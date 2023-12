Bicampeón de Copa América y ganador de Champions League respaldó a Ricardo Gareca como DT de Chile

Ricardo Gareca recibió aprobación de histórico de la selección de Chile - Crédito: difusión

La llegada del técnico Ricardo Gareca a la selección chilena es una posibilidad y sería rival de Perú, su exequipo, no solo en lo que resta de las Eliminatorias 2026, sino que también compartirán grupo en la próxima Copa América 2024, que se disputará en Estados Unidos.

Te puede interesar: Periodista chileno desmintió acercamiento entre Ricardo Gareca y su Federación: “No hay ninguna conversación”

El ‘Tigre’ tomaría el relevo de su compatriota Eduardo Berizzo, quien dejó a la escuadra ‘roja’ en el puesto ocho de las Clasificatorias Sudamericanas con a penas cinco unidades, producto de una victoria -justamente frente a los incaicos-, dos empates y dos derrotas. El ‘Toto’ dejó el cargo tras la igualdad sin goles con Paraguay y el último encuentro de los ‘mapochos’ fue dirigido por Nicolás Córdova, ex Universitario de Deportes, de manera interina, cayendo por 1-0 con Ecuador.

Culminada la fecha doble del pasado noviembre, el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol chileno, Pablo Milad, inició la búsqueda de un nuevo director técnico y admitió que el ‘Flaco’ Gareca es una de las opciones para convertirse en seleccionador.

Te puede interesar: Crisis de la selección peruana: el año del desplome y ocaso de la ‘blanquirroja’ | Resumen 2023

El nombre de Gareca Nardi genera consenso entre las principales figuras del balompié en dicho país. Durante el sorteo de la Copa América, el pasado 7 de diciembre, Iván ‘Bam Bam’ Zamorano se mostró satisfecho con su posible nombramiento y casi tres semanas después, otro histórico como el golero Claudio Bravo también dio el visto bueno a la incorporación del ex Vélez Sarsfield.

“Creo que es un técnico que nos va a sacar un rendimiento mayor del que estábamos teniendo, porque el anterior era escaso de cara a las pretensiones que es ir a un Mundial. Esperemos que le vaya increíble si viene...”, declaró a la prensa tras un evento de su fundación.

Te puede interesar: Jorge Fossati mostró su aprecio y consideración por Ricardo Gareca

El ex Barcelona de España también recordó los enfrentamientos que sostuvo con el Perú de Gareca y por ello considera importante su ciclo de siete años en la ‘bicolor’. “Se me viene a la cabeza la rivalidad que tuvimos contra él hace muchos años. Es un buen técnico, que lleva muchos años trabajando en labores de selección, si viene, bienvenido sea”.

No obstante, el actual golero del Real Betis también mencionó que si es ‘Nico’ Córdova el encargado de conducir a su país en lo que resta del certamen Conmebol, se le brindará total soporte. Si es Nicolás al que le toque este desafío, estaremos apoyando y deseando lo mejor”.

Claudio Bravo, que disputó su último partido con la selección de Chile en marzo de 2023, aprobó posible designación de Ricardo Gareca - Crédito: Reuters/Marcelo Hernandez

La crítica a Eduardo Berizzo

Bravo Muñoz, que dejó de ser convocado por Berizzo en marzo del presente 2023, también dirigió unas palabras hacia el ex Celta de Vigo, Sevilla y Athletic de Bilbao. “Al igual que todo el mundo, no fue lo que se esperaba, no fue el desempeño que todos queríamos para poder llegar al desafío importante que es meter a Chile en una Copa del Mundo”.

El último compromiso que disputó el portero con Chile fue un amistoso internacional contra Paraguay. En aquella ocasión fue capitán y se quedó con el triunfo por 3-2.

Eduardo Berizzo renunció a la selección de Chile después de cinco partidos de Eliminatorias 2026 - Crédito: difusión

Su deseo de ir a la Copa América 2024

El veterano deportista de 40 años acaba de superar una dolencia en el muslo y buscará retornar a ritmo de consecuencia para ser considerado por el futuro seleccionador en la lista final para afrontar la Copa América 2024.

“Estados Unidos me trae buenos recuerdos, pero lo primero es volver a competir tras salir de la lesión, estar en plenitud y veremos qué es lo que pasa. Si me toca estar bien, compitiendo y con ganas de seguir al máximo nivel, ¿por qué no podría ser una ayuda? Si es lo contrario, es prácticamente imposible. Depende del momento y lo que quiere el nuevo seleccionador”, concluyó.

Cabe mencionar que Chile conformará el Grupo A junto a Argentina, Perú y el ganador del repechaje entre Canadá y Trinidad y Tobago, teniendo una nueva decisión del ‘clásico del Pacífico’ en la primera fecha, el 21 de junio.