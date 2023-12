¿Insatisfecho con la gestión de tu alcalde? Desde 2024 se podrá pedir la revocatoria de autoridades

Gestiones de alcaldes Rafael López Aliaga, Carlos Canales y Arturo Fernández se han visto envueltas en múltiples escándalos. Foto: composición Infobae

Desde el junio de 2024, los ciudadanos podrán solicitar la revocatoria de autoridades (alcaldes y gobernadores regionales) cuyas gestiones no lograron satisfacer las expectativas o enfrentan diversos cuestionamientos.

La revocación de autoridades es un derecho reconocido en el inciso 17 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú y desarrollado en la Ley 26300, Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos.

“La solicitud de revocatoria se refiere a una autoridad en particular, procede por una sola vez en el período del mandato y la consulta se realiza el segundo domingo de junio del tercer año del mandato para todas las autoridades”, se lee en el artículo 21 de la referida norma.

Este apartado también establece que los ciudadanos podrán solicitar el kit electoral a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) para la recolección de firmas a partir de junio del segundo año de mandato.

Solicitudes de revocatoria de autoridades son tramitadas por la ONPE | Andina

“La solicitud se presenta ante la ONPE, debe estar fundamentada y no requiere ser probada. La ONPE resuelve las solicitudes presentadas en un plazo no mayor de treinta 30 días calendario, en caso de ser denegada procede recurso de apelación ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) el cual resuelve dicho recurso en un plazo no mayor de 15 días calendario. No procede recurso alguno contra dicha resolución. El JNE convoca a consulta popular para las solicitudes que han sido admitidas”, agrega.

Condiciones especiales para la revocatoria

La Ley de los Derechos de Participación y Control Ciudadanos fija requisitos especiales para la revocatoria ciudadana de autoridades. Estas son:

Las causales de vacancia o suspensión y los delitos no pueden ser invocados para sustentar los pedidos de revocatoria

La consulta se lleva adelante en cada circunscripción electoral si la solicitud está acompañada del veinticinco por ciento 25% de las firmas de los electores de cada circunscripción y ha sido admitida

Para revocar a una autoridad se requiere la mitad más uno de los votos válidos. Para que proceda la revocatoria deberán haber asistido por lo menos el 50% de los electores hábiles del padrón electoral

Impedimentos para eventuales revocados

La Ley 26300 también fija sanciones temporales contra las autoridades que han sido revocadas por la ciudadanía.

La autoridad revocada no puede postular a ningún cargo en la entidad de la que ha sido revocada en la elección regional o municipal siguiente

El funcionario que hubiese sido removido no puede volver a desempeñar el mismo cargo en los siguientes cinco años

Alcaldes cuestionados

Pese a su promesa de campaña de convertir a Lima en “potencia mundial”, la gestión del alcalde metropolitano Rafael López Aliaga se ha caracterizado por los cuestionamientos por gastos innecesarios y el incremento de la inseguridad ciudadana.

Este último flagelo también se encuentra en Miraflores, desde que inició la gestión del burgomaestre Carlos Canales, quien en su afán de minimizar el incremento de robos de celulares aseguró que los equipos telefónicos en su distrito “vale cinco veces más que otro celular de otro distrito”.

En el interior del país, los escándalos que protagoniza el alcalde provincial de Trujillo, Arturo Fernández, podría pasarle factura en 2024.