Jaime Bayly se quiebra al recordar su íntima amistad con Pedro Suárez Vértiz: “Es como si hubiera muerto un hermano”. | YouTube,

La sorpresiva muerte de Pedro Suárez Vértiz ha causado conmoción entre sus seguidores y amigos cercanos. Nadie imaginaba que el cantante iba a partir a los 54 años de edad, y es que pese a su condición, se mantenía bastante lúcido y de buen humor.

Jaime Bayly era una de las personas que se mantenía en contacto con el compositor, pues ambos cultivaron una cercana amistad tras haber compartido innumerables entrevistas. Por este motivo, el escritor se mostró bastante afectado por la noticia.

“Hoy murió Pedro Suárez Vértiz. Lo digo y no lo puedo creer, estoy muy triste, estoy destruido, devastado. No me lo puedo creer. Espero que Pedrito, que sufrió tantos años por una enfermedad que le impedía cantar, una enfermedad que le impedía hablar en público y dar entrevistas, espero ahora que este en un lugar mejor, aunque yo no soy creyente, pero Pedrito sí era creyente”, comentó.

Pedro Suárez Vértiz y lo que pensaba sobre la muerte.

Asimismo, mientras el periodista recordaba las entrevistas que le había hecho en el pasado al músico, no pudo evitar quebrarse. “Perdón que me emocione, pero es como si hubiera muerto un hermano para mí”, dijo mientras se limpiaba las lágrimas.

En otro momento, Jaime Bayly contó la vez que Pedro Suárez Vértiz se inspiró en su separación con su exesposa Sandra para componer una canción, el cual hizo que se conmueva, al punto de llorar arrodillado, pues había interpretado perfectamente como se sentía en ese momento.

“A Pedrito le afectó mi divorcio con Sandra. Él sabiendo que yo estaba solo aquí en Miami, extrañando a mis hijas, y la felicidad familiar que viví con Sandra, Pedrito escribió una canción inspirada en mí. La canción se titula ‘Fantasma a presión’. Recuerdo cuando me la mandó y la escuché, solo, aquí en mi casa, me hizo llorar y caer de rodillas, porque sentía que Pedrito había visitado mi alma, mi espíritu”, señaló.

Los éxitos de Pedro Suárez Vértiz perduran como testimonio de la historia social y política que vivió su país con cada acorde. (Andina)

Escribió prólogo para su libro

Jaime Bayly relató que cuando Pedro Suárez Vértiz anunció la publicación de su libro ‘Yo, Pedro’, el cantante se contactó directamente con él para pedirle que le escriba un prólogo. En un primer momento, él se negó, argumentando que no hacía prólogos; sin embargo, luego cambió de opinión y le prometió que sería el único que escribiría en toda su carrera.

“Él me pidió un prólogo, hace diez años cuando iba a publicar su libro ‘Yo, Pedro’. En ese entonces le dije que yo no escribía prólogos, que me habían pedido miles de veces, pero no acepté, sin embargo, al único que le iba a hacer un prólogo sería a Pedro Suárez Vértiz, así que lo escribí y se lo mandé”, añadió.

Lo que nunca imaginó es que su prólogo se vería modificado al momento de la publicación, lo que le causó cierta frustración en Pedro Suárez Vértiz. “Salió publicado en su libro, pero me dolió a mí y a él también, que los editores de Planeta cortaran algunos breves pasajes o fragmentos de mi prólogo. Seguramente lo hicieron con las mejores intenciones, para proteger a Pedrito, pero fue una censura puritana, moralista. En fin, lo superamos como un incidente menor”, añadió.

La muerte de Suárez Vértiz marca el final de una era, pero su impacto musical perdurará (Andina).

Se escribían frecuentemente

Jaime Bayly contó que conversaba frecuentemente con Pedro Suárez Vértiz, por lo que se animó a revelar el último intercambio de palabras que tuvieron, destacando que el músico se contactó con él para decirle que su libro ‘Yo, Pedro’ tendría una reedición, pero esta vez sí saldría su prólogo completo, sin ninguna edición.

“Hace menos de un mes, Pedrito me escribió, nosotros nos escribíamos frecuentemente. Pero me dijo: ‘Este año lanzan la reedición de ‘Yo, Pedro’ por su décimo aniversario. La única condición que yo puse es que tu prólogo original vaya completo y sin censura, discúlpame por la frustración de tantos años’”, sentenció.