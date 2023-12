Jonathan Maicelo y el momento que se entera de que Samantha Batallanos le abrirá una nueva denuncia por difamación. (Composición: Infobae)

La modelo Samantha Batallanos continúa adelante con su demanda contra el boxeador Jonathan Maicelo, a quien ha acusado de maltrato tanto físico como psicológico. El caso ha tomado un nuevo giro con la inclusión de una querella por difamación contra el deportista, quien ha declarado que las imputaciones de maltrato se originaron después de que Batallanos presuntamente le solicitara 50 mil soles para no difamarlo en los medios.

Como era de esperarse, la exMiss Grand International mencionó que ya no espera respuestas coherentes de su expareja que la denunció. “Yo ahorita, yo ya no espero nada coherente de él, la verdad, desde la vez que me denunció yo ya no espero nada coherente de él. Lo voy a querellar por implicarme en un delito de extorsión”, dijo Batallanos.

Ante esta situación, el programa “Amor y Fuego”, conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, encaró a Maicelo para consultarle acerca de la nueva denuncia que Samantha anuncia interponer. El reportero interrogó al deportista sobre su perspectiva respecto a la próxima querella por difamación.

Samantha Batallanos niega haber pedido S/. 50 mil a entorno de Jonathan Maicelo. Instagram

“Samantha ha dicho que planea presentar una querella en tu contra porque en ningún momento ella te ha extorsionado. Dice que son manotazos de ahogado. ¿Cuál es tu opinión?”, fue la pregunta dirigida por el periodista a Jonathan Maicelo en su lugar de trabajo. La expresión de sorpresa del pugilista fue evidente y no pasó desapercibida.

En relación con la posible nueva demanda de su expareja, Jonathan Maicelo manifestó ante las cámaras de ‘Amor y Fuego’ su intención de proceder de manera legal también. “Todo lo voy a ver por la vía legal”, declaró. Durante su intervención, sus expresiones llamaron la atención de los presentes.

Esto y más de la declaración completa del boxeador se revelará este lunes 18 de diciembre en el programa de espectáculos de Willax Televisión, a partir de las 1:50 de la tarde.

Samantha Batallanos realizará una nueva denuncia contra Jonathan Maicelo. (Foto: Captura de IG)

Samantha Batallanos revela la verdadera cara de Jonathan Maicelo

Recientemente, la modelo Samantha Batallanos fue invitada al programa “Magaly TV: La Firme”, donde habló sobre su anterior relación con el boxeador Jonathan Maicelo. En su intervención, acusó a Maicelo de haber ejercido violencia física y psicológica en su contra. Batallanos proporcionó detalles sobre la convulsa naturaleza de su relación y compartió experiencias problemáticas vividas junto al también empresario.

“La verdad que yo estoy, a pesar de que no estoy bien física ni psicológicamente, emocionalmente, sobre todo, me cuesta mucho ahorita pronunciarse. Veo con una impotencia, con un dolor todo lo que está sucediendo y sí, la verdad, es que me da fuerza todo lo que está pasando para ir mañana a conversar contigo y compartir la verdad”, dijo en aquella entrevista.

“Lo único que quiero es que se sepa la verdad, lo que sucedió en verdad. (...) Esta situación de verdad que me violenta mucho y me duele mucho, así que mañana conversaré con más tranquilidad contigo y sabrás toda la verdad, porque es lo único que me importa”, agregó.

Samantha Batallanos conversa con Magaly Medina sobre el denunciado por violencia física y psicológica Jonathan Maicelo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Magaly Medina califica de “monstruo” a Jonathan Maicelo por agresiones a Samantha Batallanos

Durante una entrevista con la presentadora Magaly Medina, la modelo Samantha Batallanos comentó acerca de la falta de sentimientos que, según ella, Jonathan Maicelo manifestaba tener: “Yo me di cuenta cuando ya me estaba tratando a ese nivel que no me amaba, que no estaba enamorado de mí en lo absoluto y es ahí donde se me cae la venda de los ojos. Es ahí cuando me doy cuenta con quién estaba. Puede haber estado por muchas razones, pero por amor no ha sido”.

Ante esos comentarios, la presentadora de Magaly TV La Firme no dudó en calificar al boxeador de “monstruo”. ”No, has estado con un monstruo. Es un monstruo que no debe estar suelto, porque así como te ha tratado a ti, de hecho ha tratado a otras mujeres en su vida”, fueron las palabras de la figura de ATV para Samantha.