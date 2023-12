Presidente de LDU Quito molesto con Paolo Guerrero por poner condiciones en su renovación: “No corresponde”

Isaac Álvarez, presidente de LDU de Quito señaló que no corresponde que Paolo Guerrero condicione su renovación a la continuidad de Luis Zubeldía en LDU de Quito (KCH FM Radio).

Paolo Guerrero se proclamó campeón de la LigaPro de Ecuador con LDU de Quito, al vencer 3-0 por penales a Independiente del Valle. De esta forma, el ‘Depredador’ consiguió su segundo título con el ‘rey de copas’, pues hace unas semanas se consagró también en la Copa Sudamericana.

No obstante, no todo es felicidad entre el delantero de 39 años y los ‘albos’, debido a que todavía no se confirma su continuidad, esto pese a que ya le ofrecieron una oferta de renovación. Según medios ecuatorianos, el capitán de la selección peruana puso la permanencia del técnico Luis Zubeldía, como requisito indispensable para extender su contrato.

Esta condición no le agradó demasiado a la dirigencia de Liga Deportiva Universitaria, sobre todo a su presidente Isaac Álvarez, quien manifestó que no está de acuerdo con esa forma de manejarse, pues no cree que un futbolista deba poner ese tipo de condiciones al momento de renovar su contrato:

“Eso es un asunto que no comparto mucho. Eso de que si se queda él me quedo yo, porque es una institución y eso de poner condicionamiento en lo personal no corresponde, porque, en cualquier empresa es bien difícil poner condiciones para ser parte de la institución. Es querer, defender la divisa, defender los colores y trabajar fuerte, y trabajar con ganas”, declaró al medio K-CH Radio.

Este domingo 17 de diciembre, Paolo Guerrero sumó un nuevo título en el fútbol ecuatoriano, pues Liga de Quito se proclamó campeón de la LigaPro 2023 al superar 3-0 por penales a Independiente del Valle

Recordemos que, a inicios de diciembre, el director deportivo de Liga de Quito, Esteban Paz, reveló que la oferta de renovación que le hicieron a Paolo Guerrero fue por una temporada, aunque también podría ser solo por seis meses, si ese era el deseo del futbolista.

¿Luis Zubeldía continuará en LDU de Quito?

Durante las celebraciones del título de LDU de Quito, Luis Zubeldía manifestó que su permanencia era complicada, debido a algunas diferencias con la directiva:

“Estuvimos sufriendo el último mes con el cuerpo técnico porque el futuro es incierto porque estuvimos naufragando en situaciones complicadas, no por nosotros. Nosotros desde el día uno queríamos un 2024 con Liga, pero por cuestiones dirigenciales, hasta que no haya una unión en cuanto a la Comisión de Fútbol y el presidente, de cara al futuro, nosotros la pasamos muy mal, nuestra familia la pasó muy mal, creíamos que no éramos merecedores de esa incertidumbre, pero nos callamos la boca”, declaró.

Paolo Guerrero forjó una gran amistad con Luis Zubeldía, al punto de darse un emotivo abrazo tras el título de la Copa Sudamericana- Créditos: Captura de DIRECTV.

El estratega argentino también afirmó que no reveló estos problemas antes, debido a que quería que el equipo no tenga distracciones de cara a la final contra Independiente del Valle:

“Lo mantuvimos en secreto, porque si decíamos algo, podíamos tener muchas ofertas mejores no solo económicamente sino desde lo deportivo. Preferimos callarnos por el bien del objetivo y de los jugadores y decir lo que estoy diciendo ya con la copa (...). Ahora sentimos incertidumbre. Pudimos arreglar con otro club, pero preferimos ser honestos como somos nosotros y eso es lo que quería Dios”, añadió.

Hinchas de LDU piden continuidad de Paolo Guerrero

Pese a que lleva solo unos meses en la institución, Paolo Guerrero se ha metido en el corazón de los hinchas de Liga de Quito, esto gracias a los goles, liderazgo y compromiso con la institución mostrados tanto en el terreno de juego, como fuera de él y con sus declaraciones en favor del club.

Una muestra del cariño que le tienen se dio durante los festejos del campeonato de la LigaPro, pues cuando el ‘Depredador’ salió de los vestuarios, un grupo de aficionados salió a cantarle “Paolo no se va”, pidiendo que renueve su vínculo y sea parte de la institución una temporada más.

El formado en Alianza Lima respondió a su cariño con gestos de alegría y, pese a tener a su hijo en brazos, se tomó la molestia de tomarse varias fotos con ellos.