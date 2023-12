Samahara Lobatón: polémicas y errores de la hija de Melissa Klug este 2023 y alejamiento de su familia

El programa ‘Amor y Fuego’ mostró imágenes donde se ve que actual pareja de hija de Melissa Klug la patea, mientras ella intenta quitarle el celular. (Amor y Fuego)

La vida de Samahara Lobatón, hija de la empresaria Melissa Klug, ha estado marcada por escándalos y relaciones polémicas. Ingresó al mundo televisivo a los 16 años en ‘Combate’, y desde entonces, ha estado involucrada en enfrentamientos, tanto con figuras públicas como familiares.

Sus relaciones amorosas fueron especialmente turbulentas, destacando una con Youna, con quien tuvo una hija y una historia de acusaciones de violencia. A pesar de buscar la reconciliación a través de terapia, la pareja finalmente se separó e inició otro romances semanas después.

La joven también ha sido centro de críticas por su desempeño como influencer, enfrentando acusaciones de incumplimiento con marcas y organizadores de eventos. Este 2023 no fue la excepción, y hasta tuvo que acudir a brindar su descargo en instalaciones judiciales.

Samahara Lobatón ha vivido un intenso 2023, en la que se separó del padre de su hija y se enfrentó públicamente a su madre. | composición/Infobae Perú

Su madre, por su parte, ha manifestado preferir alejarse del ruido mediático que supone la vida de Samahara Lobatón por su bienestar mental. Esto, luego que la popular ‘Blanca de Chucuito’ anuncie su sexto embarazo.

Mientras tanto, la hija de Abel Lobatón sigue adelante con su carrera como influencer y figura pública, a pesar de los embates en su vida personal y laboral, intentando mantener un equilibrio entre su rol de madre y presencia mediática.

Separación con Youna y regreso a Lima

A mediados del 2023, Samahara Lobatón anunció su separación definitiva con Youna, padre de su hija Xianna. La joven estuvo viviendo desde finales del 2022 en Estados Unidos con el barbero, sin embargo, vivieron un ambiente tóxico en su romances que los llevó a distanciarse.

Youna reclama a Samahara Lobatón que no pudo ver a su hija en Navidad. (Instagram)

La influencer y figura televisiva decidió retornar a su país natal sin un boleto de vuelta a Norteamérica en medio de una crisis sentimental que se iba intensificando cada vez más.

“Hoy he dado por finalizada mi relación con Youna, por todo el tiempo que hemos compartido y en respeto a mi hija queremos dejar este tema por cerrado y no dejar nada a la especulación”, manifestó, aquel entonces, en su post ahora desaparecido.

Relación con Bryan Torres y agresiones en la calle

Luego de un mes de estar soltera, Samahara Lobatón confirmó su relación con el cantante Bryan Torres a través de una publicación en Instagram. En la imagen, la pareja aparece mostrando afecto, y generó controversia no solo por la rapidez con la que se ha dado a conocer vínculo, sino también por la conexión del joven con el ambiente futbolístico.

Samahara Lobatón presume su relación con Bryan Torres.

“Feliz cumpleaños al mejor novio. Que sigas cumpliendo todos tus sueños”, evidenció así su afecto hacia el también músico de 32 años. Sin embargo, los problemas iniciaron a pocas semanas de empezar su romance.

En el mes de octubre, la pareja fue captada en un altercado con el intérprete. La disputa, que tuvo lugar a la luz del día, fue registrada en video y difundida en ‘Amor y Fuego’. En las imágenes se apreció a Lobatón en un intento por arrebatar el teléfono móvil de Torres, situación que escaló hasta llegar a forcejeos y agresiones mutuas.

La discusión se agudizó con gritos y un intento de mordida por parte del cantante, culminando con una patada por parte del mismo contra la joven. Más adelante, pidieron disculpas por el bochornoso momento.

Samahara Lobatón y Bryan Torres se golpean en plena vía pública. (Captura; Amor y Fuego)

Denuncias por pensión alimenticia y polémica de racismo

Samahara Lobatón reveló este año que la causa de su separación con Youna fue de haber fallado como padre. “Él se dedicó a desgastar mi relación, le consta a todo el Perú, lo amaba como no tienen idea, quería luchar por él y por mi hija dejé todo acá por él. No lo valoró”, dijo en una entrevista con Magaly Medina.

También lo acusó de agredirla, manipularla y no cumplir con la pensión alimenticia. Estas declaraciones fueron rechazadas por el barbero, quien en ‘Amor y Fuego’ arremetió contra ella. En el mes de setiembre, la denunció públicamente por no dejarle hablar con su hija, además de racismo.

Los comentarios racistas de Samahara Lobatón contra Youna y su familia | Willax

El desencadenante se produjo tras la emisión del contenido polémico en el programa de Rodrigo González, lo cual ha provocado una respuesta contundente por parte del Ministerio de Cultura, condenando las expresiones implicadas.

“Mi hija de chola no tiene ni un solo pelo. Obviamente que a mi familia, porque tu familia es de negros, cholos, imposible. Imposible que se haya pegado a tu familia, de negros y cholos”, se le escucha decir a la influencer en un audio que el barbero mandó al canal.

Más tarde, ella se pronunció asegurando no ser racista. “Me considero negra, me considero morena, mi familia es morena. Esto es un tema que no puedo tocar, lo hará mi abogado Wilmer Arica, que está haciendo el proceso legal. Esto va más allá”, dijo en ‘América Hoy’.

Samahara Lobatón gasta 9 mil soles mensuales en su hija de 3 años, según Youna. | Composición Infobae / Instagram / América TV

Acusaciones de estafa

A lo largo de este año, Samahara Lobatón ha enfrentado denuncias por estafa en su tienda online XixiStore. Clientes insatisfechos han manifestado en redes sociales no haber recibido sus productos o reembolsos, pese a haber realizado las compras.

“Le compré unos chupones y hasta el día de hoy no me llegan, y menos se devuelve el dinero. Peor aún le escribo y me ha bloqueado y borrado”, es una de las decenas de comentarios que han inundado su cuenta oficial.

En el mes de noviembre, también fue denunciada, esta vez, por presunto engaño a Marco Lam, organizador de eventos infantiles. Él señaló que la joven no cumplió con el pago de 1550 soles (equivalente a aproximadamente 414 dólares) por un servicio de entretenimiento ofrecido en el cumpleaños de la hija de la influencer.

El empresario reveló la promesa de un descuento del 30% a cambio de una mención en las redes sociales. Sin embargo, el acuerdo no se concretó con un contrato firmado, y a pesar de las reiteradas promesas de pago por parte de ella, no recibió aún la cantidad acordada.