres— ha estimado que aproximadamente 1 millón 446 mil 991 personas en el Perú están expuestas a riesgos potenciales de huaicos y deslizamientos de tierra.

Esto como consecuencia de las intensas lluvias, posiblemente asociadas al fenómeno de El Niño, que se caracteriza por el calentamiento anormal de las aguas del Pacífico, las cuales pueden impactar directamente en los patrones climáticos, resultando en precipitaciones que exceden los estándares habituales.

En este marco climático, Miguel Yamasaki Kouzumi, director de Cenepred, ha destacado la importancia de los pronósticos del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) como herramienta clave para la prevención y gestión de emergencias.

Pues, se espera que las lluvias se intensifiquen en la región norte de la nación. Por ello, las autoridades hacen un llamado a las autoridades locales y a la población para que estén alertas con el fin de evitar la pérdida de vidas humanas, además de otros daños.

El Fenómeno El Niño amenaza la zona norte de nuestro país con inundaciones y huaicos.

Estar expuesto no significa necesariamente sufrir daño

Los especialistas advierten que los movimientos en masa, huaicos, deslizamientos de tierra, entre otro tipo de afectaciones, podrían afectar directamente a un total de 422 mil 044 viviendas, 1.234 establecimientos de salud y 9.091 instituciones educativas que se encuentran en áreas con alta susceptibilidad a ser afectadas. Especialmente en los departamentos de Cajamarca, Piura, Huánuco, La Libertad, Áncash, Cusco, Junín, Pasco, Huancavelica, Amazonas, Puno, Arequipa y Ayacucho.

De acuerdo al director de Cenepred —entidad adscrita a Ministerio de Defensa (Mindef)— estos datos reflejan una realidad preocupante para la seguridad y el bienestar de las comunidades en las zonas vulnerables, ya que casi un millón y medio de personas estarán expuestas a riesgos de desastres naturales en el primer trimestre de 2024.

No obstante, el funcionario encargado del estudio precisó que “estar expuesto no significa necesariamente sufrir daño, ya que no podemos predecir los desastres con certeza, pero sí estarán en riesgo”.

Caída de mortal huaico ocasiona tragedia en Huaral. Foto: Andina

¿Cuáles son las 11 regiones más vulnerables?

Miguel Yamasaki ha revelado escenarios de riesgo para 11 regiones ante las intensas lluvias pronosticadas entre el 1 y el 3 de enero. Estas regiones se han categorizado en niveles de riesgo muy alto y alto.

Dentro de este grupo están: Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Junín, Lima, Pasco y Puno.

En dichos departamentos sus poblaciones enfrentan una amenaza de vida significativa. Además, los centros poblados bajo riesgo muy alto ascienden a 461, con una población afectada de 27 mil 483 individuos, 8.762 viviendas en peligro, 38 centros de salud y 242 entidades educativas en una situación preocupante.

Para garantizar una atención urgente por parte de autoridades y organismos de emergencia, las autoridades continúan monitoreando la situación, buscando proporcionar los recursos necesarios para la prevención y atención de emergencias. Con esta estrategia, se espera salvaguardar la integridad de los ciudadanos y preservar los servicios esenciales en los puntos más propensos a ser impactados por el mal tiempo.