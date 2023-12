Melissa Klug responde ante rumores de separación de Jesús Barco: “Somos una familia”

Melissa Klug responde por rumores de separación de Jesús Barco. (Instagram)

Melissa Klug ha estado en el ojo público por un aparente distanciamiento de su pareja y padre de su última hija, Jesús Barco. Y es que el futbolista viajó a Estados Unidos para recibir a su primera hija, pero luego tuvo que volver a Lima para avanzar con pendientes de trabajo, según él mismo lo aclaró en redes sociales.

Aunque ahí no parecía pasar nada malo, fue en Navidad que sorprendieron con cierta distancia. Aunque la ‘Blanca de Chucuito’ había adelantado que pasaría estas fiestas al lado de sus hijos y su actual pareja en Estados Unidos, finalmente no se dio de esa manera.

Días antes del 24 de diciembre, Jesús Barco compartía en sus redes sociales mensajes para su pequeña y señalaba que esperaba verla pronto, pero no había ninguna dedicatoria para su amada. El día de la Nochebuena, no la pasaron juntos y terminaron compartiendo fotografías por separado.

Es así que iniciaron los rumores de un posible distanciamiento, pues el 25 de diciembre, sorprendentemente, Melissa Klug viajó a Perú y se reencontró con su familia por fiestas. Aquí, Jesús Barco también publicó una fotografía mostrando su amor a su hija, pero ignoró a su pareja. Finalmente, Klug publicó una fotografía de todos juntos, pero restringió los comentarios y no se leyó nada por parte del padre de su última hija.

Melissa Klug responde ante rumores de distanciamiento

Antes de que acabe el año, la madre de Samahara Lobatón publicó una cajita de preguntas en su cuenta de Instagram, allí comentó que respondería 20 preguntas para despedir este 2023. Como era de esperarse, le consultaron sobre su actual relación.

Una usuaria le preguntó si todo iba bien en el amor, en especial con su actual pareja. “¿Todo bien con Jesús Barco? Felicidades por tu hermosa bebe Meli, Dios te Bendiga”, fue la consulta en redes sociales.

Bastante escueta, Melissa Klug solo atinó a responder: “Somos una familia”. De esa forma no entró en detalles sobre su relación, ni sobre cómo es que se encuentra actualmente con el futbolista.

Cabe señalar que, la respuesta de Melissa Klug ha dado de qué hablar. Y es que, en anteriores oportunidades, cuando se ha especulado una crisis entre ambos y no ha sido cierta, la propia empresaria ha salido al frente a aclarar la situación. Una de las veces que sucedió esto fue en setiembre de este año, cuando se especuló que la ‘Blanca de Chucuito’ estaba distanciada de su novio.

En aquella oportunidad, desmintió estos rumores y mencionó que era probable que esté viralizando información antigua. “(Sobre una supuesta crisis) ¿Qué? ¿De Dónde sacan eso? Yo no he declarado nada así, en qué momento hemos dicho algo así. Pero yo no he publicado nada en mis redes sociales y él tampoco, eso debe ser algo que hicimos en el pasado, algo antiguo, de hace tiempo”, comentó consternada al diario Trome.

Por otro lado, pidió que no se inventen noticias como estas, pues ambos se encontraban muy felices a la espera de su primera hija juntos. Esa era la razón por la que estaban más unidos que nunca.

“¡Por favor! No inventen algo así. Estamos en nuestro mejor momento, felices y ansiosos porque ya se acerca la fecha para que nazca nuestra hija. Él está motivadísimo, al igual que todos en casa y con mucha ilusión. Estamos contando los meses”, precisó la empresaria.