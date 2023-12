Magaly Medina no cree en defensa de Jonathan Maicelo: “No le queda el papel de víctima”

Magaly Medina no cree en defensa de Jonathan Maicelo. (Composición: Infobae)

En la última emisión del programa “Magaly TV La Firme” del 18 de diciembre, la presentadora Magaly Medina dedicó los primeros segmentos de su espacio televisivo para comentar la entrevista exclusiva que Jonathan Maicelo otorgó al programa de Lady Guillén. Durante esta entrevista, Maicelo abordó las acusaciones de agresión física y psicológica formuladas en su contra por Samantha Batallanos.

El deportista reaccionó a estas alegaciones asegurando que, en realidad, fue él quien sufrió agresiones por parte de su expareja y afirma tener evidencia que respalda su versión de los hechos. Ante esta declaración, Medina mostró escepticismo, considerando que la representación del boxeador como víctima parecía ser un montaje y una estrategia superficial sugerida por su equipo legal.

“Yo no se lo creo. Seguro se ha sentado para cambiar todo porque la mayoría de golpeadores son grandes manipuladores y mentirosos. Son capaces de llorar. Arrepentido no está. En vez de reconocer, lo que va es a defenderse. Calladito está y va a defenderse. Eso es pura fachada, eso es puro circo, pura payasada que seguramente su abogado se lo ha recomendado”, dijo en un inicio al ver las imágenes en vivo.

“Ese Maicelo es un abusivo típico, un abusivo que, imagínense, con una mujer, ¿van a creer que no va a ser con sentimientos? Imagínate, si con los cómicos que ni saben boxear, ahí está el abusivo, golpeándolo de más, abusando de la cámara, mostrando que tiene fuerza solo porque sí, porque no puede controlarse”, agregó la conductora este 18 de diciembre, recordando unas imágenes de como el boxeador se tiraba puñetazos en el programa cómico de JB.

“De repente, tiene problemas de control de la ira. Hay mucha gente que lo tiene, pero como no va a psicólogos, no saben controlarlo. Son unas bestias andantes, energúmenos que van por ahí metiendo golpes, metiendo cachetadas a todo el mundo y atarantando a la gente. Así que mejor vamos a dejar eso ahí, pero eso sí, no le creemos, menos la actuación que ha dado hoy día con alguien que se lo ha permitido”, aseveró la conductora de Magaly TV La Firme.

Además, la periodista señaló que se ha observado al deportista en circunstancias que sugieren una posible dificultad para controlar su ira, motivo por el cual duda de que sea la víctima. Adicionalmente, expresó interrogantes respecto a que Lady Guillén, quien fue víctima de agresión, lo haya entrevistado.

“Y, como digo, ironías de la vida, la que se lo permite es una de las mujeres que ella misma se ha vendido como símbolo de la mujer golpeada en el Perú. Sí, claro, parece que el síndrome aún lo mantiene, porque atarantarse frente a un hombre con todos los antecedentes que tiene”, acotó.

Samantha Batallanos afirma que mamá de Maicelo también la agredió

Hace poco, la modelo Samantha Batallanos compartió con Magaly Medina, que la madre de Jonathan Maicelo la agredió verbalmente en múltiples ocasiones por su oposición a la relación entre ambos. Indicó que no respondió a estas agresiones a petición del boxeador. Además, relató un incidente en el que la madre del empresario entró a la habitación que compartía con Maicelo, tomó sus pertenencias y las trasladó a su domicilio en el Callao.

“Yo estaba a punto de denunciarla porque incluso se metió al cuarto de nosotros. Sacó mis cosas. Mi saco y mis tacos y se lo llevó a su casa en el Callao, como una especie de venganza y yo jamás le hice nada”, reveló.