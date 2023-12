Talía Azcárate le respondió a periodista chileno por decir que “está obsesionada” con Ricardo Gareca y su rechazo a la ‘roja’

Todo esto luego del sorteo de los grupos de la Copa América 2024. ¿El 'Tigre' se a Chile? (Video: DIRECTV)

Este jueves 7 de diciembre se realizó el sorteo de la Copa América Estados Unidos 2024 en Miami y la selección peruana quedó situada en el Grupo A junto a Argentina, Chile y el ganador del repechaje 6 en Concacaf (Canadá o Trinidad y Tobago). El debut de la ‘bicolor’ será ante la ‘roja’ en una nueva edición del ‘clásico del Pacífico’, pero aún se desconoce quienes serán los entrenadores que dirigirán a dichas escuadras, ya que ambas federaciones siguen en búsqueda de DT.

Si Jorge Fossati es la principal opción en Perú, un viejo conocido de la Videna es el primer candidato en Chile. Se trata del ‘Tigre’ Ricardo Gareca, quien no descartó tomar las riendas del conjunto de la ‘estrella solitaria’. Precisamente, el nombre del ‘Flaco’ causó un cruce en la transmisión de DirecTV Sports entre la comentarista nacional Talía Azcárate y el periodista ‘mapocho’ Pablo Flamm.

La exfutbolista le comentó a su colega que Gareca Nardi, luego de enteresarse del resultado del torneo no aceptaría dirigir al tradicional oponente de la nación que dirigió por más de siete años. “Antes decirle a Pablo que Ricardo Gareca vio el sorteo y ya no es más posibilidad luego del ‘clásico del Pacífico’ en este arranque de la Copa América del 21 de junio de 2024″, fue la primera intervención de la comentarista deportiva.

“Bueno, pero Talía está obsesionada con que no vaya a Chile”, fue la réplica inmediata de Flamm. “No es una obsesión, pero creo que no va a pasar”, contestó Azcárate antes de ser interrumpida por su compañero.

Al ser consultada sobre la serie que tendrá que afrontar el representativo incaico, indicó que se debe sacar buenos números ante los dos primeros contrincantes y tentar la clasificación en la última jornada versus la ‘Scaloneta’.

“Me gusta el arranque con el clásico, porque estamos en una situación muy similar con Chile. Veremos que pasa para junio todavía y luego Canadá o Trinidad y Tobago, que debería ser Canadá, pero se tiene que jugar el partido. Luego cerrar en Miami con Argentina. Creo que hay que hacer la tarea en los primeros dos partidos y luego tentar superar la fase de grupos”, finalizó.

Iván Zamorano desea a Ricardo Gareca como técnico de Chile

Uno de los grandes referentes de la selección chilena y voz autorizada para referirse a la actualidad de la camiseta que supo representar es Iván Zamorano, quien en primera instancia criticó a la ANFP por demorar en la firma del nuevo estratega.

“Ese es el tema que me preocupa, que no tenemos técnico. Pasa el tiempo y este tiempo que se debería aprovechar para trabajar con jugadores del extranjero, ver como están, o los de la liga chilena, planificar el otro año, que viene la Copa América y las Eliminatorias y no tenemos técnico. Eso es lo que me preocupa”, comentó en DirecTV.

‘Bam Bam’ contó que el presidente de la ANFP, Pablo Milad, solo le reveló el nombre de Ricardo Gareca como una opción para tomar el buzo de Chile e incluso le deseo éxitos al mando del equipo.

“No sé si hablaron con el presidente de la Federación, dice que tenía diez nombres en carpeta y el único nombre que me dio fue Gareca. Así que creo que nuevamente vamos a tener un técnico argentino, un tipo que conoce el fútbol sudamericano, porque estuvo en Perú mucho tiempo. Le deseamos la mejor de las suertes a Ricardo en este nuevo proceso que seguramente va a tener desde el próximo año con Chile”.

En plena entrevista, el exgoleador señaló que el presidente de su Federación le reveló que el argentino será el técnico de la 'roja'. (Video: DIRECTV)

La vez que Ricardo Gareca se refirió a la selección chilena

No es ningún secreto que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP) tiene en mente al entrenador Ricardo Gareca para que tomara las riendas de la selección chilena. La primera vez tan sólo fue una intención, pues al final cerraron filas con Eduardo Berizzo, quien actualmente está lejos de Juan Pinto Durán al haber renunciado por los malos resultados en las Eliminatorias 2026.

Enterado por ese interés, Gareca mostró su predisposición para negociar con la ‘roja’. “Estoy abierto a todas las posibilidades. Me he tomado el tiempo suficiente y depende lo que salga, me pondré a trabajar”, comentó a DSports.

“Mi amigo (Julio César) Falcioni me habló muy bien de Chile, por la tranquilidad y la seriedad. Eso me interesa”, agregó el ‘Tigre’, quien no ha vuelto a encabezar un proyecto a nivel de selecciones desde su salida de Perú a mitad del 2022 luego de fracasar en la repesca intercontinental rumbo al Mundial de Qatar. Así pues se dio punto final a un proceso de más de siete años.

Asimismo, en las últimas horas, comentó que “Tenemos montado algo para la selección. Ya tengo un equipo de trabajo para la selección. Entonces, eso me hace esperar y me hace llegar a pensar que, a lo mejor, esté esperando algo respecto de eso”. ¿Acaso ese fue un guiño para Chile? Sólo el tiempo lo dirá.

Perú y un clásico en su debut de la Copa América

Tras el desarrollo del sorteo de la Copa América 2024, la selección peruana conoció todos los detalles para hacer su debut oficial en el torneo. La ‘blanquirroja’ integró el Grupo A junto a los combinados Argentina, Chile y el ganador de la llave entre Canadá y Trinidad y Tobago.

Precisamente, el estreno de la escuadra nacional tendrá todos los condimentos de un clásico. La ‘bicolor’ deberá medirse contra nada menos que la ‘roja’ el día 21 de junio del 2024 AT&T Stadium, ubicado en Texas, Estados Unidos.

Hay que recordar que la última vez que ambas selecciones se enfrentaron en la Copa América fue en la edición del 2019, cuando pelearon por el pase a la final del certamen. Aquel ‘clásico del Pacífico’ fue bastante favorable para la ‘blanquirroja’, que con Ricardo Gareca en el mando, se impuso 3-0 para citarse en la definición del título contra el anfitrión (Brasil).