Deyvis Orosco no pensaba casarse con Cassandra Sánchez de Lamadrid: “Fui honesto”

Deyvis Orosco no pensaba en el matrimonio.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se han convertido en una de las parejas más sólidas de la farándula peruana. Ambos iniciaron su relación hace varios años que incluso la hija de Jessica Newton lo hizo público en sus redes sociales a minutos de salir a un viaje a Tailandia.

Desde entonces, no se han alejado y han evidenciado su amor a tal punto de formar su propia familia y tener un hijo juntos. Sin embargo, una de las grandes interrogantes por mucho tiempo fue saber por qué no habían consolidado su relación en un matrimonio. Fue así que en el 2020, Deyvis Orosco le pidió matrimonio a su pareja sorprendiendo a más de uno.

Fue a partir de esa fecha que se esperaba la unión entre esta pareja, la que finalmente se dio en el 2023, en una ceremonia bastante íntima a la que asistieron pocos invitados y se realizó en un conocido hotel miraflorino. Esta fue la boda civil y la pareja ha señalado que en el 2024 se casarán por religioso, pero han preferido no ahondar en detalles al respecto.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se casan este jueves 21 de diciembre. | Instagram

Deyvis Orosco no creía en el matrimonio

Luego de su matrimonio realizado el 21 de diciembre, Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se presentaron en el programa ‘El Reventonazo de la Chola’ donde contaron detalles de su relación. Tras confesar cómo fue que empezó su romance, aunque no quisieron ahondar en fechas, el cumbiambero sorprendió con una revelación.

Orosco reveló que era una persona incrédula del matrimonio y que no estaba en sus planes casarse con una de sus parejas. Aseguró que siguió el ejemplo de sus padres, quienes estuvieron juntos y felices pese a no tener este acuerdo nupcial.

“Le he sido honesto, fue algo que yo no imaginé nunca, fui honesto desde el primer instante cuando la conocí. No imaginé nunca dar un paso así, porque mis padres fueron felices sin haber hecho algo así”, confesó.

Deyvis Orosco y Cassandra Sánchez de Lamadrid se casaron este jueves 21 de diciembre. IG

Sin embargo, cuando comenzó su relación con Cassandra Sánchez, sus pensamientos cambiaron. Aunque ella sí le había confesado que le gustaría llegar al altar, con el paso del tiempo se convirtió en una ilusión también para él. “Pero me di cuenta de que el tiempo cambia y que uno empieza a construir su propia historia con su familia. Era una ilusión grande que comenzó siendo solo de ella y terminó siendo de ambos”, declaró el artista.

Por su parte, la hija de Jessica Newton confesó que el cantante sí le había hecho esta ‘advertencia’ cuando comenzaron a frecuentarse. Incluso, que le explicó la razón de esta decisión. “Él me dijo: ‘Yo no me quiero casar. Mis padres fueron muy felices, mi casa siempre fue unida y el matrimonio nunca fue parte de eso’”, expresó la joven.

Pese a ello, aceptó esta decisión porque consideraba que el amor iba más allá de un papel firmado, si no que considero que si eso era parte de lo que debía dejar de lado para estar con la persona que ama, no tenía problemas en estar así.

“Cuando él me lo dijo, yo nunca había pensado enamorarme tanto y el amor no se condiciona. Y dije, bueno, si tengo al amor de mi vida a mi lado y sé que quiero pasar el resto de mi vida con él, no necesito un papel para definirlo”, comentó la ahora esposa de Deyvis Orosco.