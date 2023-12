Conoce la escuela donde puedes aprender inglés, quechua, francés, italiano en Perú por un sol

Conoce cómo aprender distintos idiomas a un bajo costo. | Infobae Perú (Camila Calderón)

Conocer un segundo idioma representa una ventaja a nivel nacional e internacional, además de ser una gran puerta de oportunidades. Aunque en el colegio suele haber un curso de inglés y para recibirse de la universidad es necesario demostrar su dominio; solo cuatro de cada 100 peruanos habla el idioma de manera fluida, según un estudio de DNA Human Capital (2022).

Si bien más del 50 % de connacionales considera que el inglés les permitirá tener un mejor futuo en su carrera, ya que se ha demostrado que los que lo manejan pueden ganar hasta un 18 % más de sueldo, el 62% tiene un manejo básico o nulo.

Leslie Echavarría, fundadora de Only one coin, lo vivió por experiencia propia. En diálogo con Infobae Perú, contó que cuando se quedó sin trabajo se dio cuenta que las personas que manejaban el inglés tenían mayor oportunidad de encontrar empleo, por lo que decidió enseñarlo a un costo social.

“Primero fue solo para personas de escasos recursos. Recuerdo que enseñaba hasta 12 horas de manera gratuita. Descubrí de que no me importaba trabajar cinco, seis, siete, ocho horas porque me encantaba enseñar. Lo hacía simplemente por pasión. En mi desesperación por ya no cubrir tantos horarios, porque ya habían más personas, fue que pensé en contratar un profesor. Como yo no lo podía asumir, porque tambiént tenía deudas, se me ocurrió cobrar 1 sol por clase para también seguir becando a las personas que no podían pagar”, declaró.

Parte del equipo que hace posible la enseñanza de idiomas por un bajo costo. | Only one coin

“De esta manera, si en un aula yo tengo 45 alumnos que pagan su sol diario, puedo becar a 25 alumnos. Entonces, tengo 45 soles al día para pagarle la hora a un profesor y enseñarle a 70″, explicó.

Actualmente, hay entre 60 y 70 mil alumnos, pero continúan abiertos a recibir a más. Echavarría enfatiza que, pese a que las clases se dan en un costo social, cuentan con una plana docente que proviene de instituciones reconocidas. “Hemos logrado una amplia red de contactos. Traemos gerentes de empresas, incluso del extranjero, para que hablen con nuestros alumnos, los aconsejen y también los puedan empoderar”, sostuvo.

Idiomas por un sol o... menos

El curso dura cinco meses y medio y se dicta por las tardes. En el caso de decidirte por pagar un sol diario, se solicita un desembolso mínimo de 20 soles para asegurar el cupo. De esta manera accedes a 20 horas de clases de lunes a viernes, un libro gratuito y charlas con gerentes.

Los cinco meses y medio por adelantado tiene un valor de S/ 69.90, es decir, un aproximado de 60 céntimos por clase. Además del idioma que se elija se accede a un curso de Excel, quechua, Liderazgo y Emprendedores. Todos con certificado.

Próximo inicio de clase el 15 de enero. | UNMSM

¿Cómo inscribirse?

Para ser parte del curso solo debes conectarte a las transmisiones que se llevan a cabo a las 20 horas en vivo a través de Zoom o TikTok, a fin de que no queden dudas sobre el método de enseñanza.

En caso de no poder sumarte, también puedes solicitar información en las cuentas oficiales de Only one coin. Las próximas clases inician el 15 de enero.

¿Quién está detrás de esta iniciativa?

Aunque comenzó haciendo todo sola, en la actualidad son alrededor de 100 personas: 22 en el área administrativa y el resto profesores. No obstante, es la imagen principal de la empresa, lo cual la ha expuesto a situaciones que no son del todo cómodas.

“Hay una página que hace siempre videos sobre mí. […] Tampoco es que lo niegue ¿no? Pero no me suma ni me resta ser autista. Es cierto que algunos padres averiguaron que lo era y decidieron sacar a sus hijos de las clases, pero el serlo nunca ha sido un obstáculo para mí. Hay imágenes en redes como si yo me estuviera victimizando y ponen canciones tristes, pero yo nunca me he sentido en el papel de víctima, así que trato de restarle importancia a eso”, comentó.

“Yo me siento supercontenta con este proyecto. Es algo que yo siempre quise de niña. Muchas personas me preguntan por qué lo hacía gratis, pero yo vengo de una familia muy humilde; incluso, cuando mi papá traía una botella de yogur era un lujo para nosotros, pero yo siempre tuve esa hambre de saber más. Desde muy chiquita siempre fui aplicada y uno de mis sueños siempre era aprender inglés, entonces me hace sentir muy feliz ayudar al resto, sobre todo porque es una manera de sanar a la Leslie pequeñita que en su momento no podía”, sentenció para Infobae Perú.