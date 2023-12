Magaly Medina criticó a Ethel Pozo y Janet Barboza por jactarse de ver agresión entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo: “Doble moral”

Magaly Medina criticó a Ethel Pozo y Janet Barboza por jactarse de ver agresión entre Samantha Batallanos y Jonathan Maicelo. (Captura: Magaly TV La Firme)

Fuertes declaraciones. Magaly Medina inició la emisión de “Magaly TV La Firme” condenando a Ethel Pozo y Janet Barboza, presentadoras del programa “América Hoy”, por presumir de haber sido testigos de un intenso altercado entre la modelo Samantha Batallanos y el boxeador Jonathan Maicelo. El incidente ocurrió durante la participación de ambos el pasado 24 de julio.

El desencadenante de la crítica de Medina apunta a cómo Pozo y Barboza manejaron la situación en vivo, ostentándose por estar presentes durante el tenso intercambio verbal en los camerinos entre los invitados del espacio televisivo. La reacción de la figura de ATV sugiere una falta de profesionalismo por parte de las presentadoras y por continuar presentando a la expareja en su programa como si nada hubiese sucedido.

Como se recuerda, en la emisión del 11 de diciembre del magacín de América televisión, la popular ‘rulitos’ y la hija de Gisela Valcárcel admitieron que, semanas atrás en su programa, presenciaron cómo Maicelo le quitaba el celular de manera brusca a Batallanos, evidenciando así el comportamiento violento del deportista. Sin embargo, en aquel entonces, decidieron no comentar sobre el incidente y presentarlo como un gran emprendedor.

Ante ello, Magaly tildó a ambas conductoras de ‘doble moral’. “Dicen que ya intuían la agresión, ya sabían que iba a pasar. Estas mujercitas que tienen doble moral”, dijo en un inicio. “Hoy contaron que creo que su nivel de alcahuetería y doble moral les impidió denunciar a tiempo esta agresión (...) Cuando tú ves, tú lo denuncias, lo hablas y no te cuentas la historia de amor que te están contando”, aseveró.

La periodista agregó: “(...) No se dan cuenta lo que estaban contando, no se dan cuenta lo que vieron fue una agresión, no lo denunciaron, lo dejaron pasar. Típico de las que no son valientes”. La conductora, indignada, expresó: “Qué vergüenza me da escuchar a estas que se hacen llamar defensoras de la mujer”, y mostró el video en el que Janet revela el incidente de agresión sufrido por Samantha Batallanos a manos de Jonathan.

“Ósea, tú eres testigo de una agresión, la persona te lo cuenta, llegan peleados, al punto que tienen la nariz y los ojos irritados porque habían llorado, pero estas tipas improvisadas a las que le regalaron un programa los reciben como si fueran la pareja más enamorada del año. Encima a Maicelo lo celebran”, manifestó la periodista sumamente indignada.

Samantha Batallanos revela la verdadera cara de Jonathan Maicelo

La modelo Samantha Batallanos acudió al espacio “Magaly TV: La Firme” para exponer su pasada relación con el boxeador Jonathan Maicelo, al que denunció por violencia física y psicológica. La modelo detalló la turbulencia de su romance y desveló situaciones difíciles que vivió al lado del deportista y empresario.

“La verdad que yo estoy, a pesar de que no estoy bien física ni psicológicamente, emocionalmente, sobre todo, me cuesta mucho ahorita pronunciarse. Veo con una impotencia, con un dolor todo lo que está sucediendo y sí, la verdad, es que me da fuerza todo lo que está pasando para ir mañana a conversar contigo y compartir la verdad”, dijo en un inicio.

“Lo único que quiero es que se sepa la verdad, lo que sucedió en verdad. (...) Esta situación de verdad que me violenta mucho y me duele mucho, así que mañana conversaré con más tranquilidad contigo y sabrás toda la verdad, porque es lo único que me importa”, agregó.