Exentrenador de Juan Pablo Freytes destacó su firma por Alianza Lima: “No han errado al llevar un jugador de ese nivel”

El exentrenador de Independiente de Rivadavia aprobó el movimiento de Freytes a Alianza Lima. | VIDEO: Infobae Perú

Juan Pablo Freytes, de 23 años, es la última incorporación defensiva del exterior concretada por Alianza Lima para el 2024. Su nombre apareció en las últimas semanas junto a otros zagueros argentinos. Su juventud, proyección y talento, entre otras virtudes, hicieron que la directiva victoriana se decantara por él. Así pues aceleraron las negociaciones para ficharlo en absoluto secretismo. Trascendió que llegó al Perú dos días antes de su presentación en el estadio Alejandro Villanueva.

El movimiento protagonizado por Freytes no ha pasado desapercibido en aquellos que fomentaron su formación profesional. Un mentor suyo durante su etapa de consolidación en Independiente de Rivadavia, de la Primera B Nacional (Segunda División) de Argentina, se dio por enterado de su nuevo desafío en el club de La Victoria en contacto con Infobae Perú. “Quiero desearle lo mejor. Siempre me pone muy contento que jugadores que hayan pasado con nosotros crezcan de la manera como lo están haciendo”, declaró el entrenador Gustavo Gómez.

Conserva gratos momentos compartidos en el estadio Bautista Gargantini no sólo por los partidos celebrados, sino por su impecable condición humana. “Los recuerdos que tengo son muy buenos. Es una gran persona, un gran jugador. Realmente tiene una buena familia. Es un chico que vino de Newell’s Old Boys (Rosario) y que terminó siendo una de las figuras del equipo”, sostuvo el estratega que trabajó con Juan Pablo durante los cursos ligueros del 2021 y 2022.

Gustavo Gómez trabajó al lado de Juan Pablo Freytes entre 2021 y 2022 en Independiente de Rivadavia. - Crédito: Composición

Freytes, talento emergente

En la entrevista a Infobae Perú, Gómez reconoció que el nacido en Córdoba cuenta con virtudes loables que son propias de aquel que ha pisado los gramados por décadas. “Es un chico muy rápido, muy bueno en el mano a mano. Diría que en el uno contra uno es muy difícil que lo pasen. Tiene muy buena pegada y muy buen cambio de frente, lo hace muy bien. Juega como un chico grande. Por la edad que tiene parece un jugador de experiencia”, dijo.

Agregó, además, un aspecto clave en relación a sus capacidades: “Es un futbolista para estar en un equipo que intenta jugar y salir jugando. Él tiene esa virtud, esa experiencia a pesar de que es joven. Tiene muy buen pie para hacer ese estilo de juego”.

Por otro lado, hizo un apunte concreto acerca de la estructura 3-5-2, en la que se desempeña mejor. “Se ajustaría muy bien porque tiene mucha velocidad. Ha jugado de carrilero y lateral, pero es más central. Jugando en línea de tres por izquierda, le calza perfecto”, especificó.

Juan Pablo Freytes se consolidó en el ascenso de Argentina jugando para Independiente de Rivadavia. - Crédito: @juansuraci

Apuesta valiosa

El técnico Gustavo Gómez siempre estuvo convencido de que Juan Pablo Freytes hallaría retos superiores en cualquier momento: “No me extraña su crecimiento porque creo que acá pudo haber jugado en Primera División tranquilamente”. Insistió en que “es un chico con potencial enorme” que no decepcionará en su paso por Matute. “Me parece bárbaro. No han errado al llevar un jugador de ese nivel”, dijo.

Se dio, por último, el tiempo para dirigirse a la afición de Alianza Lima, a la que le pide que respalde al nuevo zaguero procedente de Unión La Calera. “Quiero decirles que le tengan mucha confianza, es un chico extraordinario y que les rendirá muchísimo”, sentenció.