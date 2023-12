Gianluca Lapadula terminó mal el 2023: fue cambiado en Cagliari vs Empoli y suma menos de 90 minutos en Serie A

Gianluca Lapadula fue cambiado en el entretiempo del Cagliari vs Empoli. (Star )

Gianluca Lapadula querrá olvidar el último semestre del 2023. Hoy, sábado 30 de diciembre, fue cambiado al finalizar la primera parte del Cagliari vs Empoli, duelo por la Serie A; de esta manera, no alcanzó los 90 minutos en los últimos compromisos con su equipo. Sabor amargo para el integrante de la selección peruana.

El ‘Bambino’ reapareció en la alineación titular y tenía un principal objetivo: acabar con las dos derrotas consecutivas de los ‘rojiazules’ y ante un rival directo en la lucha por salir de la zona de descenso de la Primera División de Italia. Desde el pitazo inicial, se vivió un duelo muy trabado, lleno de faltas y pocas situaciones de peligro y así se mantuvo a lo largo del primer tiempo.

En el descanso, el técnico Claudio Ranieri decidió realizar una modificación. ‘Lapagol’ fue reemplazado por Zito Luvumbo, un futbolista angoleño con distintas caracterísitcas. El africano se mueve por todo el frente del ataque aprovechando su incontrolable velocidad, mientras que el ‘incaico’ es un delantero con más presencia en el área.

Durante la entrada en calor de Luvumbo, retornaban los jugadores de ambos elencos a la cancha, así como también los suplentes, entre ellos Lapadula. Las cámaras de Star+, canal de streaming de la empresa Disney que cubrió este cotejo, captaron al ‘Bambino’ dirigiéndose al banquillo con claros signos de molestia y dolor.

Los gestos de Gianluca Lapadula tras ser cambiado en el entretiempo de Cagliari vs Empoli.

Y es que no es para menos. En los últimos tres partidos de Cagliari, el atacante no ha tenido la participación que esperaba. Ingresó faltando 11 y 4 minutos para culminar las derrotas ante Napoli y Hellas Verona, correspondientemente. Y ahora, como titular ante Empoli, no pudo jugar más que la primera parte.

Sin duda alguna, estos seis meses del 2023 no han sido los mejores para Gianluca Lapadula. Se vio obligado a someterse a una intervención quirúrgica, su recuperación fue larga, su equipo y la selección peruana no consiguieron buenos resultados y son coleros en sus respectivas competencias, y perdió su regularidad.

El motivo del cambio de Lapadula

Desde Italia señalan que la sustitución de Gianluca Lapadula en el empate entre Cagliari vs Empoli no se trataría por una decisión táctica, sino por una lesión. El reconocido periodista de dicho país, Gianluca Di Marzio, informó lo siguiente a través de su página ‘Pazzi Di Fanta’.

“Durante el partido entre su Cagliari y Empoli el atacante sufrió un problema físico y se vio obligado a realizar un cambio. El exjugador del Milan se tocó la zona de las costillas al final de la primera parte y durante el descanso Claudio Ranieri trabajó para un cambio. En su lugar, el técnico trajo a Luvumbo Zito”, escribió.

La dolencia del integrante de la ‘bicolor’ inició cuando presionó en la salida, se barrió y terminó derrumbando al lateral Tyronne Ebuehi a los 29 minutos de juego. Por dicha acción no solo quedó lastimado en el abdomen, sino también se ganó la tarjeta amarilla.

Periodista italiano informa que cambio de Gianluca Lapadula en Cagliari vs Empoli se debió a una lesión.

La revancha de Lapadula

El peruano tendrá un par de días por las celebraciones de Año Nuevo, en los cuales pasará con su familia y se reconfortará para iniciar con el pie derecho el 2024. Su primer reto será difícil, pues luchará por la clasificación a los cuartos de final de la Copa Italia. Cabe agregar que el ganador de la llave se define a partido único.

Dicho compromiso será ante AC Milan y se realizará el martes 2 de enero a las 15:00 horas de Perú en el estadio de San Siro. Lapadula disputará un cotejo irá en búsqueda de cambiar su presente futbolístico y tiene una oportunidad de oro, enfrentando a su exequipo.