Feriado largo por Año Nuevo 2024: ¿quiénes no van a trabajar este martes 2 de enero?

Calendario de feriados y días no laborables del 2024 se inicia con el día libre para el sector público el 2 de enero

Los ciudadanos de Perú aprovechan los días festivos del Año Nuevo 2024 para sus vacaciones y disfrutar de días libres en la playa o en algún destino al lado de su familia y amigos. Es así que en medio de los preparativos, surge una interrogante fundamental entre los trabajadores del sector público y privado: ¿será el martes 2 de enero de 2024 considerado como día no laborable y se sumará así a los días de celebración? La expectativa crece con el paso de los días, pero ya hay norma del Gobierno que confirma si nos tomamos o no este día particular.

¿El martes 2 de enero es feriado o día no laborable?

Conoce si los días 22 y 23 de diciembre son días no laborables o feriados | Foto composición: Infobae Perú

El Decreto Supremo N.° 151-2022-PCM ha establecido que, al igual que el martes 26 de diciembre de 2023, el martes 2 de enero de 2024 será considerado día no laborable para los empleados del sector público en Perú. Este anuncio afectará a miles de trabajadores que verán modificada su jornada laboral durante el período festivo de fin de año.

Te puede interesar: Feriado largo por Año Nuevo 2024: esto indica la norma sobre qué días abarca y a quiénes le corresponde

La medida busca promover el uso eficiente del tiempo y potenciar el turismo interno, alentando a los empleados a aprovechar estos días libres en conjunto con los fines de semana. Asimismo, se espera que esta disposición contribuya al descanso y la unión familiar, factores considerados beneficiosos para la calidad de vida de los trabajadores y la sociedad en su conjunto.

¿A quiénes corresponde descansar este martes 2 de enero?

(Imagen Ilustrativa Infobae)

De acuerdo a la ley, la normativa aplica para todas las instituciones del sector público; sin embargo, el sector privado podría acogerse voluntariamente si ajusta su productividad a esta nueva temporalidad. Los días no laborables serán compensados de acuerdo con la modalidad que cada entidad considere pertinente a fin de tener como objetivo garantizar la continuidad de los servicios considerados esenciales para la ciudadanía.

Te puede interesar: Este 29 de diciembre inicia un feriado largo en Perú: ¿para qué región aplica la medida y por qué?

Así, las instituciones del sector público deberán organizar con anticipación la forma en la que se recuperarán las horas no trabajadas para asegurar que esta pausa no afecte su correcto funcionamiento.

En los casos del sector público, en el que el 2 de enero consiste en un día no laborable, los trabajadores no están exentos de recuperar las horas, las cuales deben ser compensadas dentro de los próximos 10 días hábiles. La planificación de dicha compensación queda a discreción del responsable de cada entidad pública, quien deberá ajustarse a las necesidades operacionales de la misma.

¿Qué dice el sector privado sobre el martes 2 de enero?

Días-calendario-feriados. (Foto: Jovani Pérez)

En el sector privado, la decisión sobre la adhesión a los días no laborables queda en manos de los empleadores y trabajadores, quienes deberán llegar a un mutuo acuerdo para organizar la recuperación de las horas no trabajadas. La resolución respecto a cómo se llevará a cabo este proceso es voluntaria; no obstante, en caso de no alcanzar un consenso, será el empleador quien tenga la última palabra.

Te puede interesar: Cusco, Pucallpa, Pozuzo, Oxapampa y Huancaya entre los destinos más consultados por los turistas

Es imprescindible que el acuerdo para la compensación sea claro y beneficio de ambas partes. El diálogo y la negociación son herramientas claves en este proceso. La determinación de las horas de trabajo es un aspecto central en la regulación laboral y su adecuado manejo puede influir en la productividad empresarial.

El Decreto Supremo N.º 151-2022-PCM establece que diversas entidades y empresas del sector privado tendrán la facultad para determinar cuáles de sus trabajos estarán excluidos de los días no laborables. Dicha medida abarca a sectores críticos como servicios sanitarios, limpieza y saneamiento, energía eléctrica, servicios hídricos y de desagüe, gas y combustible, comunicaciones, transporte, y seguridad, entre otros. Estos sectores esenciales podrán operar durante los días festivos para garantizar su adecuado funcionamiento y la continuidad de servicios indispensables para la sociedad.