Jesús Barco se luce con la hija de Samahara Lobatón, mientras Melissa Klug está en Estados Unidos

Jesús Barco comparte momento con hija de Samahra Lobatón en ausencia de Melissa Klug. (Instagram)

Jesús Barco acaba de convertirse en padre y ello ha generado una gran felicidad para él y su familia; sin embargo, su estadía en Estados Unidos, país donde dio a luz Melissa Klug fue realmente corta. Muchos se cuestionaron la razón de esta decisión y señaló que se debe a cosas laborales.

Por otro lado, durante su estancia en nuestro país, el futbolista no ha tenido problema en compartir tiempo con algunos seres queridos, entre ellos Samahara Lobatón y su pequeña hija. Como se sabe, la hija de Melissa Klug no tiene buena relación con ella y se han evidenciado distanciadas, sobre todo por los conflictos que tiene Samahara y se evidencian en televisión.

Pese a ello, Jesús Barco no tuvo problema en mostrarse al lado de la pequeña Xianna, nieta de su pareja Melissa Klug. Ambos disfrutaron de un día de piscina, aparentemente en la casa de la popular ‘Blanca de Chucuito’, incluso compartieron el momento en las redes sociales.

Jesús Barco se luce con la hija de Samahara Lobatón. (Instagram)

¿Por qué Jesús Barco volvió solo al Perú?

Jesús Barco, conocido futbolista, se ha visto en la necesidad de retornar a Perú, separándose temporalmente de su pareja, Melissa Klug, y de su hija Cayetana, quien apenas cuenta con 15 días de nacida y se encuentra en Estados Unidos. A pesar de la reciente paternidad, Barco tuvo que dejar el territorio estadounidense para atender a compromisos laborales en su país natal. Su partida se oficializó el 13 de diciembre, tan solo unos días después de que la pareja diera la bienvenida a su primera hija juntos.

La noticia de su regreso y la razón de su ausencia se difundieron después de que Barco interactuara con sus seguidores en Instagram. Ante la pregunta de un usuario, “¿Estás con tu bebé y Melissa?”, el deportista respondió con franqueza: “No, tuve que regresarme a ver unos temas de mi trabajo”. Esta declaración evidenció la distancia temporal, pero necesaria, que se ha interpuesto entre el futbolista y su familia.

Jesús Barco explica por qué dejó a Melissa Klug en Estados Unidos y regresó a Perú.| Instagram @jesusbarcob

Hasta el momento, Jesús Barco no ha proporcionado información específica sobre los proyectos que requieren su atención en Perú ni ha detallado cuánto tiempo permanecerán Melissa Klug y la pequeña Cayetana en Estados Unidos. Pese a la incertidumbre y a las consultas recibidas en las redes sociales, Barco solo ha dejado claro que su familia no se establecerá de manera definitiva en Estados Unidos, al afirmar: “Solo por un tiempo”. La situación ha dejado abierto el cuestionamiento acerca de cuándo se reunirá de nuevo con sus seres queridos.

Samahara Lobatón no viajó a conocer a su hermana Cayetana

Samahara Lobatón no estuvo presente en Estados Unidos para el nacimiento de su nueva hermana, decisión que se hizo patente cuando los usuarios en redes sociales comentaron su ausencia. Durante este año, la joven estuvo involucrada en una controversia con su madre, acaparando titulares por el enfrentamiento familiar.

El programa ‘América hoy’ trató el asunto, sugiriendo que las discrepancias entre Samahara y su madre, la empresaria, podrían haber influido en su decisión de permanecer en Perú junto a su pareja Bryan Torres y su hija Xianna. Los conductores del espacio, Janet Barboza y Ethel Pozo, compartieron sus impresiones sobre el distanciamiento de la familia.

Los hijos de Melissa Klug viajaron a Estados Unidos para conocer a su hermana menor. @melissaklugoficial

Así, Ethel Pozo relató una conversación que sostuvo con la madre de Samahara: “Ellas marcaron distancia. Melissa me dijo: ‘Samahara no vive conmigo, no conozco a sus amigas’”. A esto, Janet Barboza respondió con sorpresa y cierta decepción: “Pensé que habían limado asperezas”. Además, se especuló en el programa que este alejamiento familiar podría estar vinculado con la relación de Samahara con Youna, el padre de su hija