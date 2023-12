Despedida a Pedro Suárez Vértiz: Raúl Romero, Ernesto Pimentel y su banda acudieron al velatorio para darle el último adiós al cantante

Raúl Romero llega al velorio de Pedro Suárez Vértiz | Infobae / Analí Espinoza

El rock peruano está de luto tras el fallecimiento de Pedro Suárez Vértiz el 28 de noviembre en su casa de Miraflores producto de un infarto. Los restos de Suárez Vértiz son velados en la Parroquia Nuestra Señora de Fátima de Miraflores desde las nueve de la mañana, luego de la llegada de Cynthia Martínez y sus hijos María José y Salvador llegaron a Lima.

De inmediato, los artistas y cantantes peruanos se hicieron presente y dejaron sus últimas palabras hacia el que era su amigo, colega y gran amigo de la vida.

Infobae Perú pudo captar el ingreso de Raúl Romero, Ernesto Pimentel y los integrantes de su banda Pedro Suárez Vértiz. Cada uno de ellos se despidió a su manera del referente de rock peruano.

Raúl Romero

El cantante de la banda ‘Los no sé quién y no sé cuántos’ fue uno de los primeros en llegar a al velatorio donde están los restos del intérprete de ‘Mi auto era una rana’ y señaló que ahora toca una nueva etapa para el cantante y para el pueblo del Perú que es recordarlo.

“Estamos tristes y él siempre va a estar en nuestros recuerdos. Es un sentimiento nacional de tristeza, pero también siento, por un lado, que está en paz y que viene una nueva etapa para Pedro que es de recordación, homenaje y gratitud”, señaló Raúl Romero para este medio

Raúl Romero es uno de los primeros artistas que llegó al velatorio para despedir a Pedro Suárez Vértiz. Latina TV

Ernesto Pimentel

El humorista y conductor de TV, Ernesto Pimentel resaltó que Pedro Suárez Vértiz es una persona mu humilde y cercana con sus fanáticos y la gente del Perú y los demostraba en cada concierto que realizara en Lima y en el extranjero.

“Es una leyenda, un visionario, un adelantado a su época. Pedro en su cercanía con su pueblo ha logrado cruzar toda una generación. ‘Pedrito’ para los peruanos será eterno. Estoy agradecido por su amistad. Para mí es honor despedirme de él... hemos caminado juntos por todo el Perú y en el extranjero”, puntualizó.

Además, el conductor de ‘El Reventonazo de la Chola Chabuca’ señaló que Pedrito se mantendrá en vigencia aun después de su muerte.

“Más allá de lo que la gente podría imaginarse, cuando el bajaba del escenario era tan cercano y tan próximo, por eso creo que merece todos los honores. El mejor homenaje es escuchar su música, compartirlo y seguir contándolo y sepan que Pedro tiene muchos proyectos y lo digo en presente porque es alguien que va a ser atemporal”, expresó.

Ernesto Pimentel aseguró que Pedro Suárez Vértiz se mantendrá vigente aún después de su muerte | Infobae / Analí Espinoza

Banda de Pedro Suárez Vértiz

Los integrantes de la banda Pedro Suárez Vértiz también fueron los primeros en llegar al velatorio, pero lucieron bastante afectados y conmovidos al despedirse de su gran amigo y compañero de música.

Infobae Perú puede acceder a ellos y escuchar sus palabras para los fanáticos que encuentran tristes por la partida de su artista favorito. El cantante del grupo, Guillermo Bussinger, bastante afectado, señaló en primer momento no poder pronunciarse, pero luego se animó a dirigirse a los fanáticos de su gran amigo.

“Saludos a todos y recordarlo a Pedro siempre con alegría y para adelante, mucha fuerza para todos”, idnicó.

El baterista Carlos Beraun también comentó “Con mucho cariño recordarlo siempre y escucharlo siempre y tenerlo siempre en el corazón”, expresó.

Integrantes de la banda de Pedro Suárez Vértiz sentidos por la partida del cantante | Infobae / Paula Elizalde

William Luna

El cantante folclórico William Luna también se mostró triste, pero señaló que lo recuerda con mucho cariño porque fue una figura de la música y de las redes sociales que lo defendió cuando fue víctima de bullying cibernético. Además, lo ayudó a reencontrarse con su fe en Jesús.

“Como todo peruano me siento entristecido y está ganas de despedirme ahí. Pedro siempre me ha ayudado desde las redes y él me devolvió la fe en Cristo Jesús. Teníamos una amistad de músico a músico que siempre levantó el ánimo y me defendió en las redes sociales cuando me vi afectado por el bullying en las redes. Lo que él decía, todos lo respetábamos. Le doy gracias cuando escribió de mí y defendió mi música”, señaló.

William Luna llega al velatorio de Pedro Suárez Vértiz. Infobae Perú

De acuerdo a Infobae Perú, se pudo confirmar la presencia de Christian Meier, Marisol Aguirre, Patricio Suárez Vértiz, Bárbara Martínez, Cynthia Martínez y sus tres hijos Maria José, Salvador y Tomás.