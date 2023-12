Ale Fuller y Renato Rossini Jr. responden por segundo ampay: “Solo vimos la serie Euphoria, y tuvimos conversaciones profundas”

Ale Fuller y Renato Rossini Jr. responden por segundo ampay.(Captura: Magaly TV La Firme)

Durante la última emisión de “Magaly TV La Firme”, el 18 de diciembre, se exhibieron imágenes que confirman un nuevo encuentro entre Ale Fuller y Renato Rossini Jr. Tras la difusión de estas pruebas, ambos fueron abordados por el equipo del programa cuando partían en la camioneta de Fuller. Al ser consultados sobre su reciente salida, respondieron con franqueza.

Fuller indicó que entre ellos solo existe una creciente amistad y que están en proceso de conocerse mejor. Sus declaraciones se dan en un contexto en el que las imágenes mostraron que el influencer habría pasado la noche en el departamento de la modelo, el cual sigue a nombre de Francesco Balbi, su expareja y con quien tenía planes de casarse.

Asimismo, la participante de “El Gran Chef Famosos: La Revancha” no negó las imágenes presentadas por Magaly Medina y confirmó que efectivamente pasaron tiempo juntos hasta altas horas de la noche, ya que estaban concentrados viendo una serie de HBO. “También hemos estado juntos el fin de semana, pero hemos visto una serie, Euphoria (HBO), quedamos en verlas y ya está. También tuvimos conversaciones profundas”, sostuvo la examiga de Flavia Laos.

Ale Fuller aclara qué pasó con el departamento que compró con Francesco Balbi. Instagram/@alefuller

Por otro lado, el hijo de Renato Rossini admitió haber establecido un vínculo significativo con Ale Fuller, precisando que, por el momento, mantienen una relación de amistad. Subrayó también que su anterior declaración de ‘lo que se ve no se pregunta’ fue realizada en un contexto humorístico. “La estamos pasando super bien trabajando juntos, y yo estoy feliz con ella acá”, mencionó el joven.

Ante ello, Magaly Medina, al oír las declaraciones de ambos, se mofó de lo expresado por ellos, refiriéndose irónicamente a sus supuestas ‘conversaciones profundas’. “¿Qué conversaciones profundas vas a tener con ese chiquillo? Lo que pasa es que a Ale Fuller le gusta disfrutar del snack, jaja”, sostuvo la conductora en medio de las risas.

Vale indicar, que este segundo ampay se da en el departamento, donde mencionó la periodista de ATV que no es solo de la influencer, sino también de Francesco Balbi, su expareja. “Yo soy la única persona que vive en ese departamento, por supuesto, como plan de vida, al tener una pareja, visualizas tu hogar, como un hogar en conjunto, eran nuestros planes, pero él no me regaló nada, cualquier persona que me conoce lo sabría, lo tendría bien claro”, dijo la joven en “Amor y Fuego”.

Ante ello, la figura de ATV dijo en aquella oportunidad lo siguiente. “Ella dice que se lo ha comprado, bueno, fuentes bien cercanas a tu exnovio, gente de la que yo no puedo dudar, gente bien informada, pero cuando hablo, hablo con bases, me dicen que la plata que el novio puso para comprar ese departamento aún no le ha sido devuelta, o sea, que el departamento tuyo tuyo no es”, aseveró.

Magaly TV La Firme: Ale Fuller y Renato Rossini Jr. pasan la noche juntos y Samantha Batallanos besa a misterioso hombre.

Renato Rossini Jr. responde por primer ampay con Ale Fuller

Hace poco, Renato Rossini Jr. abordó sin inconvenientes las preguntas de las cámaras de “Magaly TV La Firme” y reconoció las escenas comprometedoras en las que apareció junto a Ale Fuller. “Lo que se ve, no se pregunta”, mencionó.

“Lo que se ve no se pregunta. No pasó nada. Ale es una chica súper linda. Aquí nadie ha cometido un crimen. Eso está súper claro, los dos estamos solteros y creo que cada quien puede hacer con su vida lo que quiere”, fue lo que dijo el joven de 24 años al programa de Magaly Medina.