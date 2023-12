Mesa Redonda, Mercado Central y Gamarra superan aforo permitido por compras de Navidad: “Todo me falta”

Gamarra, Mercado Central y Mesa Redonda por Navidad

A horas para la esperada celebración de Navidad, miles de personas abarrrotaron Gamarra (La Victoria), Mesa Redonda y el Mercado Central (Cercado de Lima) para hacer la compras de último momento. En estos principales emporios comerciales de la capital peruana se superó ampliamente el aforo permitido, desde la mañana del 24 de diciembre.

Te puede interesar: Mesa Redonda continúa con ambulantes a pocos días de Navidad pese a plan de la Municipalidad de Lima

Madres de familias llegaron a Mesa Redonda y el Mercado Central en busca de figuras de animales y casas para el nacimiento del niño Jesús, lo que hizo notar que aún no tenían lista la decoración en su hogar.

“A mi nacimiento solo le faltan algunos animalitos, unas cuantas luces y ahí queda. Unos gallitos, vaquitas y ovejitas para que quede listo. No había tiempo para venir antes, pero termino eso y ya me voy volando para mi casa”, dijo una compradora a 24 Horas.

Empresas no para y hacen alianzas con emprendedores en esta campaña navideña 2023. - Crédito Composición Infobae/Renato Pajuelo/Héctor Vinces

Entre la multitud, al ser abordada por una reportera del citado medio, una señora contó que no había tenido tiempo para decorar ni comprar los regalos. “Todo me falta, el trabajo y la casa no dejan nada de tiempo. Recién voy a ver mi árbol de Navidad”, respondió una madre de familia, con su pequeño bebé en brazos.

Te puede interesar: Gamarra ofrece ofertas 2x1, descuentos y prendas desde 5 soles por campaña de Navidad y Año Nuevo

La escacez de dinero y la falta de tiempo libre fueron las razones que exponían los compradores de último momento. “Me he tenido que escapar, con el trabajo no me ha dado tiempo de nada”, aseguró otra mujer.

Calles y avenida de este punto del Cercado de Lima lucieron abarrotadas, al punto que no se podía circular con tranquilidad. Al tumulto y el calor de la temporada se sumó el hecho que delincuentes aprovechan para meterse entre el público y hurtar celulares, billetera y carteras.

Mesa Redonda recibe casi 2 mil visitantes en fiestas de patrias, pero esta cifra incrementa considerablemente en la campaña navideña. (Andina)

Uno de las vías que se observó con mayor cantidad de visitantes fue el jirón Andahuaylas. Hasta este punto también se notó que llegaron padres de familias con sus menores hijos, quienes escogían sus regalos a colocar en árbol navideño.

“Me he sacado buenas notas en mi colegio”, dijo una niña, con una gran sonrisa en el rostro, a la que su papá estaba apunto de comprar una una muñeca.

Al Mercado Central, en tanto, llegaron numerosas madres de familia en busca de pavo, lechón o pollo para la cena navideña. Varios también aprovecharon para comprar alguna prenda que le faltó para completar su outfit para la Nochebuena.

Así lucen las calles de Mesa Redonda por Navidad 2023. - Crédito: Paula Elizalde/Infobae Perú

Gamarra lució un lleno total

El emporio comercial de Gamarra lució un lleno total por el gran número de visitantes que llegó en busca de prendas de vestir. Las atractivas ofertas y precios inigualables motivaron a miles de personas a llegar de último momento para terminar sus compras.

“Hay bastante gente, pero no he tenido tiempo para venir antes. Espero no demorarme mucho, porque tengo luego tengo que ir por unos regalos para mis hijos a Mesa Redonda”, aseveró un padre de familia.

Por varios puntos de Gamarra y los otros emporios comerciales de Lima se desplegó a un numero importante de agentes de la Policía Nacional para controlar la seguridad. Pese a ello, se reportaron robos al paso y hurtos en medio de la multitud.