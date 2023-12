¿Digemid en crisis?: medicamentos sin control ni supervisión se comercializan en el Perú, revela informe

Una autoevaluación a la Dirección General de Medicamentos Insumos y Drogas (Digemid), del Ministerio de Salud (Minsa), que se encarga de regular la comercialización de pastillas, jarabes, inyecciones y otros tipo de insumos medicinales en el país, expuso que esa entidad no se encuentra reconocida internacionalmente, de acuerdo a un informe del programa Panorama.

Te puede interesar: Trabajadores de salud levantan huelga tras aprobarse aumento salarial a partir de diciembre por Minsa

Dicha autoevaluación, que se realizó con apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de Salud (OPS), develó las falencias y la crisis que atraviesa actualmente la Digemid.

“En la práctica todo esto que es técnico se traduce en que nadie asegura efectivamente una calidad adecuada de los medicamentos que consumimos en el Perú”, dijo Omar Neyra, experto en salud pública, a ese dominical.

La Digemid, del Ministerio de Salud, no es una autoridad reguladora reconocida internacionalmente, según Panorama. (FEDER)

En el informe periodístico se hizo hincapié en que las medicinas distribuidas en todo el Perú no tienen supervisión adecuada. La Digemid es la única institución en el país a cargo de hacer ese trabajo y velar que lo que se expende en farmacias, boticas, clínicas y hospitales sea apto para el consumo humano.

Te puede interesar: Hospital Cayetano Heredia lanza servicio de citas virtuales: ¿Cómo acceder vía telefónica, virtual o a través de la web?

“Es una autoridad que no coordina, no tiene una estructura adecuada, no tiene los procesos que permitirían que esta evaluación de documentos de productos sea efectiva, en términos de tiempo y calidad. Y, por lo tanto, todo eso conlleva a que los 33 millones de peruanos nos veamos afectados por no tener una autoridad realmente eficiente”, manifestó Neyra.

El programa puso de ejemplo como las farmacias o boticas locales pueden vender productos dañinos para la salud, sin que suceda absolutamente nada. Un reportero adquirió un alcohol de 96 %, pero grande fue su sorpresa al ver que la botella no tenía registro sanitario, pues ese producto —según un documento de la propia Digemid— no es sindicado para uso humano.

Los resultados de una autoevaluación que realizó la Digemid con la OMS y la OPS señalan que no garantiza que los productos farmacéuticos sean efectivos. (Shutterstock)

“El alcohol etílico en la concentración de 96 % no está sujeto al registro sanitario ni notificación sanitaria obligatoria por parte de Digemid, toda vez que su uso es para limpiar superficies, mesas, mayólicas, vidrios, camas, camillas, etc.”, indicó.

“Simplemente no aparecemos”

Entre el 29 de noviembre y el 1 de diciembre, la Digemid solicitó una autoevaluación asistida, junto a los organismos internaciones. El resultado reveló que esta autoridad no tiene la capacidad de asegurar que los medicamentos que se venden en el país son aptos para el consumo humano.

Te puede interesar: Minsa recomienda vacunas frente a enfermedades por el Fenómeno El Niño: ¿cuáles son y dónde obtenerlas?

“Hoy no estamos ni siquiera en la categoría dos del listado internacional de autoridades reguladoras. Simplemente no aparecemos, porque se demostró una vez más que no tenemos las competencias para asegurar calidad, seguridad y eficacia de medicamentos”.

Omar Neyra, experto en salud pública, informó que luego de conocer acerca de la calificación sobre la labor de la Digemid, "nadie asegura la calidad de medicamentos que se consumen en el Perú". (Salud AJT)

El director general de la Digemid, Moisés Mendocilla Risco, aseguró no saber nada y negó que ese documento de autoevaluación sea prueba irrefutable que la institución está poniendo en riesgo a un país.

“La autoevaluación asistida lo que ha hecho es medir qué nos falta para llegar a ese nivel que estamos aspirando nosotros”, dijo el funcionario.

El documento menciona falta de uso y fortalecimiento y coordinación entre sistemas de información; falta de articulación; falta de mecanismos eficientes con estrategias en el salud pública.