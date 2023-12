¿Cuántos niños y adolescentes asisten al colegio en el Perú?

¿Cuántos chicos reciben educación escolar completa? (IStock)

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) publicó el informe titulado “Estado de la niñez y de la adolescencia: julio-agosto-septiembre 2023″, el cual recoge los datos de la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO). Dicha encuesta se lleva realizando cada trimestre desde el cuarto periodo del año 2013 y es una herramienta para medir la evolución -o en su defecto, involución- en las conductas y actividades que realizan los niños y adolescentes del Perú. Para la presente edición, la muestra investigada abarcó más de 9 mil viviendas, cubriendo tanto los sectores rurales como los urbanos.

Niños entre 3 y 5 años: cerca del 10% no asiste a un centro inicial

Iniciando por los más pequeños, el tercer trimestre del año registró una tasa de asistencia neta del 89.9 % en los niños desde 3 a 5 años de edad a un centro de educación inicial; mientras en las niñas, la misma cifra ascendió al 92.7 %. En cuanto a las niñas, finalmente se logró superar las estadísticas del periodo similar del 2019, la cual fue del 91.9 %. No obstante, los niños redujeron sus datos hasta en un punto porcentual.

Nueve de cada diez niños entre los tres y los cinco años de edad asiste a un centro de educación inicial. (Captura: INEI)

Chicos entre 6 y 11 años: 2 % no asiste a la escuela

Los datos muestran su mejor cifra entre los 6 y los 11 años. De julio a septiembre de este año, el 97.8 % de los chicos asistió al colegio. Nuevamente, las chicas superaron tal estadística, con el 98.8 % de ellas asistiendo a una institución educativa. Comparado al mismo trimestre del 2022, los chicos aumentaron la asistencia en 1.5 puntos porcentuales y las chicas hicieron lo propio en 2.3 puntos porcentuales.

Entre los seis y los once años se muestra el mejor porcentaje por rango de edad: menos del 3 % de los chicos falta al colegio. (Captura: INEI)

Adolescentes entre 12 y 16 años: 12 % no asiste al colegio

En el tercer trimestre del año, la asistencia escolar de las adolescentes entre los 12 y los 16 años de edad fue del 87.5 %. Es decir, más de una de cada diez adolescentes no asistió a algún grado de educación secundaria. Por el lado de los hombres, la tasa neta de asistencia fue del 86.4 %. Si bien en los últimos diez años las adolescentes de 12 a 16 años acostumbraron a ir al colegio más que los adolescentes, la tasa de los varones continúa en ascenso desde el 2020, cuando casi 2 de cada 10 adolescentes no recibió educación secundaria. El 2019, año anterior a la pandemia del Covid 19, la cifra era de 83.6 %.

Si bien las cifras son superiores al año pasado, más del 10 % de los adolescentes entre doce y dieciséis años de edad sigue sin asistir a un centro educativo. (Captura: INEI)

¿Por qué razones no asisten a un centro de enseñanza los chicos de 6 a 16 años?

Las razones que explican la ausencia de los chicos entre 6 y 16 años de edad en los centros escolares son, en su mayoría, los problemas económicos o familiares que mantienen sus núcleos. En el trimestre julio-agosto-septiembre, el 65.1 % de los chicos dentro de tal rango de edad se ausentaron de las instituciones educativas por esta razón. En comparación con el mismo semestre de años anteriores, es claro que las familias no se han recuperado de los efectos de la pandemia: en el 2019, los problemas familiares y económicos explicaron hasta el 52.7 % de las ausencias.

Asimismo, un poco más del 1 % no asiste a una institución educativa debido a que no existe un centro de enseñanza en su centro poblado. Además, a un 11 % no le interesa asistir o no lo hace porque tiene bajas calificaciones. Esta última estadística ha ido disminuyendo en los últimos años, pues llegó a explicar el 18.9 % de las ausencias en el tercer trimestre del año 2019.