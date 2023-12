Renato Rossini Jr. responde por ampay con Ale Fuller: “Nadie ha cometido un crimen, estamos solteros”

Renato Rossini Jr. responde por ampay con Ale Fuller. (Composición: Infobae)

Arde Troya. El modelo Renato Rossini Jr., al ser entrevistado por “Magaly TV La Firme”, admitió su participación en las escenas comprometedoras junto a Ale Fuller. Además, hizo hincapié en el dicho “lo que se ve no se pregunta”, aludiendo a las especulaciones sobre lo ocurrido entre ellos en el departamento previamente adquirido por Franceso Balbi, la expareja de la actriz.

“Lo que se ve no se pregunta. No pasó nada. Ale es una chica súper linda. Aquí nadie ha cometido un crimen. Eso está súper claro, los dos estamos solteros y creo que cada quien puede hacer con su vida lo que quiere”, fue lo que dijo el joven de 24 años al programa de Magaly Medina.

Además, el exintegrante del reality culinario “El Gran Chef Famosos” fue consultado si sabía que el departamento del ampay era de la expareja de la modelo. Rossini Jr. negó haber tenido conocimiento sobre lo dicho, y tampoco descartó lo que podría pasar más adelante con Fuller.

“No sé, ese es un tema que a mí no me compete, no estaba enterado. Nos conocemos de los eventos. A mí no me gusta decir si va o no a pasar. Que fluya. Cada uno puede hacer lo que quiere con su vida y normal”, mencionó el exchico reality a la reportera.

Ante ello, Magaly Medina se mofó de las declaraciones del joven y comentó sobre la insistencia de su reportera al inquirir qué sucedería más adelante entre ellos, ironizando incluso sobre un posible compromiso, a pesar de que Renato Rossini Jr. aclaró que solo están en una etapa de conocerse.

“Los dos se han divertido, ambos tomaron sus tragos, se gustaron y se fueron a pasar la noche juntos. Eso se llama snack, tentempié. También, ¿qué le vas a preguntar a este pata, que ni siquiera sabe y dice que es deplorable para los estudios, y tú estás haciéndolo pensar tanto?”, mencionó la periodista bromeando con su reportera por las consultas que le hizo al hijo de Renato Rossini.

Renato Rossini Jr habló sobre su situación sentimental previo al ampay que protagonizó con Alessandra Fuller. Magazine 247 / Magaly TV La Firme

Franceso Balbi regaló a Ale Fuller departamento del ampay con Renato Rossini

Recientemente, Magaly Medina aportó datos novedosos a su público sobre el inmueble en cuestión, señalando que Francesco Balbi lo compró con la intención de que fuera el futuro hogar compartido con Ale Fuller una vez casados, además de confirmar que está registrado a nombre de la modelo.

“Este es el departamento, hemos estado averiguando que lo compraron ambos para vivir juntos cuando se casaran. Incluso empezaron a vivir ahí antes de casarse; este iba a ser su hogar de recién casados. Se lo compraron y planeaban casarse en noviembre. Antes de eso, encontraron este departamento y lo adquirieron”, dijo la conductora.

La presentadora afirmó que el abogado se mudó de ese departamento en septiembre y se lo dejó a Fuller. Además, Magaly señaló tener una relación cercana con la familia de Francesco y ser muy amiga de ellos.

Magaly Medina revela que departamento del ampay entre Ale Fuller y Renato Rossini es de Francesco Balbi. (Composición: Infobae)

“Lo que yo tengo entendido es que creo que él lo compra a nombre de los dos. Francesco Balvin es abogado y no pertenece al mundo de la farándula. Entonces, es un chico que siempre se ha mantenido al margen del mundo del espectáculo; él tiene su propio patrimonio”, dijo.

“Bueno, conozco a la familia, a Francesco, tengo que decirlo, él le dice tío a mi esposo, su padre es un abogado exitosísimo. Entonces, no sé exactamente por qué no ando indagando entre mis amigos si hay razones o no razones, pero lo que nosotros hemos podido averiguar es que ese departamento fue comprado por él y que él se va en septiembre de ahí, después del viaje que hicieron a Buenos Aires, y que se lo ha dejado a ella”, acotó.