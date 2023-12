AFP: ¿Cómo recibir una pensión de S/ 1.000 mensuales?

Son miles las personas que aportan a las AFP. | Andina

De acuerdo a la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), a fines del 2022, el 40% de los afiliados a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) que está cerca a jubilarse no tienen saldo en sus cuentas (CIC o Cuenta Individual de Capitalización). Es decir, no recibirían ninguna pensión si deciden dejar de trabajar. Si no quieres que sea tu caso, revisa esta información.

Aunque muchos están a la espera de que se apruebe un eventual séptimo retiro de los aportes, lo cierto es que, en la medida de lo posible, es importante no tocar este fondo, pues son ahorros destinados para la vejez.

Desde la incorporación a una planilla, las empresas están obligadas a destinar una parte del sueldo al fondo de cada trabajador para que, al momento de jubilarse, reciba una pensión que lo ayude a solventar o aligerar sus gastos. Por ello, es importante pensar a futuro y calcular cuánto se debe ahorrar para tener un monto mayor al sueldo mínimo.

Sigue estos pasos para descubrir cuánto tienes de aportes. | Infobae Perú (Camila Calderón) / Andina

En diálogo con Andina, el presidente de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), Eduardo Morón, explicó que, para tener S/ 1.000 soles al mes, desde los 65 años hasta el último día de nuestras vidas, necesitamos acumular un promedio de 180.000 soles.

“Con eso tendremos la certeza de que recibiremos al menos esa cantidad, utilizando un instrumento financiero que se llama renta vitalicia”, mencionó.

¿Cómo hacerlo es posible?

Aunque la suma parezca muy grande para algunos, lo cierto es que basta con ahorrar un 10% de los ingresos. “Si separase el 10% en un hogar que gasta 2.000 soles al mes, en 50 años cumpliría con la meta de haber construido su chanchito que le asegurará tener recursos para toda su vejez”, comentó.

“Ese tiempo será más breve si orientamos una parte de los ingresos extra a alcanzar nuestra meta pensionaria”, enfatizó.

Uno de los beneficios de la jubilación anticipada es acceder a los aportes ante alguna dificultad económica. | Andina

Como es de conocimiento público, en la actualidad es el 10% lo que se destina del sueldo bruto al fondo de pensiones. Sin embargo, es importante que se pueda ahorrar todo lo posible para no pasar adversidades o carencias durante la vejez. Incluso, puedes hacer aportes voluntarios con el fin de que tu fondo crezca mucho más.

En ese sentido, el presidente de Apeseg también propone considerar otras opciones con rentas aparentemente atractivas, pero más riesgosas. Por ejemplo, una idea es comprar un departamento para obtener ingresos por alquiler; sin embargo, advierte sobre los riesgos de impago por parte de los inquilinos y los posibles períodos sin ingresos.

¿Cómo saber cuánto dinero tengo en mi AFP?

Si luego de leer esta nota quieres calcular cuánto te falta para llegar al monto mencionado, sigue estos pasos para que conozcas el total de dinero aportado a tu AFP:

AFP Integra : si eres afiliado de esta administradora, puedes ingresar al siguiente link: : si eres afiliado de esta administradora, puedes ingresar al siguiente link: www.afpintegra.pe/iniciar-sesion

Prima AFP : Ingresa a la siguiente página que colocamos a continuación: : Ingresa a la siguiente página que colocamos a continuación: http://www.prima.com.pe/wcm/portal/PrimaAFP/inicio y en “Mi cuenta” colocas el número de tu DNI y contraseña.

AFP Habitat: para revisar el estado de cuenta en esta AFP debes ingresar a para revisar el estado de cuenta en esta AFP debes ingresar a www.afphabitat.com.pe/mi-cuenta

Profuturo AFP: si eres un afiliado de esta AFP puedes ingresar a si eres un afiliado de esta AFP puedes ingresar a https://enlinea.profuturo.com.pe/zonaprivada/login para ver tu estado de cuenta.

Esta salida al retiro AFP consideraría ser de solo 2 UIT y para gente que se encuentra cierto tiempo desempleada. - Crédito Composición Infobae Perú/Ainda/MTPE

¿Cómo sé a qué AFP estoy afiliado?

Si no estás seguro o segura de cuál es el fondo que recolecta tus aportes, ve a la opción “Registro” de Servicios SBS en línea. Lee las condiciones de uso y, si estás de acuerdo, da clic en siguiente. Luego, coloca tu número del documento nacional de identidad (DNI) y un correo electrónico. Una vez registrado(a), elige la opción “Reporte de situación previsional” y listo.